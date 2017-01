ZENOBIA – “Alma De Fuego II” – Maldito Records

0

Si hay una banda dentro del heavy clásico nacional que más ha crecido en los últimos 3 o 4 años, esos son sin duda los riojanos Zenobia. Cada paso que dan, a base de trabajo e ingenio, consigue situarles un poco más arriba, y el mejor ejemplo es el éxito de su último disco, “Baladas” el cual siendo arriesgado consiguió enganchar a toda la legión de seguidores que ya les acompaña.

La reseña de este “Alma de Fuego II” tenía dos inconvenientes a priori, que seguro les vino a la menta en el momento de comenzar su grabación. El primero, ponerle como título el añadido de “parte II” a un disco, “Alma de Fuego” que les sirvió como lanzamiento con canciones como “La Tormenta” o “Lo llevo en la sangre” que son ya clásicos a día de hoy. El otro, ser la continuación (si omitimos el disco Baladas) a su gran éxito hasta la fecha, “Supernova”, un álbum inmejorable y que ya quedará para siempre en el legado de la banda, como quedó “Agotaras” en Saratoga, o “El Llanto de un héroe” en Avalanch.

Por tanto, los que os ponéis el disco por primera vez, recomendaros dejar a un lado las comparaciones que, en ese caso, es muy posible que os sintáis defraudados.

Con estos dos puntos tenidos en cuenta, paso a analizar con gusto cómo iban a salir de este envite. Y el resultado, para los que tengan dudas, es de nuevo excelso.

No me terminó de enganchar el primer single, “100 dardos”. Lo reconozco. Al escucharlo dije, si esto es lo mejor del nuevo disco, quizá sí que estemos ante un álbum que no aporte nada novedoso respecto a lo ya escuchado en la banda. Por suerte, solo se quedó en sensaciones y con el disco completo pendiente de ser escuchado la cosa mejora, y mucho. “Ángel Negro”, siguiente tema escogido por el grupo para presentar este disco, es una gran canción. Uno de los más power del álbum, muy melódico y donde destaca un estribillo muy extenso y épico.

El primer tema instrumental es “Entre tinieblas”, un pasaje de apenas un minuto (recurso que utilizan en muchos de sus discos) para atacar la hardockera “El Pacto”. Es en este estilo donde mejor se desenvuelven en mi opinión, Berceo cantando con mucha rabia y mezclando riffs ochenteros con estribillos actuales. Desde que entró en la banda Víctor no ha parado de crecer, y debe ser ya considerado como uno de los mejores guitar-hero españoles.

En el lado más pegadizo y quizá candidata a single es “Corazón de Hielo”, uno de esos temas que se quedan en la primera escucha y que funcionarán muy bien en directo. Otro pasaje instrumental arábico, “Las Arenas de Palmira” aparece a mitad disco, tribal y relajante.

Si en el anterior disco me marcó mucho “El sueño de un loco”, en este álbum aparece un tema de tempo parecido como es “Mi Destino”, que de nuevo es de mis favoritos. Acierto pleno de Zenobia preparando este tipo de canciones épicas, pesadas, densas.

Hablando de epicidad, “Militia Est Vita” nos sorprende con coros líricos en latin, siendo lo más destacado de la canción. Estamos acabando, y llega “Océanos de Fuego”, también instrumental. Son Zenobia buenos compositores de Baladas, cosa que comprobamos con su anterior disco, y aquí nos traen “Valiente” que ha quedado muy emotiva. Cerrando el disco tenemos dos canciones ligeras y muy ritmicas, “Si pudieras”, más melódica, y “Brindemos por una canción”, un tema alegre y festivo, con buenas influencias de Helloween en ese estribillo adictivo que no podemos dejar de cantar.

Añaden al disco dos bonus track en directo de temas ya clásicos y que esperamos no falten en su próxima gira como son “Borraré tu nombre” y “Mi Alma es tempestad”.

Zenobia, de nuevo, se han marcado un disco buenísimo. No es mejor que “Supernova”, ni falta que hace. A los grupos se les debe considerar por trayectorias largas, y el crecimiento de estos riojanos no parece tener límites.

Tracklist

100 Dardos Ángel Negro Entre Tinieblas El Pacto Corazón de Hielo Las Arenas de Palmira Mi Destino Militia Est Vita Océanos de Fuego Valiente Si Pudieras Brindemos por una Canción Borraré Tu Nombre (Live) [Bonus Track] Mi Alma Es Tempestad (Live) [Bonus Track]

Miembros

Jorge Berceo – Voz

Víctor De Andrés – Guitarras

Salva Hache – Bajo

Ernesto Arranz – Teclados

Javi Herrero – Batería