TREGUA “Tregua” Rock Estatal Records

Desde Galicia nos llega esta banda formada en 2009. Tras su primer disco en 2010 >Luces y Sombras< que produjo el muy conocido Carlos Escobedo y masterizo Alberto Seara y que contó con colaboraciones de Carlos (Sober) y Pedro (La Fuga), y que luego le apoyo una gira de 100 conciertos.

Su segundo disco ofrece un paso más en la escena Rock nacional, con un trabajo sólido y original de principio a fin. Quizás tenga un sabor más comercial por su estructura, no por ello quita méritos a un disco cargado de colores y matices a lo largo de sus diez composiciones, ya que no dejan de lado la esencia del Rock más cañero y visceral lo que les otorga ese condimento rebelde como añadido a su sonido. Esto lo vemos reflejado en el corte de inicio “De vez en cuando” directo y funcional en sensaciones, o la multifacética “Si tú ya te has ido”, radiante y revolucionaria.

Los solos y riffs son muy limpios y brillantes, gracias a que la banda ha conseguido un sonido muy limpio y transparente que permite descifrar a la primera sus variados contrastes y detalles, y eso no podemos dejarlo de lado, ya que envuelve la dinámica completa de un disco a la hora de estudiarlo y cuidado si no es una de las partes más importantes, porque muchas veces, se pierden grandes obras por no poseer un buen sonido o trabajo de producción detrás de ellos. Con Tregua, esto no pasa porque hasta el piano de “El Vals de despedida” la balada que se desgarra a la perfección ante nosotros. Es cierto que se pasa de melosa, pero, demuestra que la banda es sincera y autentica ante todo y eso no se lo podemos negar y más bien es de halagar en los tiempos que corremos.

Toda la maquinaría que la banda puso para esta segunda obra, también se ejemplariza en la participación de dos grandes profesionales como Fernando Montesinos (Pereza, Poncho K, Hombres G, Estopa, Obús) y Bori Alarcón (Dani Martín, Leiva, Despistados, Los Secretos, Ariel Rot) en la producción y grabación del álbum, vamos lo dicho anteriormente se entiende tras estos dos tras los mandos. Experiencia y buen gusto.

Yo me quedo con “A Largo Plazo”, porque es más enérgica y agresiva, y porque es lo que me gusta, un tema ligero con exquisitos cambios en riffs y voces que engancha y te hace moverte por el salón con gusto.

Esto y más poseen Tregua, una banda llamativa y combativa con un Rock pegadizo entre la frontera de lo comercial y lo indiferente, lo correcto y la insurrección. Pero Rock ante todo y eso lo llevan en los genes.

Temas.

De vez en cuando Amor de contrabando Si tú ya te has ido El Vals de despedida A largo plazo El manual de la verdad Sólo a ratos Descalzo por tus besos Un grao de locura Nacer para perder