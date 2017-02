LUMINARIA “Los Síntomas” Auto Producido

No solemos hacer reseñas de EP, pero siempre hay excepciones, y nos ha llegado a la redacción este interesante trabajo producido por la propia banda, que merece una mención, más aún al tratarse de una banda española, más concretamente de Alicante que se han currado estos cuatro cortes de gran manera.

Su estilo fluctúa, como ellos mismos dicen entre el Rock alternativo y el Post Punk, con interesantes melodías y atmosferas que conjugan muy bien con la voz de su cantante “Little Paco”, a ratos cálidos y en otros explosiva.

El primer tema “El Mecanismo”, posee llamativos lapsos o secciones instrumentales con el bajo y el teclado como principales invitados que le dan ese aire oscuro y lento que tanto me han gustado. Luego continúa con “Inercia”, la banda juega con un sonido que a mí me ha hecho recordar el gótico, por la calidez en la voz y los teclados de fondo creando atmosferas opacas muy bien conducidas.

Parece que la banda se mueve muy bien y tiene las ideas muy claras, algo que se plasma en este EP, lo que da lugar a pensar que como primera toma de contacto, da pie a tener una buena expectativa de futuro con un álbum completo. Los solos son cortos, pero intensos, lo que mantiene la atención total en cada uno de sus temas.

“Solo Algunas Veces”, es más dinámico, menos oscuro que los anteriores, incluso hay secciones que me hacen recordar a Sober, guardando las distancias, pero ha sido la sensación que me han transmitido, pero es normal que toda banda novel, te haga recordar a otros sonidos o bandas ya consagradas, lo cual no tiene que verse como algo negativo o una copia, todo lo contrario. Luminaria, sabe a qué juega y eso me ha gustado, este tercer tema, es también quizás el más comercial de los cuatro, pero sin perder su peculiar sonido, ese que empiezan a construir desde ahora y que seguro si mantienen sus ideales y fieles a su sonido y a donde quieren ir, les hará llegar lejos.

La última “Donde Tantos Duermen”, retoma el camino de la pausa y las atmosferas tenues que sin duda les queda muy bien, puedo incluso atreverme a añadir que la banda juega muy bien con otro estilo como el Doom, que para esta ocasión sería un Doom Rock de muy buen gusto. El solo de este corte es genial, desgarrador como las propias letras del tema, solo me quedo con la sensación que podrían haberse dejado llevar con solos más largos que saquen todo ese dolor y lo plasmen más efusivamente, pero solo es una opinión.

Al final la banda sigue su estela y sin duda la voz de “Little Paco” calza como anillo al dedo a su sonido. Buena primera toma de contacto que nos mantendrá atentos al futuro de estos alicantinos, con la sed de escuchar nuevos temas e ideas que seguro les sobran y estarán deseando dejar plasmadas en un disco completo.

Además para este EP, la banda ha grabado su primer vídeo, escrito y dirigido por Alberto Alonso, para la productora Sur-Ficción Audiovisual y que cuenta con los actores profesionales Andrés López Muñoz y Al Fernández, el tema elegido es “Solo Algunas Veces” y según sus palabras; “Lo elegimos porque nos pareció una canción que cualquiera podría disfrutar. No queremos encerrarnos en ningún ghetto musical ni ninguna escena, hacemos canciones con vocación universal”.

Como buena noticia final os diremos que la banda se encuentra grabando su primer disco de larga duración con el productor Alex Parker (nominado a los Latin Grammy Award 2014 y 2016).

Este EP ha sido grabado en los estudios Nuevo Rock de Alicante y producido por Martin Munera, el diseño de la portada ha sido realizado por ProcesoNegro, partiendo de una fotografía e idea de la banda.

Web

Facebook

Tweeter

YouTube

Temas:

El Mecanismo Inercia Solo Algunas Veces Donde Tantos Duermen

Componentes:

“Little” Paco: Voz

Jero: Bajo

Inma: Teclados

Antonio: Batería

Fran: Guitarras