Reseña de Evidence, Hopes and Rebellions de ANOTHER YOU – The Borderline Music

Another You nos presenta su quinto disco, coincidiendo con su décimo aniversario. En esta nueva entraga sus composiciones muestran una propuesta más dura, más contundente, con enérgicos riffs de guitarra y melodías contagiosas, como es el tema inicial “Set Me Free” con un solo de los que marcan una época o la más que interesante instrumental “Black Meropolis” con su inicio de bajo que hiela la piel.

Un trabajo que sabe mezclar a partes iguales dos estilos tan complejos como el Rock y el Metal, dice mucho de su talento y sacrificio a la hora de componer un disco sólido de principio a fin, eso sí con el Rock como bandera, pero como citábamos al inicio, más fuerte, más rebelde, más contra lo establecido y eso lo vemos reflejado en cada corte ya que son todos muy intensos en sensaciones.

Por tanto un trabajo que lleva impreso todas estas amalgamas de emociones, debemos tener lo muy presente ya que nos conducirá por un llamativo viaje de impresiones encontradas.

La banda posee experiencia y esa madurez la veremos reflejada en estos nuevos once cortes, que también se recrean con otros estilos como el Stoner, Rock alternativo y hasta algo de Post-Grunge, lo que hace su escucha muy amena por el amplio espectro de estilos que la banda ha sabido manipular a su antojo.

Y no esta más decirlo, pero un ejemplo más y ya van cientos, de que la calidad musical española, diferentemente d elos estilos que toquemos, esta en un momento de máxima creación y Another You con su “Evidence, Hopes and Rebellions” nos brinda un buen ejemplo de ello.

Temas:

Set me free Go away Losing my control Like an animal For the knight of the round table Black metropolis Medication Rebellion of the words Prisoner Hopeless Part of me

Miembros del grupo musical:

Luis Tormo Larrosa (Voz y guitarra)

Jura Sarlin (Bajo)

Ramón Hernández Simarro (Batería)

Comentarios

