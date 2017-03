Entrevista con DANKO JONES

Danko Jones es todo un personaje, y su amor por el Rock y la música en general lo ha llevado a editar un nuevo trabajo denominado “Wild Cat”, y que mejor manera de indagar en sus nuevos temas que hablando con el creador de la obra.

NUESTRO GATO SALVAJE DEL ROCK

¿De donde sacas todas ideas para hacer un disco de Rock tan enérgico y contundente como “Wild Cat”?

Sólo quería seguir “Fire Music”, un álbum igualmente lleno de rock. Mantener todos los elementos que se utilizaron para el álbum anterior, el mismo estudio, el mismo productor, y todo lo que hizo que sea fácil centrarse en un nuevo lote de melodías de hard rock.

¿Porque este nombre Wild Cat?

Hay una canción llamada Wild Cat, cuando obtuvimos las ideas de arte de Branca Studio, una imagen que recibimos fue la de la portada con el gato. El artista se inspiró en ese título, así que llamamos al álbum Wild Cat.

¿Cuándo vi tu portada, me vino a la mente la portada de Black Sabbath “Born Again, será por los colmillos? Imagino es una influencia fuerte en tu música?

Black Sabbath son geniales, por supuesto. Y sí es cierto, varias personas han mencionado el “Born Again”. La portada tiene ese estilo de los años 70 que tanto me ha gustado.

¿Lo que me gusto de tu nuevo disco, es que los temas se digieren con facilidad, te enganchan a la primera, qué opinas?

Gracias, me alegro de que lo disfrutes. Realmente el oyente puede interpretar las canciones como mejor les parezca, pero son las melodías que son y no tienen ningún mensaje oculto!

¿Has compartido con grandes de la música como Guns N Roses, Pearl Jam, Volbeat (incluso colaboras en un tema “Black Rose”), nunca has pensado en incluir alguno de ellos u otros en tus discos?

Hemos tenido a John Garcia (Kyuss, Hermano, Unida) cantando en dos de nuestros álbumes y eso fue increíble. Quién sabe si alguna colaboración podría unirse para el futuro. La puerta está abierta.

¿Cómo definirías tu nuevo álbum “Wild Cat”?

Danko Jones y su nuevo disco de hard rock!

¿Imagina no te conozco, y paso por una sala y esa noche actúas. ¿Por qué debería ir a verte?

Dicen que es uno de los mejores espectáculos en vivo que la gente ha visto, así que ahí hay algo de motivación.

¿Cómo está la escena Rock en Canadá. Hay bandas que siguen representando tu país de gran manera; ANNHILTOR, o los nuevos STRIKER.

Hay mucha música y hard rock de Canadá. Desede No Means No, a Tricky Woo a las bandas actuales, el rock está vivo y muy bien en Canadá.

¿Dónde nació tu gusto por el Rock?

A una temprana edad, de escuchar a Kiss y otras bandas de rock duro.

¿Tus cinco cantantes que más te han influenciado en tu carrera y porque?

Vamos a ver; Paul Stanley, Ronnie James Dio, David Lee Roth, HR, y Henry Rollins. Todos son geniales.

Yo creo que una de las claves del éxito de “Wild Cat” es ser un disco con temas contagiosos en riffs y melodías. Como por ejemplo “My Little RnR”, “Going out Tonight” o “Diamond Lady”

Estoy completamente de acuerdo contigo, Paulo.

“Wild Cat” me parece un disco que huele y sabe a rock puro, sencillo y directo al grano. ¿Estás de acuerdo?

De nuevo estoy contigo.

Yo disfrute de temas como; “Let´s stard Dancing”, “Wild Cat”, “My Little RnR”, “Going out Tonight”, o “Diamond Lady” porque te hacen sentir, vibrar y moverte, te transmiten energía. Esa podría ser otra buena definición de “Wild Cat” no crees?

¡Si te hacen sentir así, entonces nuestro trabajo se cumple! De acuerdo por tercera vez!

¿Qué le dices a tus fans en España y Latinoamérica?

Nos encanta la Horchata. Y espero ver a todo el mundo pronto.

Fotos: DANKO JONES

Toronto. December 2, 2016.

Photo by Dustin Rabin – #2744