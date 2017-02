Entrevista con JEM GODFREY (Frost*)

Frost* es una de las bandas más queridas de los últimos años para el ambiente del rock sinfónico, su disco “Milliontown” los hizo poner en el ojo del huracán y con “Experiment In Mass Appeal” reafirmaron y mantuvieron el nivel creativo del disco debut.

Con motivo de la salida del nuevo álbum “Falling Satellites”, hicimos contacto con el líder y mentor Jem Godfrey para que nos pusiera al tanto del nuevo material y acerca del presente y futuro del grupo.

– Jem para comenzar, nos gustaría saber porque pasaron ocho años desde la edición de “Experiment In Mass Appeal” para que grabaran un nuevo álbum?

Me casé y tuve 4 hijos, mi di cuenta que es un trabajo duro y más difícil de lo que inicialmente pensé ! Asimismo la forma en que la industria de la música fue cambiando con la descarga ilegal inicialmente y ahora, prácticamente libre de streaming, me ví obligado a activar algunas otras actividades para pagar la hipoteca, así que puso puse estos negocios en funcionamiento y sumado al aumento en mi joven familia, significó que no tuviese mucho para dedicarme a la banda.

-Durante estos años la banda igual dio algunos regalos a sus fans

Frost* no estuvo totalmente inactivo, se grabó la canción “The Dividing Line”, hicimos un cover de ELP “Fanfare For The Common Man”, realizamos algunos shows, lanzamos un álbum en vivo llamado “The Philadelphia Experiment”, también grabamos y lanzamos un DVD llamado “The archivos Rockfield”.

– Hablemos de “Falling Satellites”, después de varias escuchas me dio la sensación de que es el disco con mayor orientación al Pop. Como lo ves vos?

No lo sé, quizás. No conozco muchas bandas Pop que tengan una larga suite de 32 minutos de canción o que tenga un instrumental de 6 minutos, que incluya tempo de 11/8 y un solo de batería…



– Sí tuvieses que definier el disco en una canción, cual sería y porque ?

Podría decirte que es “Towerblock “. Creo que demuestra lo que el rock progresivo puede ser capaz, sólo no pasó mucho tiempo pensando en la década de 1970 fueron el pináculo de todo esfuerzo musical.

– Cómo fue el proceso de composición, son canciones nuevas o algunas ya las tenías compuestas?

Nunca habiamos grabado ninguna de estas canciones en condiciones de estudio antes. “Heartstrings” es probablemente la canción más antigua.

– Qué puedes decirnos de esta nueva formación con Nathan King y Craig Blundell? Crees que es la mejor formación del grupo?

Sí , lo es. En las 2 primeras formaciones de Frost hubo un poco de fricción, sinceramente, yo no voy a decir entre quién y quién, pero teniamos momentos incómodos de vez en cuando. Esta formación no tiene nada de eso, somos viejos amigos. Ahora hacemos esto porque nos gusta y nada más. Por lo tanto es un ambiente mucho más relajado.

– En las voces te acompaña John Mitchell, luego de la salida de Declan Burke, pensaste en buscar una nueva voz principal?

No, la “talla ideal” para Frost es de 4 personas en mi opinión.

– Cuales son los planes futuros del grupo, imagino que presentar el nuevo álbum, verdad?

Estamos seleccionanado algunas fechas para tocar en el Reino Unido durante este año. El año que viene esperamos poder centrarnos por completo en lo que es para nosotros, conciertos “en el extranjero”. Se lo debemos a nuestros fans que no son del Reino Unido y nos están siguiendo desde hace mucho tiempo !



– Para mucha gente “Milliontown”es un obra maestra que marca un antes y un después para el rock neo sinfónico. Cómo te sientes al respecto acerca de estas opiniones halagadoras?

Sinceramente, me cuesta entenderlo. Yo solo estaba haciendo algo que me hacia feliz en lo creativo. Durante 12 meses estuve totalmente privado y dedicado a él, fue mucho tiempo antes de que al album fuera lanzado. No leo los comentarios, buenos o malos, por lo que este tipo de cosas siempre son una grata sorpresa para mí. Dicho esto, me siento muy honrado de que la gente piense de esta manera !

– Estas escuchando alguna banda nueva que puedas recomendarnos?

El Nuevo album de “HAKEN” es muy bueno !

– Jem, gracias por tu tiempo , si quieres puedes dejarle un mensaje a los lectores de Rock In Spain.

Gracias a todo España para seguir creyendo en nosotros, sé que no siempre hicimos que sea fáci,l así que realmente aprecio el apoyo a lo largo de estos años. Definitivamente le debo todo a cada uno.