Entrevista a Bode (Porretas) sobre Clásicos II, el nuevo disco del grupo

Son una institución en nuestro rock y hoy mismo editan Clásicos II cuya crítica podéis leer en este enlace. Bode tuvo a bien respondernos a unas preguntas sobre este álbum y también sobre la banda. Os dejamos la entrevista a continuación.



-Echar la vista atrás es bueno a veces que diría Karina. Han pasado ya diecisiete años de la edición de Clásicos I. Nos gustaría conocer vuestra opinión sobre este disco y cómo pensáis que ha ido creciendo en importancia sobre todo en lo referente a vuestro repertorio en directo.

Clásicos lo hicimos porque nos apetecía homenajear a grupos que nos habían gustado o influido y con el tiempo se quedó como un disco bastante importante en nuestra carrera y ,bueno, en directo al principio hacíamos algún tema entero pero con el tiempo hicimos un popurrí de estas versiones que hasta la última gira hemos estado haciendo en directo por la buena respuesta de la gente

-¿Cuándo decidís editar este Clásicos II y por qué?

Pues porque la verdad que nos lo había comentado bastante gente de por qué no hacíamos otro Clásicos y ya llevábamos dándole vueltas al tema varios años y bueno pensamos que después de estos dos últimos discos nuevos como La vamos a liar y Al enemigo ni agua podría ser buen momento y durante el último año estuvimos haciendo versiones en el local hasta que quedamos contentos con estas 13.

-¿Cómo es el proceso de “porretización” de las canciones? ¿Podríais comentarnos un poco cómo afrontáis cada tema? En algunos casos apostáis por el ska, en otros por el rock, en otros por el punk británico. ¿Quién y cómo se proponen estos cambios de género?

Bueno al que le apetece trae una canción al local y le vamos haciendo cambios probando cosas y según nos va gustando así se van quedando.

-Podría decirse que hay dos tipos de canciones en el disco. Por un lado grandes temas del pop y del rock como “La chica de ayer”, “Rompeolas” o “El blues del autobús” y por otro temas completamente ajenos al género como “Resistiré” o “Soy un truhán, soy un señor”. ¿Cómo habéis seleccionado los temas? ¿Hay temas que se os han quedado en el tintero o algún autor no os ha dado permiso para hacer la versión?

Esa era la intención hacer algún tema pop algún rock clásico pero también meter temas que escuchábamos de chavales y que no tienen nada que ver con nuestro estilo pero llevándolo a el y bueno creemos que hemos conseguido que suenen a Porretas y algunos temas se han trabajado que luego no nos ha convencido y los hemos descartado.

-La versión de Perales os ha quedado fantástica. ¿Habéis llegado a enviársela? ¿Os ha comentado algo al respecto?

No le conocemos personalmente y no se la hemos enviado nos gustaría que la escuchara ¡¡Por qué no!!!

-¿Cómo se os ocurre cerrar con “La de Benny Hill”? Pensamos que es fantástica para abrir los conciertos, ¿hay algo pensado a este respecto?

Llevamos unos años cerrando el concierto antes del bis con esta versión y decidimos grabarla porque hay mucha gente joven que no la conocía y a ver si así les suena mas, pero empezar los conciertos nos gusta seguir empezando con el tema de “La vida de Bryan”.

-El disco está lleno de himnos para las nuevas generaciones y de temas llenos de mensaje, como “Libertad sin ira”, para los que ya peinamos canas. ¿Pensáis tocarlo en directo en su totalidad?

De momento vamos a meter 5 o 6 temas del Clásicos II, pero todos no puede ser porque también hay que hacer nuestros éxitos de toda la vida. Son muchos temas ya para elegir el setlist siempre se nos quedan unos cuantos que nos gustaría tocar en directo.

-Imaginamos que muchos os acusarán de escasez de ideas por editar un disco de versiones. ¿Qué tenéis que decir a este respecto?

Que eso nos comentaron en el año 2000 cuando sacamos el primer Clásicos y después tenemos un montón de discos mas con canciones originales, tenemos compuestas unas 140 canciones propias si eso es falta de ideas…….. que nos den alguna. Lo hemos hecho por que nos apetecía en este momento y sabíamos que alguno diría esto, pero ya con los años que llevamos currando en el rocanrol nos gusta hacer lo que nos apetece en cada momento.

-Lleváis más de treinta años en la música y tocando bastante en directo pero…¿Sentís que el rock nacional os respeta? ¿Habéis logrado alcanzar el sueño que tuvisteis en el 85 cuando empezó vuestra andadura?

El sueño lo hemos alcanzado porque no pensábamos que íbamos a poder vivir de algo tan maravilloso para nosotros como es hacer música y ¿respeto? Hay mucha gente que sí que nos respeta y valora toda nuestra carrera y el que no pues que le den………. qué le vamos a hacer.

-Habéis logrado grandes éxitos pero sobre todo el reconocimiento de la gente de a pie, de los que pillan el metro a diario, de los que patean las calles. ¿Qué os dice el personal cuando os ve por la calle? ¿Os sentís queridos por vuestros seguidores?

La verdad que la gente cuando nos suele saludar o decir algo por la calle siempre es de buen rollo y cuando nos conocen en persona más, porque se dan cuenta que somos gente igual o peor que los demás jejejeje

-¿Podríais adelantarnos algunas fechas de conciertos?

Empezamos la gira en Guadalajara el dia 11 de marzo, en Madrid estamos el 1 de mayo y bueno el que quiera en la pagina de Porretas están todos los conciertos. www.porretas.com.

-Gracias por responder a esta entrevista. Si queréis añadir algo ahora es el momento.

Que esperamos que la gente escuche el Clásicos II y sepa apreciar el curro y las ganas que le hemos puesto para hacer este nuevo disco de versiones y que seguirán saliendo mas historias de Porretas, y que nos vemos en los conciertos o en los bares de al lado

¡¡¡¡¡ salud y rocanrol!!!!!!!!