Review de Feeding The Beast de EZOO publicado por earMUSIC

Esta claro que los amantes del Hard Rock estarán de en hora buena tras la salida al mercado de este más que interesante debut de Hard Rock, además cuenta con un elenco de calidad y más que contrastado. La banda esta comandada por el guitarrista Dario Mollo que ya trabajo con Glenn Hughes (Voodoo Hill) o los tres discos con Tony Martin (Ex Black Sabbath) y como no la sensacional voz de Graham Bonnet, que ya ha trabajado con Rainbow, Alcatrazz, Mihael Schenker Group o Pretty Maids entre otros.

Así que la diversión esta asegurada y para ello encontramos temas muy atractivos como “C`est la vie”, un corte muy dinámico en sensaciones, pegadizo y de esos que te hacen moverte, por los rebeldes riffs que llevan en su base. De la voz de Graham ni hablamos ya que se amolda a la perfección al sonido de la banda, donde aporta no solo su experiencia, sino también su buen hacer como cantante. El corte posee además un atractivo solo, en una base contante y rápida que golpea tu cerebro y te obliga a levantarte y moverte por el salón, sin duda uno de los mejores temas del discos, precisamente por las sensaciones que transmite.

Con “Feeding The Beast” la banda nos ofrece un corte más pausado, donde se aprecian mejor las voces limpias de Graham, ya que el tema permite que el cantante se luzca en distintos tonos, en un corte lento pero con ciertas secciones intensas en las que podemos apreciar la maravillosa voz de Bonnet y su amplio potencial.

Con “Eyes Of The World” vuelve la intensidad, sin llegar a ser tan dinámico como “Cést la vie”, contagia y nos permite apreciar otras melodías a cargo de su líder Mollo y de uno de los mejores solos del disco

En general es un disco que contagia dentro de un estilo que siempre es muy bien recibido y más con músicos de tanta experiencia como estos. Un trabajo que se escucha solo, y que una vez pongas el disco en tu cadena, las notas irán entrando poco a poco y ya no querrás oír nada más. Un trabajo que divierte y alegra el espíritu es siempre bien recibido.

Para terminar cito las palabras de Mollo; “En 2007 decidí grabar un nuevo álbum con Graham y empezamos a escribir nuevo material. este proceso tomó mucho tiempo porque yo estaba muy ocupado con mis proyectos junto a Glenn Hughes (Voodoo Hill) y Tony Martin (The Cage) y Graham también estaba ocupado. Hace un tiempo recibí una llamada del manager de Graham diciéndome que había escuchado algunas de las canciones demo y que sería un crimen no sacar ese impresionante material”.

Así que más claro agua, sus palabras al final lo dicen todo, los temas son impresionantes, los riffs y solos que lo acompañan son de lujo como el final de “Colder Than Cool” y por si fuera poco nos dejan el detalle de temas como “Since You Been Gone”, no queda mas que rendirse a sus pies.

Hard Rock de calidad como hacia tiempo no me llegaba a mis manos.

Temas:

01. You Are Your Money

02. The Flight Of The Sapini

03. C’est La Vie

04. Guys From God

05. Feeding The Beast

06. Eyes Of The World

07. Colder Than Cool

08. Too High To Be Falling

09. Motorbike

10. Since You Been Gone

11. Don’t Look Back

12. Coda

Formación:

GRAHAM BONNET: Voz

DARIO MOLLO: Guitarra

DARIO PATTI: Bajo, Teclados

ROBERTO GUALDI: Batería

