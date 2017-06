THE BEATLES – SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND – 50 ANNIVERSARY EDITION (Apple Corps Ltd./Capitol/USM)

Presentar a estas alturas uno de los discos más importantes de la historia del pop y rock sería casi un insulto para los amantes de la música. Ya se han cumplido 50 años de la edición de este álbum que cambió muchas cosas de la industria y de la forma de hacer música. Para este importante aniversario se ha vuelto a remezclar el disco en estéreo y con audio 5.1 surround en los estudios londinenses Abbey Road por Giles Martin (hijo de George Martin) y Sam Okell añadiéndole algunas tomas iniciales de esas sesiones en estudio. También se editará una edición especial en vinilo de los temas “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane”, temas que no se incluyeron en el disco (se editaron como single independiente con doble cara a) pero que iniciaron las sesiones de grabación del álbum en noviembre de 1966. Al final de esta review podréis leer en profundidad el material que incluye esta edición especial pero en vez de hacer una review al uso del disco (¿cuántas miles de reviews se habrán hecho de este álbum?) me gustaría ahondar más en algunos datos curiosos sobre el disco y de cómo se compusieron las canciones que el hablar musicalmente de sus archiconocidos temas.

Comenzaré dando importancia a un disco que hizo que The Beatles se inspiraran para crear esta obra: Pet Sounds de The Beach Boys que a su vez estaba inspirado en el Rubber Soul de la banda. George Martin comentó que sin Pet Sounds no hubiese existido Sgt Peppers. La portada era un photo-collage creado por Peter Balke cargado de personajes famosos, idea de Paul al ver una foto de su padre en el que se veía acompañado de un numeroso grupo de músicos de jazz . Se decidió que cada miembro del grupo eligiría a un grupo de personajes preferidos, con la curiosidad de que algunos como Hitler, Gandhi o Jesucristo no fueron incluidos finalmente por no crear demasiada polémica y por otro lado otros no dieron su permiso para ser incluidos. Muchos han interpretado en la caratula frontal la supuesta muerte de McCartney (el coche que aparece simulando el accidente mortal del músico que supuestamente acabó con su vida el 9 de noviembre de 1966 tras una trifulca en el estudio con Lennon en la grabación de este disco en los Abbey Road y reemplazado por un doble llamado William Campbell) o el emblema que lucía Paul en su chaqueta (OPD que significa Officially Pronounced Dead) aunque realmente pone OPP, regalo de un fan que significa Ontario Provincial Police, por no recalcar a los Beatles de luto a pie de una supuesta tumba con un adorno en la parte de abajo hecho de flores con forma curiosa que asemeja a un bajo de tres cuerda (faltando una, por la muerte de Paul).

Fue el primer disco que se abría y contenía las letras y regalos en su interior. Se considera un disco conceptual pero en realidad no se trató como tal ya que las canciones no tenian realmente una conexión directa. Se hablaban de temas diferentes como en “She´s Leaving Home”, que relataba los hechos reales de una chica que se va de casa, “When I´m Sixty´ Four” era un tema compuesto por Paul como regalo a su padre, “Good Morning, Good Morning” con sonidos de animales, inspirada en un anuncio de cereales Kellogs o “Lovely Rita” donde se incluían rudios extraños hechos con un pañuelo y un peine. El tema de apertura “Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band” (presentación de la banda fictia del mismo nombre) fue en realidad escrita por Paul aunque acreditada también a Lennon y fue la primera en grabarse del propio álbum y editada como single. “Within You Without You” es el único tema escrito por Harrison para el álbum, compuesta tras una cena en la casa londinense del artista alemán Klaus Voorman. Harrison habia llegado de la India muy impresionado con su cultura y sus sonidos por lo que se había traído muchos instrumentos típicos de alli. Fue en casa de Klaus tras la cena cuando le vino la idea al guitarrista, tras estar probando un armonio.“With A Little Help From My Friends” es un tema de Lennon y McCartney los cuales insistieron en que Ringo tenía que cantar una canción. Se la compusieron exclusivamente para él grabándola el mismo día en que posaron para la portada del disco. Inicialmente se llamaba “Bad Finger Boogie” ya que Lennon al componerla al piano tenía el dedo índice herido. Por otro lado, “Getting Better” (una de mis favoritas del disco), fue compuesta por Paul mientras paseaba a su perra junto a un periodista en Primrose Hill y hace cierta referencia a un hecho ocurrido en 1964 cuando Ringo tuvo que ser operado y fue tuvo sustituido a la batería por Jimmie Nicol. Nicol sólo ensayó una vez con la banda por lo que al sucederse los conciertos el resto del grupo le preguntaba cómo iba todo . La respuesta siempre era la misma “It´s Getting Better”. A los diez días, Ringo vuelve a los escenarios. En la canción Harrison toca la tambura, instrumento percusivo indio. “Being For The Benefit Of Mr. Kite!” fue escrita por Lennon tras adquirir un poster antiguo sobre un circo. De hecho todo el tema hace referencia al cartel, incluido el título. Es el tema que más sobreproducción tuvo, teniendo cantidad de sonidos y ruidos superpuestos. Otra famosa historia que encierra este disco es el significado del tema “Lucy In The Sky With Diamonds” cuyas iniciales indicaban LSD, droga alucinógena usada en aquella época por músicos aunque realmente se trataba de una letra inspirada en un dibujo de Julian, hijo de Lennon que describia a una compañera de clase, Lucy. El propio Julian tituló de esa manera ese dibujo. Al igual que “Lucy In The Sky With Diamonds”, se rumoreaba que el tema “Fixing A Hole” hablaba también de las drogas, por el hecho de reparar los agujeros supuestos de los chutes de heroína aunque la verdad es que se trataba simplemente de una reparación que el bueno de Paul tuvo que hacer a su nueva mansión recién comprada en Escocia a la cual se le filtraba el agua de la lluvia…un tema de goteras, vaya. Fue Martin quien , a traves de unir los temas con sonidos y usar ciertos trucos de grabación bajo la supervisión de la banda, el que dio finalmente la sensación de contar una historia a través de sus surcos sin espacio entre los temas. Se comenta también que el título fue una idea de Paul inspirada en el juego de palabras Salt & Pepper, otros lo achacan a la famosa gaseosa de la época Dr, Pepper y también se dice que en realidad era una especie de broma hecha por el grupo por la cantidad de bandas que aparecian con nombres extraños y largos, muy acorde con la época del lanzamiento, inicios del llamado Summer Love.

Muchas de las canciones fueron compuestas y arregladas directamente en el estudio tras horas y horas de pruebas y ensayos, al igual que las letras, haciendo muchisimas tomas alternativas (muchas de ellas incluidas por fin en este lanzamiento).

Como colofón decir que los segundos finales tras “A Day In A Life”, (mezcla de dos temas diferentes, uno de Paul y otro de Lennon que cohesionaron como uno con acierto) es un ruido en una frecuencia de 15 kilohercios, sólo audible para los perros al que continuan innumerables risas (parece ser que el bueno de Lennon hizo esta broma para molestar a los perros de los oyentes). Curioso que las primeras frases del tema en la parte de Paul (‘woke up, got out of bed’) sí hacía referencia a las drogas, no como en los anteriores casos.

El disco, aparte de alcanzar los primeros puestos en las listas de Inglaterra y Estados Unidos y ganar cuatro Grammys en 1968, consiguió ser Disco de Diamante (se estima que lleva vendidos unos 32 millones de ejemplares). A los pocos dias de su lanzamiento, el propio Jimi Hendrix ya versioneaba la canción que le daba titulo al álbum, toda una indicación de la importancia del material grabado.

LAS EDICIONES DE ANIVERSARIO DE SGT. PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND – ANNIVERSARY EDITION

1 CD: Incluye la nueva mezcla en estéreo de Sgt. Pepper, completa incluso con el “Edit for Lp End” del surco final que solo apareció en el álbum de vinilo británico.

Deluxe: 2 CD y paquete digital con la nueva mezcla en estéreo en el primer CD y 18 temas en el segundo CD incluyendo tomas completas inéditas de las 13 canciones del álbum, nueva mezcla en estéreo y en el mismo orden en el que aparecen en el álbum. El segundo CD también incluye una nueva mezcla en estéreo y una toma instrumental inédita de“Penny Lane” y la mezcla en estéreo de 2015 y dos tomas completas

inéditas de “Strawberry Fields Forever”.

Vinilo Deluxe: vinilo doble de 180 gramos con la nueva mezcla en estéreo en el primer LP y un segundo LP con tomas completas inéditas de las 13 canciones del álbum, con nueva mezcla en estéreo y en el mismo orden que el álbum.

Súper Deluxe: Box Set con seis discos:

CD 1:

Nueva mezcla en estéreo del álbum.

CDs 2 & 3:

33 grabaciones adicionales de las sesiones de estudio, la mayoría inéditas y mezcladas por primera vez de las cintas de cuatro pistas originales, ordenadas en orden cronológico siguiendo las fechas de grabación. Nueva mezcla en estéreo de “Penny Lane” y la mezcla en estéreo de 2015 de “Strawberry Fields Forever”

CD 4:

Transfers directos de la mezcla en mono original del álbum y los singles “Strawberry Fields Forever” y “Penny Lane”

La mezcla en mono del single promocional de Capitol Records (USA) de “Penny Lane”

Mezclas en mono inéditas de “She’s Leaving Home”, “A Day In The Life” y “Lucy In The Sky With Diamonds” (una mezcla que se pensó había sido borrada de una cinta en 1967, pero que fue descubierta durante la búsqueda en el archivo para esta Edición de

Aniversario).

Discos 5 & 6 (Blu-ray y DVD):

Nuevas mezclas con sonido 5.1 surround del álbum y “Penny Lane”por Giles Martin y Sam Okell, además de su mezcla de 2015 5.1 surround de “Strawberry Fields Forever”

Versiones en audio de alta resolución de las nuevas mezclas del álbum y “Penny Lane”y de la mezcla en estéreo de 2015 de“Strawberry Fields Forever”

Material en vídeo: piezas promocionales originales restauradas hechas para “Strawberry Fields Forever” “Penny Lane” y “A Day In The Life”; además de The Making of Sgt. Pepper, un documental, restaurado (emitido en 1992) que incluye reveladoras

entrevistas con McCartney, Harrison y Starr además de metraje en el estudio presentado por George Martin. Se incluyen dos posters y varias tarjetas.

The Beatles – 50 Anniversary Trailer

