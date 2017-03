DOWNFALL “Punishment For The Infidels” Memorial Records

Escuchar esta banda es como hacer un viaje al pasado, de cuando empezó el movimeinto Thrash Metal, ha sido en ese aspecto, un momento de ensueño y de recuerdos. Downfall es ante todo una banda de, old school thrash / death que se acaba de unir oficialmente a Memorial Records y lanzará un nuevo álbum, “Punishment For The Infidels”, este 17 de marzo.

Mezclado y masterizado por Adriano Quaranta (Sawthis) en Under Room Studios, el nuevo álbum es una buena mezcla entre la vieja y la nueva generación de música de thrash metal, influenciada por death metal y punk / hardcore.

La banda dice: ” Castigo por los Infieles ‘muestra ira, violencia y frustración, como resultado del deseo de no ser sometido a una sociedad que trabaja para la omologación y la aniquilación “.

Nacido entre 2007 y 2008, Downfall cuenta con 4 miembros: Federico Natalini (bajo y vocalista), Francesco Ragnetti (guitarra), Francesco Morico (guitarra) y Simone Medori (batería). En 2009 empiezan a componer sus propias canciones inspiradas por bandas como Metallica, Megadeth y Pantera y en 2011 el resultado de su trabajo es un EP auto-titulado, compuesto por 4 temas de thrash metal todavía ásperos pero caracterizados por su típico punk Sonidos fuertes.

En 2011 Francesco Morico deja la banda y Matteo Luconi toma su lugar; Downfall continúa poniendo canciones juntas y tocando en vivo con él, también fuera de las Marcas. Las nuevas pistas miran a la vieja escuela thrash metal como el de Slayer y Sepultura, más personal y agresivo.

2014 EP “Globalized Anger”, que incluye 2 canciones compuestas antes de que Francesco Morico se hubiese ido, muestra el paso gradual del viejo al nuevo sonido.

En el mismo año comienzan una gira por Europa con Resurrection (USA) y participan en el Deserted Valley Metal Days en Suiza.

Todos sus temas son emblemas clásicos de este estilo y recuerdan por tanto a toda una generación, la de ayer, que dió forma y a la cual brindan su tributo y la nueva que bebe y no olvida donde nació este estilo. De allí que no esperes, medios tiempos, o baladas, esto es Thrash puro y duro y sin apenas espacio para respirar, como se hacía en antaño. Canciones como “Misantrophic Solution”, es uno de tantos vivos ejemplos veloz y punzante, con unos riffs que cortan el aire.

Hasta la portada nos remite al pasado y sus típicos artes, sencillos y elocuentes, demaciado quizás.

No pidas más que lo que te exponemos, ellos hacen caña, y de la buena, aún así sus bases son sencillas, pero no necesitan más. Un disco muy básico, pero curioso.

Temas:

The Torture Pleasure For Murder Corrupted In Black God´s Hand Slaughterism Misantrophic Solution Feeding The Beast Abyss Last Prophecy Mass Homicide Machination Of Revolution

Formación:

Federico Natalini (bajo y vocalista)

Francesco Ragnetti (guitarra)

Francesco Morico (guitarra)

Simone Medori (batería).