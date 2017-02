STEREOZONE “Rage Warriors IV” Entrebotones

Interesante banda valenciana que nos ofrece un poco de “Metal, Grunge y Stoner a todo trapo y sin complejos”, como nos cita su hoja de promo y en donde atinan por completo y resumen, quizás de la mejor manera lo que os vais a encontrar en este trabajo.

Un EP, de seis cortes, enérgico y lleno de matices y sensaciones, todas muy contundentes, debido sobre todo a la mezcla de estilos y lo bien que han sabido asociarlos, dando por tanto a un sonido muy original y pretensioso si cabe, pero ¿y porque no? Estilos tan distintos, pero que pocas veces, alguien se atreve a mezclarlos con tanto buen tino y gusto que se nos queda corto estos seis temas.

La banda la componen cuatro tipos, todos muy jóvenes y se atreven a cantar en inglés y aquí está el primer acierto, Pepe, se desenvuelve a la perfección en este idioma, dándole un sentido a su música, ya que de lo contrario, todo perdería razón de ser y pasaría a ser una banda más. Pepe por lo tanto cumple con el primer reto, cantar en inglés y que suene sincero, real, que suene nativo y desde sus entrañas. Conseguido este paso, el resto no es tampoco tarea fácil.

La banda consigue atraernos a la primera, yo diría más bien a la segunda, ya que es con “Sucker Punch” donde la banda me llama la atención sobre manera con un corte vertiginoso en sensaciones, profundos cambios un sonido de bajo contundente y todos estos condimentos (estilos) tan bien aderezados, que solo me queda sentarme y dejarme llevar por sus riffs y enloquecidas armonías.

No está de más comentar que han conseguido un sonido limpio y perfecto que incrementa aún más los detalles de la banda, importante como no, para que la calidad no pase desapercibida. Por lo tanto conseguido el buen gusto por la voz y su interpretación, un sonido profesional, solo nos queda rendirnos a lo evidente, la banda posee calidad por un tubo y lo demuestra en este >Rage Warriors IV<, con una portada muy de los 80´s, como bien nos señala la hoja de prensa, que casi me recuerda los juegos de Atari de aquella época y tan buenos recuerdos me trae.

“Bastard”, un tema sólido y fuerte desde sus inicios, donde la banda nos ofrece intempestivos cambios, en un corte muy Stoner en su totalidad, rico en sensaciones. Pero es con “Titan” donde la banda me gana y me rindo a la evidencia, secciones de voz limpia y solo guitarras y batería en plan jazz, con secciones llenas de ímpetu y garra. Aquí es cuando, entre los tres estilos comentados al inicio, debo agregar, el Rock Progresivo como el ingrediente secreto de la banda, para poder entender tanto buen gusto por la música y el Rock en general, porque si no entenderíamos tanta magia concentrada en solo seis cortes.

Es grato encontrarse con trabajos de estos, que no esperas nada y de pronto te sorprenden por completo, debo admitirlo, y te dejan boquiabierto. Stereozone, parecen de cualquier parte, pero son de aquí, de Valencia, por lo que mejor no nos lo podían poner.

Un trabajo que encierra lo mejor de estos estilos, como el dicho ese que dice algo así como “lo bueno viene en pequeños tamaños” o como en este caso en solo seis cortes, pero que solo te queda esperar por más, ya que una vez que les escuchas te han atrapado.

Termino comentando que el disco fue grabado y mezclado por Raúl Abellán (Mileia Estudios – Valencia), masterizado por Vicente Mezquita en el mismo sitio.

Temas:

Ghost Sucker Punch Bastard Titan Brown Eyes Calavera

Formación:

Pepe – Voz

Alex – Batería

Llui – Bajo y coros

Charlie – Guitarra