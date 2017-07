Entrevista a Jouni Markkanen y Eeka ”Metal” Mäkynen promotores de TUSKA FESTIVAL

TUSKA FESTIVAL: UNA REALIDAD CONSOLIDADA AÑO TRAS AÑO

Aprovechamos la visita al Tuska Festival para entre otras cosas reunirnos con los promotores de este evento, de esta gran idea que ya hoy cumple 20 años y que mejor que un aniversario para que nos cuenten un poco de sus entresijos y razón de ser.

Tuvimos el honor de que ambos promotores atendieran a Rock In Spain tras los escenarios y disfrutar de una charla amena y con ello sacar interesantes titulares.

Paulo: Teneis un gran Festival aquí en Helsinki con el Tuska. En lo personal después de conocer otros eventos similares más grandes, me quedo con la sensación de cercanía con el público como principal diferencia entre Tuska y otros grandes festivales como Wacken o Hellfest. Qué opinas?

Eeka: Tienes razón Paulo, y quizás esa sea uno de sus tantos puntos fuertes, así como el hecho de estar en el centro de la ciudad y que a diferencia de otros eventos que traen grandes bandas como por ejemplo Iron Maiden, Tuska siempre se ha caracterizado por darle oportunidad a ese otro segmento de bandas también importantes y por ello lleva ya 20 años de existencia.

Paulo: Otra de sus diferencias es el hecho de que a diferencia de otros festivales en Tuska no existe la cultura del camping, lo que me ha parecido algo completamente nuevo y atractivo.

Eeka: Tuska es un festival que se lleva a cabo en nuestro verano que suele ser a finales de Junio, principios de Julio y tiene esa característica que los fans pueden dormir en sus propias casas u hoteles, para aquellos que nos visitan de fuera. Los horarios son muy buenos para los fans, y se pueden mover perfectamente en metro ya que cierra dos horas después de que acaba el festival, lo cual le ofrece al asistente una serie de ventajas que no encuentras en otros eventos similares, de hecho el 70 % de los asistentes vienen de la propia ciudad. Un festival donde es fácil llegar y fácil de salir.

Paulo: Un festival en donde veo muchas bandas del norte de Europa, así como otros lugares del mundo, pero es entendible, dado el potencial de bandas que hay en Finlandia. Pero para cuando una banda de España?

Jouni: Tenemos bandas de México, de EEUU, de Japón y muchos otros países del mundo, pero dime, cual es ahora mismo la banda más grande e importante de España?

Paulo: Muy buena pregunta sin duda?

Jouni: Esa es la respuesta, no encontramos o no vemos una banda lo suficientemente grande. Pero al final no solo se trata de eso, o del país que provenga, muchas veces depende del ínteres que esa banda pueda generar al festival y sus asistentes, o de sus sello discográfico, siempre hay muchos factores a tomar en cuenta. Pero siempre desde la organización, lo importante no es solo el festival, intentamos apoyar a las bandas jóvenes para que acompañen a las más grandes y se den a conocer, nuestra labor no solo es el festival, es un trabajo 365 días al año en muchos otros eventos en Finlandia.

Paulo: 20 años no se cumplen todos los días. Que os supone este reto o volver la vista atrás.?

Jouni: Antes era todo más pequeño, un día y 200 personas, ahora hemos pasado a tres días y casí 40.000 personas y las bandas van creciendo también. Más gente cada año y miles de toneladas de cerveza.

Eeka: Eso es lo importante ver, lo bien que se lo pasa la gente.

Paulo: Algunas palabras para los lectores españoles?

Eeka: Que vengan no solo a ver el festival sino también a conocer Helsinki, es una ciudad muy bonita, veniros y pasar una semana con nosotros y seguro que os encantara la ciudad. Nuestro cabeza de cartel todos los años es Helsinki, la capital del Metal.

Texto y Fotos: Paulo Lara M.

