ALIEN ROCKIN’ EXPLOSION – Reportaje desde el estudio de grabación

Artículo y Fotos por: Jésica Cristóbal | (Radio rock sin maneras)

ALIEN ROCKIN’ EXPLOSION llega al planeta Tierra con “We A.R.E here!!”. Esperamos su lanzamiento para el 5 de abril.

Afortunadamente, podremos escuchar su single de salida antes de la publicación del disco. “Taste of Rock N’ Roll” sonará en radios, y será parte del setlist del 2 de abril en la sala Changó de Madrid. Teloneando a los alemanes, BONFIRE, junto a NEON DELTA.

ALIEN ROCKIN llegó al planeta hace 5 años, nos eligieron porque “los humanos son los únicos del Universo que hacen música”. Antes de hacer EXPLOSION han sido un grupo de versiones en acústico, conocidos como Alien Rockin’ Show. Pero poco a poco han ido adaptándose, han aprendido mucho del hard rock de los setenta (Black Sabbath, Alice Cooper, Queen, etcétera) y ahora pretenden contagiarnos a todos de su carácter alegre y optimista (con toques de soul y funky) para saborear el rock en esencia.

Además Alien Rockin’ Explosion (A.R.E) es un proyecto multidisciplinar. Ellos se entienden a sí mismos mediante el cómic. Actualmente están trabajando en ello, pero no quieren que se demore demasiado. Su idea es sacar uno de unas 100 páginas y ya han publicado algún adelanto en revista, donde podemos conocer porqué el bajista ha cogido forma de Gato o su nave espacial de Elefante. Su dibujante es Rubén “pocopelo”.

Acudimos a los estudios Find Us, localizados en Madrid, donde “We A.R.E Here!!” ha sido grabado, mezclado y masterizado por Kike Hernández. Escuchamos el Tracklist al completo, exceptuando la intro y el cierre del disco, con muy buena acústica. Y fuimos descubriendo, los allí presentes, la buena calidad musical del grupo hasta salir infectados de rock n’ roll y buen rollo. No nos desvelaron el single “Taste of Rock N’ Roll” hasta el final, efectivamente fue el último tema que escuchamos porque es el número 9 del disco. Un final de fiesta total.

Todos los temas tienen algo que les hace especial y que gusta mucho a los terrícolas.

“We A.R.E on Earth” según nos dijo la banda fue un “coitus interruptus”… Éste iba a ser el single, con videoclip grabado y todo, pero luego se percataron de que los singles en la Tierra no tienen intros largas y tuvieron que descartarlo. El tema mola mucho y según nos dijo ALIEN ROCKIN EXPLOSION: “lo pasamos muy bien durante la grabación”.

Han contado con colaboraciones terrenales:

– Producción vocal y coros: Gema Vau

– Voces guturales: Yeibid Yeah

– Bajo: Pablo Ruiz

Es un grupo que aprendió mucho del acústico, eso se nota en varias canciones de este disco “Spirit Risin’” nació en este formato, “Demons in the night” tiene una intro teatral alucinante acompañada por la voz femenina de la vocalista María. Luego, entra Iván con su guitarra y surge la magia. “Walkin’ Away” fue el primero que compusieron para este proyecto y presenta unos riffs muy hardrockeros. “Alien mojo” es una oda a la música.

Los terrícolas damos la bienvenida a una banda que parece que viene de otro planeta, de otro tiempo… Pero que la podemos disfrutar todos aquí y ahora.

TRACKLIST

We A.R.E here (Intro) Alien mojo We A.R.E on Earth I decide Once a week Walkin’ Away Spirit Risin’ Afraid of life Demons in the night Taste of Rock N’ Roll To be continued (outro)

FORMACIÓN

Red-Trysha: Voz

Van Halien: guitarra

Mazzurg: batería

Gato: bajista atrapado en cuerpo felino