THE VEGABONDS – What we´re made of (Autoproducido)

Este disco se editó en abril del año pasado aunque sea ahora cuando nos ha llegado para su comentario. Nunca es tarde si la dicha es tan buena como la que encierra este magnífico disco que pasamos a comentar.

Enemigos de las prisas y amantes de la alta calidad de sus temas, que son la herencia directas de bandas como Screamin Cheetah Wheelies, la banda apuesta por ofrecer un rock de destilación lenta, en el que cada gota tiene sabor y algo que decir. “Oh my lord”, por ejemplo, no es solo un gran single sino toda una declaración de intenciones.

Y lo mejor es que cada canción tiene su propia personalidad. Así lo confirman cortes tan fundamentales como el medio tiempo country “Take a ride”, el rock a lo AC/DC de “Best of me”, la caña con toques stoner de “The Hammer”, la monumental “Hope she´s still mine” o el magnífico colofón con “Ghost Town”, corte en el que el grupo aglutina todas las virtudes del disco.

A veces para hacer lo que quieres tienes que pagártelo tú. El grupo no desaprovechó la oportunidad para marcarse un disco de excelente factura que hay que escuchar con mucha atención. Recomendable.

Tracklist:

1. Oh My Lord

2. Where We Used To Go

3. Blood to Roam

4. Crusie On

5. Take A Ride

6. Best of Me

7. Miss You Blues

8. The Hammer

9. Hard Road Home

10. Hope She’s Still Mine

11. Ghost Town

12. What We’re Made Of

Componentes:

Daniel Allen |Voz/Guitarra.

Bryan Harris |Batería.

Richard Forehand | Guitarra/Slide/Pedal Steel/Coros.

Paul Bruens | Bajo.

Beau Cooper | Teclados/Voz.