The Electric Alley – Get electrified! (Autoproducido)

Lo sabemos, este disco se editó a finales de 2015 pero es ahora cuando parece estar viviendo una segunda juventud con una nueva distribuidora que nos lo ha hecho llegar. La banda de Cádiz viene derrochando energía y saber hacer desde hace años y en este disco lograron alcanzar la cota más alta de su andadura.

Cómo no podíamos afirmar semejante logro escuchando temazos de rock americano como “Get Electrified!” o “Can we have some love between us?”. Lo mismo sucede con esas maravillas de inspiración setentera como “Eagles fy solo”, puro Janis, “Free my soul”, esos Zeppelin, o la final “A lonely sun story”, digna de The Eagles.

El resto de temas funden en un mismo crisol a Kiss con los Stones pasando por Free. Tienen el justo toque de comercialidad en algunos temas para lograr el éxito más absoluto. No defraudan al rocker de siempre al ejecutar un rock de altísima calidad que gusta a cualquier que ame este género como ellos lo hacen. Obligada escucha la de esta obra maestra.

Facebook

Tracklist:

01. Get Electrified!

02. Last Letter

03. Can We Have Some Love Between Us?

04. Searching For The Truth

05. Eagles Fly Solo

06. Free My Soul

07. No Reservations

08. Go!

09. Live While You´re Alive

10. A Lonely Sun Story

Componentes:

Nando Perfumo – Guitarra

Jaime Moreno – Guitarra y Voz

Sergio Reyes Gamaza – Bajo

Rafa G. Benitez – Batería