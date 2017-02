OVERKILL “The Grinding Wheel” Nuclear Blast

La incansable banda de New Jersey, vuelve con su disco número 18, tras 37 años de carrera, y con el pilar de su sondo intacto, entiéndase la voz de Bobby “Blitz” Ellsworth y el bajo de D. D. Verni, que han sabido recorrer estos años con grandes obras de arte, haciendo lo que mejor saben hacer y como no siendo fieles a su sonido, un Thrash clásico y un sonido peculiar e identificable allá por donde vayas, gracias a su peculiar voz e incluso al sonido inconfundible del bajo de Verni.

Así que tras tantos años haciendo lo mismo, y dedicándose a cuerpo y alma por lo que aman, es fácil imaginar que su nuevo trabajo será toda una obra de arte al Thrash Metal, tras tres años de giras y con tiempo para trabajar en este nuevo apartado, la banda nos ofrece 10 nuevos temas, calientes, rápidos y con toda la esencia del mejor Thrash.

En esta ocasión enmarco el buen hacer en la producción, ya que han conseguido un sonido limpio y se han esmerado en ofrecernos un disco largo en sensaciones, con especial atención a temas largos, con todo lo que esto significa, más riffs, solos y enigmáticos cambios, que demuestran, ya no solo que siguen contento con grandes ideas, sino que se reinventan en un negocio complicado y con lo fácil que resulta a veces repetirse. Overkill nos ofrece por tanto un disco matizado con inquietos riffs y melodías, muy variado y fresco, aderezado con su salsa especial, dentro de un estilo en el que se mueven a la perfección.

Luego puede haber temas más consistentes que otros, o gustos para unos y otros, pero lo que nadie puede debatir, es que la banda sigue fiel a sí misma y otorgándonos grandes temas en cada nuevo disco. Por ejemplo, el corte con el que abren, “Mean Green Killing Machine” es toda una declaración de intenciones, además de tener más de 7 minutos de duración, algo no muy habitual en lo de New Jersey, con sus múltiples cambios y sensaciones.

“Godamm Trouble” es más en su línea, directa a grano, un buen ejemplo de cómo hacer las cosas dentro de este estilo, que me recuerda un poco a sus primeros años, y en donde sobresalen interesantes y variados riffs y solos.

Creo que tras tantos años, es complicado mantenerse en forma y ofrecer algo nuevo y sobre todo original. Además está el factor, del tiempo y los recuerdos de sus grandes obras del pasado por lo que siempre serán comparados. Si conseguimos dejar el pasado donde está, sin olvidarlo claro, pero centrándonos en lo que nos siguen ofreciendo, podremos valorar en toda su medida, ya no solo el gran disco que han realizado, sino el titán esfuerzo de seguir en el negocio, haciendo lo que aman y ofreciéndonos intensos cortes de Thrash Metal, con su peculiar estilo.

Un disco largo, en donde han dedicado especial atención a los solos, algo destacable y encomiable. Thrash vieja escuela, a cargo de uno de sus pilares, ya con ello, merece respeto y una escucha consensuada.

Temas:

1. Mean Green Killing Machine 7:29

2. Goddamn Trouble 6:21

3. Our Finest Hour 5:49

4. Shine On 6:03

5. The Long Road 6:45

6. Let’s All Go To Hades 4:55

7. Come Heavy 4:59

8. Red White And Blue 5:05

9. The Wheel 4:51

10. The Grinding Wheel 7:55

Bobby “Blitz” Ellsworth | vocals

Dave Linsk | lead guitars

D.D. Verni | bass

Derek “The Skull” Tailer |rhythm guitars

Ron Lipnicki | drums