Entrevista a Pedro vocalista de REGRESION – 2017

Buenas tardes Pedro, soy Edu de Rock In Spain. Muchas gracias por atendernos para hablar de “Terra Ignis”.

P: “Prisioneros” fue un disco que recibió muy buenas críticas, ¿Añade presión el saber que el listón es alto cuando se compone el nuevo disco?

¡Sí claro!, siempre intentamos superarnos o como mínimo estar al nivel. Prinioneros nos quedó un disco muy potente y con buenas canciones, teníamos claro que teníamos que hacer un digno sucesor pero aun mas fresco y directo. Creo que lo hemos conseguido.

P: Es “Terra Ignis” un disco relativamente corto, respecto lo que hoy en día se suele llevar, con 7 temas y un instrumental en apenas 30 minutos. ¿Era algo premeditado? ¿Se han quedado temas fuera que finalmente no hayáis querido incluir en el disco?

Ha sido un poco de todo, queríamos un disco muy directo a la cara y sin demasiadas florituras (salvo algún tema o 2 que no nos importaba hacerlos un poco más densos) y por eso nos han salido temas cortos y “concisos”. Pero también te he de decir que no hemos tenido mucho tiempo para más, entre trabajo, familia y demás, hay que sacar el tiempo de debajo de las piedras

Sí, se nos ha quedado un tema fuera del que llegué a grabar las voces incluso, pero no nos convenció el resultado final porque no estaba al nivel de las demás canciones.

P: En “Puño de Hierro” hacéis un homenaje a Lemmy, ¿Qué ha sido para vosotros Motörhead? ¿Tuvisteis la tentación de grabar alguna cover de la banda?

Te puede gustar o no Motörhead, y es más, si no me equivoco sólo David (Bajo) es mas fanático de Motor. Yo mismo no soy un fanático de ellos, tengo algún disco y conozco su discografía y canciones mas famosas obviamente pero es indiscutible la influencia e importancia de Motorhead en la historia de Rock y en la historia de la música en general, por eso merecía un pequeño homenaje, que menos.

Alguna vez se ha tanteado la idea de hacer alguna cover en directo pero no lo hemos llevado a cabo, aun 😉

P: Colabora en ese mismo tema Víctor de Andrés, de Zenobia. ¿Os conocíais ya antes de la gira Ama de Fuego Fest? ¿Qué nos podéis decir de él? Tanto de su faceta como guitarrista como de Youtuber… os hace un bonito homenaje en su último video “Como grabar un solo…”

Sí, ya lo conocíamos de antes, a principios de 2015 tocamos con Zenobia también en su Supernovafest e hicimos varias fechas.

Personalmente me parece un tío muy pero que muy loco jaja, no en serio está loquísimo. Buena gente, buen trato siempre y te puedes reír mucho con él.

Toni (guitarra) se le ocurrió que colaborara en el disco con un solo y en ese tema venia perfecto, luego surgió lo del video de como grabar un solo que ha quedado genial, muy divertido como siempre son sus videos. Además de que la repercusión que tendrá seguro en su canal que lo sigue muchísima gente, le estaremos eternamente agradecidos 😉.

P: El tema que más me ha gustado y que veo que mejor enlaza el anterior álbum con este “Terra Ignis”, es Gritos en la oscuridad. ¿Qué nos podéis contar acerca de este tema?

Pues buscábamos un tema heavy clásico de toda la vida y Toni dio en clavo cuando lo compuso y ha quedado muy bien al final. Yo al principio no las tenía todas conmigo porque canto en unas tesituras mas altas de las que suelo cantar.

P: ¿Teníais claro que debía ser el que abriera el disco?

No, no teníamos nada claro que fuera a abrir el disco, creo que David era el único que lo veía con primer tema. Yo había apostado por abrir con la intro y Terra Ignis pero en el Studio report en el que por primera vez todos escuchamos el disco entero junto a Rafa Basa y Alfonso (su redactor) estuvimos hablando del tema y ellos también nos sugirieron empezar de otra manera y así ha sido al final y creo que es mejor opción siendo objetivos.

P: Me ha parecido un disco más pausado y denso, con más arreglos, pero menos velocidad. ¿Casualidad o evolución?

Para mi es evolución totalmente, hemos hecho lo que hemos querido como siempre y siempre imprimimos nuestras experiencias y vivencias de todos estos años de aprender este mundillo por lo que para bien o para mal ésta es nuestra evolución.

Pausado y denso no estoy muy de acuerdo, yo lo veo menos denso que Prisioneros, salvo en “Terra Ignis” y “Volví a ganar” que esos son los dos temas mas largos también. Mas arreglos, bueno mas o menos como siempre pero Toni siempre intenta ir un poco mas allá y ha metido orquestaciones en “Terra Ignis” y “La balada de Trafalgar” muy chulas y con mucho trabajo.

P: La canción “Terra Ignis” va un paso más allá en una de las canciones más ambiciosas y complejas que habéis compuesto. ¿Se eligió el nombre del álbum antes que la canción, o la canción se creó a partir de la idea del disco?

La canción se creó primero, Toni la compuso, luego David hizo la letra y finalmente David sugirió que fuera también el título del disco. Pensamos globalmente en que el disco fuera directo y no tan denso y demás pero Terra Ignis no era una idea general para el disco.

P: Últimamente estamos viendo muchos cambios de formación y bandas que no continúan, como recientemente ha pasado con Sacramento, hace un poco más de tiempo con Santelmo. Vosotros en cambio repetís formación, manteniéndoos unidos y con un ritmo de giras y discos bastante prolífico.

¿Es muy duro sobrevivir en este mundo de la música? ¿Notáis que cada año la cosa mejora o al revés, cada año se hace más difícil?



Es ciertamente duro aguantar juntos tanto tiempo y hemos tenido nuestras desavenencias muchas veces no creas que no y hemos discutido mil veces claro que si, pero al final las ganas, la ilusión y el amor a la música que tenemos nos ha permitido seguir juntos tanto tiempo.

Para mi cada vez está mas difícil cada año si, creo que el mercado está sobresaturado de todo, en general el ocio ha crecido y la música a quedado relegada varios escalones mas abajo. Y en particular somos muchos grupos y hay mil conciertos cada fin de semana y no hay publico para todos.

Aun así desde que estamos con nuestra agencia Duque Producciones hemos subido un peldañito mas.

P: Imagino que estaréis preparando la presentación del disco para futuros conciertos en los próximos meses. ¿Qué podéis adelantar a vuestros seguidores de lo que se van a encontrar? ¿Tenéis pensado interpretar el disco entero en directo?

A los que vienen a vernos desde siempre y saben que intentamos sobre todo pasarlo bien y que ellos lo pasen bien también, esa es nuestra máxima principal y después tenemos siempre algunas sorpresillas como siempre.

Tocar el disco entero no lo hemos pensado, pero ahora que lo comentas, siendo 30 minutos nos daría tiempo tocarlo 2 veces incluso ja ja no sé, algún día podríamos hacerlo si.

P: Por último, ¿algún grupo o álbum que hayáis escuchado recientemente y queráis recomendar a los lectores?

Pues os recomiendo Inglorious , que han sacado segundo disco hace poco y el primero era brutal de principio a fin.

Muchas gracias por esta interesante entrevista, con elaboradas respuestas, y mucho ánimo para afrontar la segunda parte del año presentando este fabuloso “Terra Ignis”.

Muchas gracias a vosotros como siempre por vuestro apoyo y vuestro trabajo desde hace tantos años ya. Un abrazo

