Entrevista a NAYADES

Entrevista realizada por; Yanko Pla

Conocí al grupo NÁYADES hace unos cuatro años cuando actuaban en algún garito de Madrid cuyo nombre no recuerdo.. En aquella ocasión me pareció un grupo con mucho potencial, tanto en lo musical como en lo interpretativo.

Sin embargo, no volví a saber nada de ellos. Pensé que habían seguido la suerte de tantos y tantos grupos que, ante la indiferencia de los medios y de la industria, acaban abandonando y tirando la toalla. Hacer música DE VERDAD en España es muy, pero muy difícil.

Afortunadamente, hace unos días me enteré de que, no sólo no han abandonado, sino que además, recientemente han sacado un disco al mercado, titulado “White Winter Tales”. En seguida me puse manos a la obra y organicé un encuentro con su cantante, Fran, para charlar sobre la banda, el disco, y sus proyectos presentes y futuros.

Ante todo me gustaría que me presentarais brevemente el Grupo: Cuando nació, quienes son sus componentes, se mantiene la formación original o han ido cambiado con el tiempo, donde ensayáis, etc…

El grupo nació en 2009 de la mano de Sergio Martinez (guitarra solista) e Iván Alejo (bajista), al poco tiempo se incorporó Roberto Cascales a la batería y yo, Fran Melero como vocalista en el año 2010. No pasó mucho tiempo hasta que comenzamos un verdadero desfile de guitarras rítmicas, siendo uno de los primeros Santiago García, que tras una temporada fuera de la banda regresa a ella en 2013, manteniéndose la formación original con la que debutamos en 2011 presentando nuestra primera demo, así es que, aún con nuestros baches, la banda se ha mantenido bastante homegénea en cuanto a sus miembros, lo que ha fomentado que no haya alteraciones en la linea compositiva del grupo y que después de tanto tiempo nos hayamos hecho buenos amigos.

Ensayamos en Fuenlabrada, en la casa de la música, encima de la conocida sala El Grito e intentamos vernos un par de veces por semana, nos gustaría poder ensayar más pero cada uno tiene su trabajo y su ritmo de vida, y es imposible.

A menudo veo Bandas que dicen tener un estilo parecido a tal o cual grupo conocido…sin embargo, al escuchar su música no encuentro en ella nada del sonido de esos Grupos a los que hacen referencia…quizas confunden lo que realmente hacen, con lo que les gustaría hacer. En vuestro caso, ¿A que grupo (si es que hay alguno..) creéis que suena vuestra música? Y ya puestos, ¿A que Grupo os gustaría pareceros?

Realmente no nos gustaría parecernos a nadie, lo que pasa que conseguir eso es muy difícil hoy en día y más cuando cada miembro del grupo tiene influencias distintas, y aunque confluimos en el power metal bebemos de varios estilos como el heavy metal y el hard rock, así que no nos gustaría que nos compararan con nadie pero es inevitable.

Ya nos han dicho que tenemos aires a grupos como Twilightning, Labyrinth o hace poco en una crítica nos dijeron que estábamos haciendo el intento de parecernos a Sonata Arctic. En realidad no podían estar más equivocados, no creemos que nuestros temas tengan mucha similitud con sus canciones pero lógicamente cada uno tiene sus apreciaciones y sus opiniones así es que, que cada uno piense lo que quiera y si además luego les gusta nuestra música, pues mejor que mejor.

Lleváis muchos años en esto de la música, ¿Cuantos bolos habéis dado en todo este tiempo, aproximadamente?

Pues ya llevamos unos cuantos bolos como banda en diferentes salas, tanto organizados por nosotros como en diferentes festivales en los que hemos compartido cartel con bandas como Nocturnia, Amigoz y muchas otras. También participamos en un concierto benéfico a favor de una protectora de Animales que nos gustó porque aparte de dar un buen bolo con Arkgabriel, terminamos muy contentos con nuestra aportación a la causa.

Pero sin duda el bolo más raro, ha sido el que nos propuso en septiembre el ayuntamiento de Fuenlabrada en un concierto homenaje a los Beattles de varias bandas, en el que debíamos hacer tres covers adaptadas a nuestro estilo, jajaja, lo salvamos como se pudo y fue una experiencia divertida.

Luego, sois una Banda que a pesar de que se podría considerar “novel”, tiene experiencia y tablas. ¿Cómo son vuestros directos?

Son unos directos en los que desde el primer tema encajamos muy bien con el público, percibimos bien esa conexión y la aprovechamos al máximo para dar lo mejor de nosotros y ofrecer mucha energía.

Hablemos de vuestro nuevo disco “White Winter Tales”. ¿Es un disco autoproducido, o hay un sello discográfico detrás?

Totalmente autoproducido, gracias a nuestro bajista Iván Alejo que se ha implicado a tope en el proyecto, ya que aunque todos hemos participado en el proceso de grabación, él se ha encargado de toda la edición, mezcla y master, consiguiendo el sonido que todos buscábamos que se puede resumir en nitidez.

Queríamos un sonido muy nítido donde se escucharan perfectamente todos los instrumentos y todo estuviera donde tiene que estar. Creemos que Iván lo ha conseguido con nota.

¿Los temas incluidos son todos propios o hay alguna versión? ¿Han sido compuestos expresamente para el disco o habéis tirado del “cajón de los recuerdos”?

No hay ningun cover en nuestro álbum, todos los temas son propios y han sido fruto del trabajo de años de arreglos y mejoras. No fueron creados con la idea de “este será para el disco y este no”…sino que lo que hay, es lo que teníamos. A pesar se que somos muy prolíficos y tenemos facilidad para componer hemos preferido repasarlos y mejorarlos una y otra vez, siempre hemos sacado tiempo para darles esa vuelta de tuerca hasta que dijimos “hasta aquí”, los llevamos a registrar y nos pusimos a grabar.

Solo hay un tema completo que hemos dejado fuera que verá la luz más adelante aunque no sabemos de qué forma.

Hoy en día afortunadamente es bastante fácil para los grupos el poder grabar un disco sin intervención de ningún sello discográfico, ya que los precios de los estudios se han reducido y la oferta es amplia. Sin embargo, el tema de la distribución es harina de otro costal….¿Como tenéis previsto distribuir este trabajo?

Pues en principio hemos firmado con Rock Cd la distribución digital, por lo tanto desde el 20 de enero se puede comprar nuestro disco en plataformas como Itunes, Spotify, Amazon, Google Play Music, etc… la distribución física la estamos haciendo nosotros con contactos, contactos y más contactos, por supuesto la mayoría a través de redes sociales, dándole publicidad en espacios como blogs, webs, Facebook o youtube con el videoclip de nuestro single “Ghost of myself” o el teaser del álbum.

¿Tenéis algún feedback acerca de la repercusión que está teniendo este “White Winter Tales” entre el público?..

Si, la verdad es que sí. Las críticas están siendo buenas en general pero lo que más nos ha sorprendido es que a los dos días de sacar el disco ya estaba pirateado en más de 15 webs, la mayoría extranjeras. Hemos visto en algunas que había muchas descargas, hubiéramos preferido que compraran el disco obviamente pero ahora, con los tiempos que corren y empezando buscábamos difusión y también la estamos consiguiendo gracias a esto.

De todas formas todavía estamos empezando, “White Winter Tales” tiene de vida 20 días, desde el 20 de enero de este año, de momento nos han hecho alguna crítica, nos han hecho también una entrevista en Mariscalrock, en la Hora Argonauta donde Jason Cenador se portó genial con nosotros y desde aquí se lo agradecemos.

¿Sabemos lo difícil que es y que puede parecer imposible, pero ¿tenéis pensado al menos intentar mover el disco a nivel internacional?

Sí, ese era el principal objetivo de cantar en inglés aparte de la sonoridad de los temas que nos gustaba más. De momento, que no es poco, nos han pedido dos tandas de discos dos tiendas de Japón, es un comienzo.

También nos han pedido discos a través de Facebook y al correo electrónico desde Polonia y República Checa e incluso nos contactaron de una radio de rock Belga de un programa especializado en metal llamado Tohu Bohu Melodic Side presentado por Marc “The Ripper” Tombal, para poner nuestros temas en su emisora donde también nos han pedido grabar un par de jingles con un saludito para ellos. Como decimos, poco a poco, sin prisa pero sin pausa.

Me imagino que con el disco vendrán los directos para darle apoyo…¿Cómo lo lleváis en este sentido, tenéis fechas cerradas para Madrid y quizás otras ciudades también?

Confirmado solo tenemos de momento el concierto de presentación del disco, el día 18 de febrero, a las 21 en la Sala Live de Madrid, junto con la banda invitada Chisme Animal.

Aparte ya estamos negociando otras actuaciones con bandas de Galicia, Valencia o Barcelona, para salir un poco del circuito madrileño.

Si yo me estuviera planteando ir a veros a vuestra próxima actuación pero estuviera indeciso…¿Que me diríais para convencerme de que no me puedo perder la oportunidad de ver a NAYADES en directo?

Pues te diríamos que va a ser un conciertazo, que si escuchas el disco y te gusta, el directo no te va a dejar indiferente ya que los temas son potentes, suenan mejor en directo y somos un grupo con mucha energía, además tenemos preparadas un par de versiones de temas muy conocidos y, casi que lo que más destacaríamos es que llevamos desde que empezamos la grabación sin pisar un escenario….por lo que queremos liar una buena y realmente dar un gran espectáculo, aprovechando ese mono que tenemos por ponernos de nuevo frente al público.

Por último el precio de la entrada a 6 euros por ver a dos bandas tocando música en directo en una de las mejores y más emblemáticas salas de Madrid creemos que realmente vale la pena.

Y el disco…¿Por que debería comprarlo?. It’s selling time!!

Bueno, ya te hemos dicho que hay muchísimas páginas donde descargarlo gratis jajaja, así que la compra sería por tres razones básicamente:

La primera sería que el formato físico ofrece mejor sonido que un mp3, la segunda el libreto, el diseño de la portada y contraportada es una obra de arte dibujada por el pintor Alonso Muñoz, es una pasada y lo tercero y casi lo más importante sería el apoyo a la banda.

Hemos querido poner un precio de 8 euros, bastante asequible para la mayoría de los bolsillos para que, el que realmente se sienta atraído por nuestra música pueda comprarlo y disfrutarlo en formato físico al completo.

– Muchas gracias y mucha suerte!!!

Gracias a ti Yanko de corazón y aprovechamos para dejarte los enlaces de la banda

www.facebook.com/NayadesMetal

este es el enlace de nuestro single https://www.youtube.com/watch?v=LZKsOMkUxrg

Foto en directo: Yanko PLa

Portada; cortesía de la banda