Entrevista a Guillermo Izquierdo de ANGELUS APATRIDA

Con motivo de sus cercanas fechas para la grabación de su DVD en directo, hablamos con Guillermo Izquierdo sobre este importante evento que tendrá lugar el día 27 de enero en Madrid y al día siguiente en Barcelona. Hablamos sobre éste, su primer DVD en vivo, sobre la extensa gira de dos años que han realizado presentando su último trabajo “Hidden Evolution” y sobre como fue y es Angelus Apatrida.

Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué tal, listos para el 2017?

Muy bien. Sí. Siempre a tope y preparados.

Veo que madrugadores ya que el 27 y 28 de enero conciertos de grabación de DVD en vivo en Madrid y Barcelona. Habrá que darlo todo en estas dos fechas, ¿no? Incluido el público. ¿Hay algo especial?

Exactamente. En estas dos fechas será la grabación de nuestro primer disco en directo. Va a ser la primera vez que grabemos un disco en directo, un DVD, por eso es básicamente estas dos fechas.

Habíamos pensado hacer algo especial ya que podemos coger cosas de Madrid y cosas de Barcelona para luego meterlo en el mismo DVD en directo. Lo que pasa es que luego está el tema de, por qué no tocasteis esta u esta otra. Sí que queremos hacer algo especial, no sabemos si para uno, para el otro, los dos. Es un poco movida porque ese tipo de salas tienen una limitación de horario muy estricto. A las 23:30 empiezan a cortar así que no podremos explayarnos ni estar 2 horas y pico concierto.

Lo que vamos a hacer es un concierto de ANGELUS con lo que creemos que más le gusta a la gente, lo que más nos gusta a nosotros y lo que puede quedar bien. Es algo que va a quedar grabado para siempre. Queremos que sea lo mejor. O sea, haremos lo que mejor sabemos hacer en este momento, dar tralla, de la buena. A ver si podemos meter alguna cosa antigua. Hay temas que llevamos mucho tiempo sin tocar, habría que ensayarlos mucho. Todo depende del tiempo que tenemos para poder prepararlo todo. Lo que seguro vamos a intentar es que la gente que venga, la valga la pena haberse gastado el dinero de la entrada.

Por lo que comentas, ¿Se centrará mucho en el “Hidden Evolution”?

Lo que está claro es que estamos cerrando la gira del “Hidden Evolution”. De hecho, serán los dos conciertos de cierre de la gira que ha durado 2 años. Que precisamente la empezamos en Madrid y Barcelona y la vamos a cerrar en Madrid y Barcelona. Una gira capicúa, justo en enero. Una especie de fiesta y celebración de lo bien que ha ido y nos apetece celebrarlo con la máxima peña posible.

¿Para el 2017 a parte del DVD? ¿Descanso después de 2 años por el mundo?

Descanso relativo. Somos una banda que no podemos estar parados. De hecho, ya tenemos algunas fechas anunciadas. Estaremos en mayo vamos a hacer un par de shows como headliners en Portugal, hemos confirmado el Metaldays, el Leyendas del Rock. No nos podemos permitir el lujo de estar parados. Básicamente porque vivimos de esto desde hace 6 años y, evidentemente de los royalties no se vive ni de las rentas tampoco. Por donde más sacamos son bolos.

Además, es nuestra esencia, lo que nos mola. Yo estoy dos semanas sin tocar y estoy que me subo por las paredes. Quiero subirme a un escenario, viajar con la guitarra, el volumen, el público…

Así que poco iremos confirmando. La peña que esté atenta a nuestro Facebook que iremos confirmado festivales y fechas. Después de lo de enero tendremos una pequeña sorpresita, sobre todo para los fans más antiguas de la banda les va a gustar mucho. En los próximos meses iremos engrasando la maquinaria.

Aproximadamente cada dos años, había disco…

Hay bandas que incluso sacan cada año. Pero con nuestra actividad y con la cantidad de conciertos que estamos teniendo, sobre todo fuera de España podemos darnos el lujo de grabar incluso cada 3 años. “The Call” salió en abril de 2012, “Hidden Evolution” fue en enero de 2015. No sé cuándo saldrá el siguiente. No tengo ni idea de cuándo podremos entrar a grabar, aunque ya sabes, para grabar primero hay que hacerlo. Pero ya te digo, quietos no vamos a estar.

Para vosotros o para ti, ¿”Hidden Evolution” es vuestro mejor disco? Es un disco redondo per “The Call” fue tremendo y un saldo de calidad importante.

Yo lo veo como un paso más allá. Tanto yo, como el resto, lo vemos igual. Cada disco nuevo creemos que es el mejor porque en los años que pasan entre grabar uno y otro hemos crecido como músicos, ganamos técnica. No tenemos el síndrome Lars Ullrich que cada vez toca peor, jajaja. Intentamos no para de aprender, sobre todo David que con la guitarra está a tope. Las composiciones no son las mismas, por ejemplo no son las mismas las del “Evil Unleashed” que las de ahora. Todo en la vida, conforme vas creciendo perfeccionas más y te fijas en los detalles. Lo más importante es que cuando terminas de grabar un disco, ya sabes los errores que has cometido y lo que hay que corregir para el siguiente.

Por eso creemos que “Hidden Evolution” es nuestro mejor disco hasta la fecha. Quizá no tiene el tema “You Are Next”, que para mí canción favorita, pero tiene “Immortal”, “Arquitects” que son temazos. Con el siguiente, hasta que no tengamos una seria de temas que nos convenzan que son lo mejor que hemos hecho hasta la fecha, no entraremos a grabar.

¿Quién o cómo sabéis de forma objetiva que el tema es bueno o no tanto?

Jajaja, se lo preguntamos a los colegas, a los que le gusta la banda. Los que de verdad de van a decir, vaya mierda de tema o ese riff me la pone “morcillona”. Los que no te van a hacer la pelota. Tenemos la suerte también de estar en Century Media porque todos son metaleros. Todos tienen bandas como Sodom. Te dicen esta canción puede vender más o menos, o incluso, un videoclip. También cojo a mi hermano Alberto y le pregunto, “Tio, ¿A ti esto qué te parece?” y a veces me dice, “Vaya puta mierda” y a lo mejor llevo 5 horas con eso y creo que es la hostia.

Hablando de Century Media. Como se recibe la noticia del interés de Century Media.

Lo recuerdo perfectamente. Es como si te toca la lotería y piensas, ¿por qué a mí? Una de las más importantes del mundo.

Algo bueno habréis hecho, ¿no?

Sí, claro, ¡Supongo! Llevamos seis años con ellos y seguiremos con ellos. A veces me quedo pensando y dijo, Joder. Yo en mi día lo veo normal. Me mando correos con el jefe de producción, con el director, cosa normal. A veces paras y piensas, ¡Ufff!, Century Media.

Lleváis más de 15 años y seguís intactos en la formación, filosofía, sonidos.

Vamos a hacer 17 años juntos. David, Víctor y yo somos de la misma quinta, de barrios diferentes e íbamos a colegios diferentes. Íbamos a unos locales de ensayo con mi hermano. Yo monté una banda con 13 años e intentábamos hacer versiones de Sepultura, Pantera, lo que nos salía. Como no teníamos dinero, íbamos a su local, nos dejaban sus instrumentos. Un día conocí a David allí. El conocía a Víctor, nos presentamos. A lo tonto, con mi hermano nos pusimos a tocar todos juntos y cuajó. Tampoco es que dijéramos, venga, vamos a hacer un grupo. Fue por unos colegas porque Albacete siempre ha tenido fama de bandas. Recuerdo que nos invitaron a tocar en verano. Nos preguntaron el nombre y al final nos decidimos llamarnos Angelus Apatrida. Al final, la mitad de mi vida dedicada a esto.

Recuerdo en año 2014 que os vi abriendo el Hellfest y abriendo también la primera edición del Rockfest. ¿Recuerdas que fue buen año?

Para mí sí. De hecho, haciendo retrospectiva, nunca he visto ningún año malo. Recuerdo que en 2004 tuvimos un bache importante por una discográfica. Grabamos este primer disco y la discográfica desapareció. Un jaleo, éramos unos chiquillos, te asustábamos con la palabra abogados. Pero al final salimos adelante y cada año lo hemos visto mejor que el anterior.

Desde que se profesionalizó la banda, desde 2008 que empezamos a negociar con Century Media hasta que cuajó, ese gusanillo, la incertidumbre. Es como cuando estás con la tía que te mola, que pasa un poco de ti y al final lo consigues. 2010 grabamos “Clockwork” y nuestra primera gira europea. 2011 salimos otra vez por Europa y taloneamos en España a Megadeth y Slayer. 2012 grabamos “The Call”, salimos fuera más veces. 2013 salimos por primera vez Japón, conocimos a Havok, muy importante en nuestra carrera. Como dices, 2014 tienes el Hellfest, Rockfest. 2015 y 2016 ya has visto, “Hidden Evolution” y por el mundo. Y este 2017, aunque no sea tan intenso que tenga cosas guapas, como estas dos fechas para la grabación del DVD en vivo, en Madrid y Barcelona los días 27 y 28.

Hace tiempo que no venís a Barcelona y tenemos ganas. ¿Un par de años?

Hemos estado tocando cerca, pero en Barcelona, en salas, hace un par de años. En el Rockfest en el 2015. En Madrid sí que hace un par de añitos.

Después de tantas fechas fuera de España, ¿Cómo responde el público europeo o el americano que son como más puristas en esto del Thrash Metal?

Básicamente, la opinión es completamente global. De hecho hemos girado con Warbringer o Havok, o Suicidal Angels o Dr. Living Dead o incluso con Vektor que es una banda de Death Progresivo. Además cuentas con tus propios fans. Pero que la gente que viene a ver a la otra banda, básicamente si le gusta la banda, el concepto es el mismo, tanto en Perú, como en Tokio.

En casa, ¿Crees que tenéis un cierto status?

Yo creo que sí. Te diré más, la suerte es que tenemos este status aquí y nos permite salir fuera. Aquí no es lo mismo lo que cobras cuando tocas en Japón que aquí. Partiendo del hecho que “Hidden Evolution” fue número dos en ventas, entre Melendi y Pablo Alborán. Que no es ninguna tontería. Tampoco estamos al nivel de Barón Rojo u Obús que te meten miles y miles de personas pero bueno, hay estamos. Pero estamos muy contentos. Si conseguimos llenar estas dos fechas de enero ya estamos satisfechos. Seguimos siendo los mismos, esta banda underground y autogestionada.

También hacemos un estilo de música para las pocas masas. No es un estilo de música que quiera escuchar todos los amantes del metal. Pero si los buenos. No te imaginas un fan de Stratovarius escuchando Angelus. Tampoco ha sido un problema para mí, a mí me gusta desde Bruno Mars hasta Cannibal Corpse. Me gusta la música. Nuestra premisa es mantenernos tal cual en nuestra propuesta diferente. Angelus fue un poco como la oveja negra.

Además creo que servís como, un poco de guía para bandas como Crisix y Vivid Remorse

Yo, sinceramente, espero que sí. Yo lo habría hecho. Cuando empezamos no teníamos en quién fijarnos. Todo lo que hacíamos era descubrir nuevos caminos. Tanto de ser una banda que cantaba en inglés, hasta tener un contrato con uno de los mejores sellos del mundo. Lo que sí que es cierto y lo digo desde la más absoluta modestia, no quiero que suene pretencioso, pero Angelus Apatrida, para el resto del mundo, no hispano parlante, hemos puesto a España en el mundo del metal. Sobre todo de Pirineos para arriba.

Aun nos siguen preguntando, incluso en entrevistas de medios potentes, ¿Qué ocurre en España? ¿Cómo una banda como vosotros sale de España? Y pienso, no tienes ni idea de lo que ocurre en España, qué equivocados que estáis. Si nosotros hubiésemos tenido un referente como Angelus en mis inicios me hubiese volcado a saco. Lo primer ponerme en contacto con ellos y preguntarle, ¿Cómo lo hacéis? Nosotros encantados de hacerlo. Hemos ayudado a algunas bandas incluso con el tema de los contratos. Sin problemas, hablamos, tomamos unas cervezas os ayudamos que hay mucho cabrón por ahí suelto. Si Angelus ha servido de punta de lanza de puta madre.

Que tengo que decir de Crisix. Tienen un nivel brutal. Escuchamos la maqueta por primera vez y dijimos, estos chicos se merecen que los escuche todo el mundo. Los pillamos para unos cuantos bolos y los demás lo han hecho ellos. Ahora mismo están en lo más alto. Cualquier banda tiene que aprovechar estas pequeñas oportunidades.

¿La nueva ola del Thrash Metal en España?

Jajajaja, empezamos con el cachondeo per al final va a ser verdad jajajaja.

Volviendo a Hidden Evolution… Siempre escribís canciones protestas, o la mayoría lo son. ¿Sobre qué tema trata el disco? ¿O cada canción toca un tema?

Bueno, Angelus siempre se ha quejado de lo mismo, de lo que nos atañe. Del día a día. De los que sufre nuestras familias, colegas. Pero también se habla de pasarlo bien. Te has pillado una borrachera con tus colegas y te apetece escribir sobre eso. Hay canciones que hablan de política, de sociedad y del día a día.

“Hidden evolution” en sí y la portada habla un poco del tema ese.

Me gusta mucho la portada, el artwork…

El artwork es trabajo de Gyula que es un artista húngaro que lleva muchos años trabajado con bandas como Annihilator, Destruction, Stratovarius, Grave Digger. Es un tío de puta madre y es que prácticamente no está haciendo todo el álbum y las camisetas. “Hidden Evolution” está un poco volcado en el tema de las conspiraciones y paranoias que siempre me han gustado mucho. Desde el tema de los aliens hasta lo que las grandes corporaciones intentan ocultar, estas guerras raras fabricadas. De repente aparece este político. Cosas que me gusta indagar. Como una evolución encubierta.

Como decías antes, siempre intentáis mejorar un disco tras otro, pero ¿Cómo ha sido escribir Hidden Evolution? ¿Ha costa mucho o ha salido bastante natural?

Siempre sale natural. Cuando terminas un disco ya sabes dónde te has equivocado. Bueno, más que donde te has equivocado, que mejorarías. Es un tema más de producción. Cuando vas a entrar al estudio tienes que tener el producto final en limpio y allí lo pules. Pero has aprendido y cada vez compones con más soltura y más técnica. Por lo menos a tu parecer lo vas haciendo mejor.

Para despedir. ¿Cuál crees que vuestra evolución más allá de sacar discos, giras, DVD’s en directo? ¿Alguna meta?

¡No lo sé! Me gusta que las cosas fluyan por su propia existencia. Alguna experiencia que se quede en el subconsciente que cuando compones la aplicas y te das cuentas que eso es debido a esta experiencia. Nos gusta pensar en corto, como por ejemplo estas dos fechas que tenemos para el DVD para grabar nuestro DVD. Vamos a reventar y va a salir una grabación de puta madre.

Muchas gracias por atender nuestra llamada y lo mejor para este próximo proyecto y los que vendrán. ¡Suerte!

¡Muchas gracias a vosotros!