RUST ON THE RAILS “Talisman” – Autoproducido

Cody Beebe y Blake Noble han sido los protagonistas de la escena underground estadounidense durante un buen número de años. El primero al frente de su banda, el segundo, australiano de nacimiento, ha logrado tocar en grandes bandas. Ambos coincidieron en el Chinook Music Festival de 2013 y decidieron trabajar juntos. Ese momento ya ha llegado y se ha convertido en este disco de debut que presentarán en Europa en abril de 2017.

La música no tiene nada que ver con lo que has escuchado hasta la fecha. No se trata de haber inventado nada sino de mezclar en su crisol sonoro las tendencias más acertadas del rock de los noventa con el blues, el rock, el folk o el country. El esfuerzo fue tremendo, el resultado digno de destacar.

Escuchando temas como “Abbott and Costello”, “Secrets”, “Crutch” o “Love and Lace” nos damos cuenta de que este álbum puede gustar a cualquier tipo de aficionado al rock que apueste por la calidad y por una banda nueva que tiene mucho que decir. Recomendable.

Tracklist:

Every little thing

Trip

Abbot and Costello

Secrets

Lost and found

Far cry

Crutch

Play the fool

Love and lace

Can you feel it?

Foolish price

Componentes:

Cody Beebe | Voz, Guitarra

Blake Noble | Guitarra eléctrica y acústica, didgeridoo, coros

Eric Miller | Bajo

Chris Lucier | Batería