Entrevista Guadaña 2017. En plena gira de “Alma de Fuego Fest” nos atiende Salva, cantante de Guadaña para contarnos con todo lujo de detalles cómo está resultando la presentación del nuevo disco, “Karma“.

Buenas tardes, soy Edu de Rock In Spain. Muchas gracias por atendernos durante este rato, sabiendo que estáis en plena gira.

Hola muy buenas, es un placer echar este ratito y aprovechar este espacio que nos ofrecéis para llegar a mas gente.

P: Tercer disco de Guadaña, más otros dos del proyecto anterior Huma. Otra cosa no, pero a prolíficos pocos os ganan. ¿A qué se debe? ¿Multitud de ideas o intentar aprovechar el momento sin que la gente se olvide de vosotros?

La verdad es que nuestro sistema es bien sencillo; sacamos el trabajo, nos ponemos manos a la obra para preparar un buen directo y comenzamos a girar por cuantos más escenarios mejor hasta que vemos que hace falta otro y vuelta a empezar, jejeje, es nuestra vida; además que- como bien dices- hay que estar siempre creando para que la gente no te olvide o te difumines entre tanta buena oferta que hay actualmente en el mercado del rock.

P: Compartís título con un disco ya legendario de Kamelot. ¿Lo conocéis? Siendo un concepto utilizado por otros grupos, me gustaría saber vuestro enfoque concreto para elegir este título del disco.

Nosotros primero hicimos las canciones con una idea que si que hacia honor al título del disco, aunque barajamos varios títulos, nos quedamos con este porque creímos que es el que engloba mejor la temática que tratamos. Nosotros en este Karma hablamos, haciendo un resumen muy genérico, de la relación causa- efecto que se produce con cada acción del ser humano, sobre las consecuencias sobre si mismo tienen las acciones; es decir de como en la vida recibes el reflejo de lo que has dado, también hablamos de la justicia de verdad, la que se siente en el corazón, fuera de lo que dictan las leyes. Vamos que resumiendo estos conceptos nos dimos cuenta que las leyes del Karma engloba mucho de ellos por lo que al final nos decantamos por dicho título.

P: Me gustaría que nos contarais como llega la banda a tener dos vocalistas principales, Glory y Salva. ¿Algún grupo tipo “3 Inches of blood” como influencia? ¿Surgió de manera natural? ¿Cómo se hace el reparto de pasajes que canta cada uno?

Sinceramente, no conozco a esa banda, aunque voy a indagar a ver como suenan, Nosotros comenzamos a compartir micrófono en el 97 cuando creamos Huma, fue una apuesta novedosa en aquel tiempo que nos surgió de manera improvisada, ahora ya es algo natural en el ADN de la banda.

En cuanto a la forma de hacer reparto, simplemente, no hay forma, nosotros hacemos canciones y ellas mismas van requiriendo de una u otra voz en función de cómo van evolucionando en el local o el estudio, quizá dependa del tipo de mensaje o como se quiera transmitir.

P: Cada uno de los temas viene precedido de una frase de un personaje histórico. ¿De quién fue la idea? No es frecuente en grupos de heavy metal clásico encontrar tanta preocupación en los textos como los vuestros, que son de altísimo nivel.

La idea fue de Pablo, nuestro batería, nos la expuso y nos pareció magnifico.

Por otro lado si que es verdad que cuidamos cada una de nuestras frases, al igual que hacemos con cada nota y cada riff; nos auto exigimos bastante para ofrecer un producto digno del oyente, tampoco nos consideramos una banda tan clásica aunque evidentemente hemos “mamado” de aquello; nosotros usamos elementos- como por ejemplo los samples- que en ocasiones nos aleja del sentido clásico estrictamente dicho.

P: Mi tema favorito del nuevo álbum es “Dios del Trueno”, me parece que aúna perfectamente la melodía con la rabia, la potencia con la dulzura. ¿Cómo surge este tema? ¿Ha sido bien recibido por vuestros fans?

Es uno de los temas que más está gustando, sin duda. La idea inicial partió de Pablo; quería hacer una canción que abordara el acoso escolar y para ello quisimos contar con Enrique Montiel, escritor y biógrafo, una de las colaboraciones- entre tantas que tienen este disco- haciendo junto a la banda la letra de dicha canción.

P: En “Némesis” se intuyen influencias del thrash metal alemán o americano. ¿Hay muchas divergencias en los gustos musicales del grupo? ¿Podéis decirnos un grupo en el que todos coincidáis?

No tenemos complejos a la hora de componer y hacer canciones; simplemente nos dejamos llevar por ellas y en esta ocasión necesitábamos expresar rabia; es por ello que tiramos de nuestra vertiente más dura y para ello contamos aquí con otra de las colaboraciones importantes del disco, que es la de Alberto Díaz- Cantante de Overdry- quien aportó un toque de agresividad a un tema de por sí ya agresivo, aunque de estribillo pegadizo.

Y coincidir con alguna banda, uff, es que estamos ya todos contagiados de todos, jejeje, no sabría decirte. Bueno quizá bandas como In Flames pordria ser punto de referencia.

P: En el tema que da título al álbum, “Karma”, colaboran con vosotros Tete Novoa, Alfred de Dark moor y José de Ópera Magna. ¿Teníais claro los nombres, la canción y que salieran los 3 en el mismo tema? ¿Pensasteis quizá repartirlos a lo largo del álbum?

A lo largo del disco si que colaboran algunos amigos como los mencionado antes Alberto Díaz o Enrique Montiel; también están por ahí Justi Bala- el que fuera guitarrista de los extintos Sphinx- o un percusionista llamado Charly García y hasta el propio técnico de sonido del estudio Javi Rondan. Ya luego en Karma, si que teníamos claro a quienes queríamos por lo que tiramos de teléfonos, e-mails y contactos para que tanto José como Alfred y Tete accedieran encantados a este tema haciéndolo, junto al guitarra Nando de Electry Alley que también anda por ahí, más rico en calidad.

P: Ahora mismo estáis de gira con otras dos bandas como Zenobia y Regresión. ¿Qué es lo que más os gusta de cada una de las bandas que os acompaña?

Primero que hay un buen rollo y una predisposición a que todo salga bien increíble; son gente que ya conocemos de antes y con quienes arrastramos desde hace años una gran amistad y segundo; que ambas bandas desprenden una calidad increíble en el escenario poniendo de manifiesto que en este país si que hay futuro para el hard rock y el Heavy metal en todas sus vertientes.

P: Bilbao y Barcelona son vuestras dos siguientes citas en el “Alma De Fuego Fest”. ¿Qué podéis decir a los lectores sobre vuestro directo, que les haga acudir a él?

A nivel genérico que somos tres bandas que ofrecemos apuestas diferentes dentro del rock pero que todas tenemos un nexo en común que es la defensa y el demostrar que la unión hace la fuerza; ya arrancábamos el pasado 11 de Febrero en Miranda de Ebro y el éxito fue evidente, en cuanto a participación, afluencia y buen rollo. Y a nivel personal de Guadaña ofrecemos una cuidada estética, puesta en escena e incluso aspecto del escenario, todo eso acompañado de un espectáculo sonoro cuidado a milímetro es lo que Guadaña ofrecemos en cada concierto que damos, nos lo dejamos todo ahí arriba y quien nos conoce ya lo sabe.

P: Por último, ¿algún grupo o álbum que hayáis escuchado recientemente y queráis recomendar a los lectores?

El “Karma”, jejeje. No hombre hay muy buen producto ahora mismo y elegir es muy difícil, yo recomendaría que prestaseis atención al rock y el metal nacional que tiene mucho que ofrecer y hay que contribuir a que esto no muera; es un pena ver como bandas de increíble nivel nacen, crecen y mueren sin apenas salir de sus locales de ensayo.

Muchas gracias por atendernos y mucho ánimo para afrontar los siguientes conciertos de “Alma De Fuego Fest”.

Muchas gracias, os invitamos a conocernos mejor, estar informados de nuestras novedades, conciertos y demás en www.guadaña.es , nuestra web oficial desde la cual podréis acceder a todas nuestras redes.