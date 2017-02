Entrevista con Logan Mader (Once Human)

Entrevista con el productor Logan Mader y miembro de la banda ONCE HUMAN, que nos habla sobre sus tatuajes y como no, su nuevo disco >Evolution<.

Supongo que todos tus tatuajes tienen un significado. ¿Cual es tu favorito?

Mi tatuaje favorito de todos los tiempos es mi pieza de pecho. En fue hecho por Erin Kane de nuevo en 1994 o 93. Es un diseño que me ocurrió, sólo una obra de arte, lo bosqueje en un pequeño bloc de notas muy mal y luego Erin llegó y lo hizo increíble. Pero además de que mi nuevo tatuaje favorito es los símbolos de Once Human que acabo de poner en muy grande – dos de ellos – en cada caja torácica. Y esto es increíble para mí porque me encanta el símbolo y me encanta la banda. Lauren realmente lo esbozó. Ella estaba llegando con símbolos y ella esbozó un montón de ellos y este se pegó y lo enviamos a Travis Smith, que es un gran artista y diseñador de logo. Lo limpió y lo hizo parecer que lo hace ahora mismo. Muestra mi compromiso por la banda y mi entusiasmo por la banda y tiene mucho significado para mí y para mi vida ahora mismo.

Es fácil asumir que usted ha trabajado sus tatuajes con varios artistas. ¿Quién te ha impresionado más?

He sido tatuado en todo el mundo por algunos artistas realmente increíbles. Podría nombrar algunos. Acabo de decir que Erin Kane, el tipo que hizo mis símbolos de Once Human se llama Rick Trip en Trip Ink en Las Vegas, es increíble. Déjame ver, Klaus Voormann hizo la pieza azul en mi antebrazo izquierdo. Clay Decker me hizo un montón de cosas. Poeta marinero, hizo mi tatuaje cabeza de máquina y luego en mi cuello, el otro lado, la deidad budista japonés. Paul Booth, hizo una flor de loto en mi muñeca derecha, lo que es irónico porque Paul Booth es como el artista más oscuro y malvado en el tatuaje y de alguna manera lo convencí para que me pusiera una flor. Marc permanente hizo un pedazo en mi pierna, está en mi becerro derecho, es un estilo americano tradicional con un símbolo de la ciudad de Amsterdam. Me lo hizo en Amsterdam cuando estaba de gira con Machine Head. Freddy Corbin hizo el día del cráneo de estilo muerto. Eso fue en Amsterdam también en el 95 en la tienda de Hanky Panky allí en Holanda y me dieron eso cuando estaba de gira con Machine Head. Muchos de mis tatuajes son como recuerdos de mis viajes. He sido tatuado en muchos países, en Japón, en América del Sur, en Francia. Tin Tin hizo un pedacito en mi pierna, mi pierna derecha: Es llamas verdes. Todd Vargas, hizo un par de piezas en mi pierna izquierda, mi pierna izquierda. Desapareció, desgraciadamente, que descanse en paz.

¿Cómo asocias la música que haces con cada uno de tus tatuajes? / Hay personas cuyos tatuajes son como una especie de mapa de sus vidas. ¿Qué pueden decir sus tatuajes sobre usted?

Hablé de eso un poco, mucho de esto es como recoger recuerdos y un lejos para recordar veces cuando estaba viajando por el mundo. Y eso es más o menos el mapa justo allí, soy yo y mis viajes por todo el mundo.

Hoy en día lo que te motiva a conseguir un nuevo tatuaje?

Mi tatuaje más reciente que acabo de tener es mi Una vez Humano, los símbolos, y mi emoción por una vez humano y mi dedicación me motivó a tomar este tatuaje. Y necesitaba una razón como esa para conseguir otro gran tatuaje como la causa del sombrero, hace muchos años desde que tuve un gran tatuaje. Así que se siente bien tener la inspiración para hacer eso de nuevo.

Su nueva banda “Once Human” es una violenta y agresiva acusación musical. ¿Qué verdad y mentira en todo esto y cómo estás en tu vida privada?

No estoy seguro si entiendo esa pregunta. Sólo puedo decir que la música es de metal como la mierda y es una expresión de los colaboradores involucrados en el registro que son Max Karon, Lauren Hart y yo. ¿Mi vida privada? Quiero decir, la música es mi vida y es cómo vivo y lo que hago. El metal es agresivo, es como siempre ha sido y probablemente siempre lo será. Hay momentos de belleza y momentos de dinamismo y claridad. En su mayor parte es una expresión agresiva de la emoción y la energía y la adrenalina y eso es como la forma en que veo la captura de esas emociones en su música es la forma en que veo a una vez humanos en este momento.

Su nuevo álbum viene precedido por un gran éxito en plataformas en línea. Tú, que vienes de la vieja escuela, ¿cómo ves todo esto de la era digital y la popularidad o el disgusto que se gana dentro de un universo tan exigente y complicado como este?

Bueno, el éxito de nuestro video musical en YouTube es realmente emocionante y sorprendente, y estoy feliz por la cantidad de puntos de vista que tenemos en el video. Y el crecimiento de nuestros medios de comunicación social en general es bueno, veo un montón de compromiso positivo y una base de aficionados cada vez mayor. He abrazado la era digital, es increíble. Cuando miro atrás a la vieja escuela, no tuvimos todo eso, teníamos la prensa tradicional y el tradicional boca a boca y ahora todo es diferente. Hay mucho más competencia y hay mucho más para elegir. Y en el lado de arriba hay acceso universal a él de cualquier persona. Eso es un beneficio para las bandas para ser descubierto y para crecer a través del nuevo estilo de boca a boca. Basta con hacer clic y compartir y comentar.

Hoy en día hay menos dinero en la música que hace años. ¿Cómo afecta esto a sus nuevas grabaciones y desarrollo?

Nos afecta a todos. Tenemos que ser adaptables. Yo trabajo en la industria como un productor y un mezclador, así que me di cuenta de que los presupuestos para la grabación y la mezcla y la producción son en general mucho más pequeño de lo que solía ser. Pero está bien, nosotros tenemos que adaptarnos y superarlo, rodar con los golpes, como suele decirse.

Esto hace las cosas más difíciles para una nueva banda especialmente para comercializarse, no es realmente fácil. Pero con el uso de las redes sociales y el poco dinero que se puede obtener, un sello discográfico para la comercialización, si se utiliza bien y si se conecta, se puede construir una base de fans que puede durar años en el género de metal. Por lo general, una banda de metal hace varios álbumes que hacen bien y se reciben bien con el tiempo y los fans realmente se adhieren a usted y se convierten en un acto de revestimiento de cabeza. Usted puede validar todo el trabajo duro y convertirlo en un negocio valioso y más que un hobby. Eso es lo que hago y estoy diversificado en mi trabajo en la industria de la música. Soy capaz de tomar riesgos y poner en el tiempo con la pasión en contraposición a cheques de pago en mi viaje para lograr algunos objetivos.

¿Qué quiere un artista como usted en términos financieros? En otras palabras, ¿puede un músico de Death Metal ganarse la vida haciendo música hoy?

No, no puede. Bueno, supongo que sí, sólo he hablado de eso. Sólo toma tiempo y paciencia y persistencia y buena música. Y como he dicho, en metal parece diferente que en otros géneros en que las bandas pueden lentamente precisa base de fans con el tiempo. Y si siguen haciendo buena música para esos fans, la base de fans se quedará con ellos y crecerá con ellos y permitirá que la banda tenga éxito en el tiempo.

¿Qué recuerdos tienes de Machine Head y Soulfly ?, ¿Qué tatuajes tienes, identificar esas colaboraciones?

Tengo recuerdos asombrosos con Machine Head. Fue una gran experiencia humana para mí y para Soulfly también. Tengo ese tatuaje de cabeza de máquina en mi cuello, lo hice en 1992, antes de que la banda se firmó. Coleccioné muchos tatuajes cuando estaba de gira con Machine Head y hablé de eso al principio. Cuando estaba en Soulfly fue cuando me dieron el tatuaje de Paul cabina. Paul Booth estaba de gira con nosotros, estaba tatuando a muchos músicos de la gira ese día y eso fue genial. También conseguí este tatuaje de OM en mi garganta cuando viajaba con Soulfly. Y eso fue en Texas. Me olvidé del artista que hizo eso.

Hay músicos que además de jugar, se ganan la vida haciendo otras cosas, como imagino que será tu caso, ya que también has colaborado con otros grupos como productor. ¿Qué producciones te dejan más dinero y cuáles son las que te excitan más? (Ya sea asociado o no)

Realmente no quiero hablar de dinero, pero he tenido mucha suerte de trabajar con algunos artistas increíbles. Puedo decirte que Gojira, Fear Factory, Soul Fire, Five Finger Death Punch, Devils River, Butcher Babies, Diablo, ya sabes, Once Human – Soy el productor para ellos también – Preguntando a Alejandría y también he anotado en películas. Dos películas independientes. Uno de ellos era una película de artes marciales para New Image Films llamada “Ninja 2 – Shadow Of Tear” y yo hice la mitad de la música para esa película. Esa fue una experiencia muy diferente para mí, no es como el heavy metal en absoluto. Y luego hice la mitad de la puntuación de una película de terror llamada “The Taking Of Deborah Logan”. Salió en 2015, creo. Y luego también hice un videojuego.

La música para videojuegos. Hice la mitad de la banda sonora de “Metal Gear Rising”. Fue lanzado por Konami y desarrollado por Platinum Games. Y salió en 2014, creo. Que fue una experiencia única. La música era relativamente metal basada pero también hyperdized con electronica e industrial. Y todo el proceso era muy diferente de hacer un álbum. La plataforma debía ser jugado durante las peleas del jefe del juego así que usted tenía una fórmula para las canciones que serían clase de dividido en 4 porciones y estructuradas entonces en una manera que había una introducción y entonces era una sección de lazo que haría un lazo A la perfección a lo largo de la lucha y luego el motor del juego se activaría cuando llegue al siguiente nivel de la pelea que otra sección entra en acción y luego un outro cuando gane la pelea. Ésos eran realmente desperdiciadores de tiempo con muchas revisiones implicadas y tener que hacer la editorial feliz, hacer el revelador del juego feliz y los supervisores de la música felices. Fue un proyecto desafiante y emocionante para mí. Y más allá de que he hecho una gran cantidad de música para trailers de películas, a lo largo de los años como 30 o 40 trailers de películas diferentes que es la música de licencia de sincronización. A menudo implica la guitarra, pero por lo general hyperdized con electrónica y orquestal, así como industrial. Eso también era divertido. Todavía hago mucha producción y mezcla para realmente ganarme la vida. Y eso es útil porque satisface mis necesidades creativas y me encanta hacerlo. Y en las etapas de desarrollo de Once Human me permite invertir mi tiempo y no ir sin hogar y hambriento al mismo tiempo. Así que esperemos que Once Human se convierta en un negocio que nos permita ganarse la vida. Estamos muy emocionados con el nuevo álbum que sale el 17 de febrero y esperamos estar de gira. Tenemos algunas fechas para América del Norte y esperemos que para Europa y Japón y Australia. El álbum está saliendo por todo el mundo y tenemos un sello discográfico que está entusiasmado con eso así que veremos lo que sucede a continuación.

¿Por qué debemos escuchar el nuevo álbum de Once Human?

Porque es increíble, eso es todo lo que necesitas saber. Es un millón de veces mejor que el último álbum. Vale la pena mirar, estoy muy orgulloso de este disco de todos los aspectos: Como guitarrista, como colaborador, como productor y mezclador y sale el 17 de febrero.