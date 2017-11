Reseña de Karma-Sutra de SKYPHO – Autoproducido

Nos llega a la redacción esta interesante banda de rock proveniente de nuestros vecinos de Portugal, más concretamente de Albergaria-a-velha. Una banda de amigos que se formó en el año 2000 y en donde comparten estilos tan variados como el Rock, Metal, Ska y Funk, es sin duda toda una alternativa a tomar en cuenta.

Tras escuchar su disco podemos encontrar temas cantados en portugués y en inglés lo que aumenta su amalgama de sensaciones positivas y que empieza con un potente tema llamado “Moving Forward” con una base muy potente de metal y acompañado de un fuerte solo que nos evidencia que estamos ante un disco rebelde y de profundas ideas.

Con “Sleep Spell”, la banda parece continuar la estela dejada con su predecesor “Moving Forward” que incluso nos recuerda un poco al viejo Grunge de los 90, sobre todo con los estribillos, pero a diferencia del primer corte, posee unos llamativos cambios de estilo más progresivos y Funk, los que sin duda despertarán vuestro interés en su trabajo.

El tercer corte “Veneno” es muy pausado, más en una onda Pop/Rock, perfecto para radio, pero no por ello un tema menor. Es un tema que nos deja muy buenas sensaciones, muy sentido y en donde la banda demuestra que se mueve muy bien en distintos ambientes. Posee también una sección cantada en portugués, lo que le da una apasionante atmósfera y que viene precedida de un desgarrador, delicado y muy sentido solo.

“Karma-Sutra” esta cantada en portugués, un corte donde juegan con el Ska y el Funk, muy animado y luego damos paso a “True or Lie” donde nos encontramos una sección donde utilizan el Saxofón, que le aporta una interesantes emociones y nos desvelan la amplia gama de opciones con las que cuenta la banda en sus composiciones, todas ellas muy acertadas a lo largo de sus 10 cortes.

“Contra relógio” es uno de mis favoritos, por su fuerza, en donde sacan toda su rabia. Un corte potente y con una base rítmica que no dejará a nadie indiferente, una canción muy metal. Y otro que me dejo marca sin duda ha sido el tema “The sky is even shinier tonight” a modo de semi balada, muy delicada con un inicio de guitarra pausada, que estremece según la empiezas a escuchar y que construye una base rítmica, muy potente a pesar de su suavidad y delicadeza. Gran corte sin duda.

En general es un muy buen trabajo de Rock, en donde combinan estilos aveces muy opuestos, pero que Skypho ha sabido valorar creando con ello un sonido propio y sobre todo algo muy importante, consiguiendo un trabajo variado a lo largo de todos sus cortes y por tanto entretenido de escuchar, con el Rock como bandera. También destaco que la banda utilizará su idioma natural regalándonos no solo algunos pasajes sino algunas canciones también cantadas en portugués enriqueciendo con ello y mucho el álbum.

Bandcamp

Facebook

Instagram

Temas:

Moving forward Sleep spell Veneno Karma-sutra True or lie Conra relógio The sky is even shinier tonight The deciders Come as you are The sky is even shinier tonight ( acoustic version)

Formación:

Carlos Tavares – voces y guitarra

Ricardo Santos – bajo

José Vidal – guitarra

Hugo Sousa – guitarra

Ricardo Fontoura – batería

Hugo Oliveira – percusiones

Comentarios

Comentarios