GHOST TRIP “Reincarnation” MMM Music

Esta es una joven banda formada en 2011 en Cataluña, en donde la pasión por el Rock, es lo que los une. Empezaron como una banda de versiones y poco a poco fueron creando material nuevo y redefiniendo su nueva dirección.

La banda práctica un estilo de Hard Rock, con voz femenina, bastante original y pegadizo. Sus influencia vienen de bandas clásicas como; AC/DC, Guns N Roses, Bon Jovi y otras bandas más modernas como Alter Bridge, Halestorm y Slash, por lo cual ya puedes darte una idea de por dónde van los tiros.

Otro detalle llamativo, es que la voz la lidera una chica, Nádia Elgabu, que realiza un gran trabajo y otorgándole un toque especial y original a su sonido. De hecho uno de los temas que más me ha enganchado es el primero “Soldiers of life”, con potente solo, algo corto quizás, pero muy conseguido. Además los estribillos y coros son muy pegadizos, y son de esos que se te quedan a la primera.

La banda posee un sonido muy acido, muy corrosivo, y con su original propuesta de Hard Rock, nos envuelve a la primera. Es cierto que la banda se estrena, tras editar un EP en 2015, llamado >Carnation< y el cantar en inglés es también todo una declaración de intenciones, que sin duda les abrirá un mayor mercado.

“Shout It out loud” posee la esencia de AC/DC, además es un tema de medios tiempos muy potente y rebelde en sensaciones, “Soon” es una agradable balada con acústicas, que te helara la piel. No es la típica balada, lenta y pausada durante toda su duración, “Soon” posee altos y bajos, con secciones más llenas de rabia, lo que la convierte en otro de los mejores temas del disco, ya que te transmite distintas sensaciones.

Un disco rebelde que resume, juventud y deseos de comerse el mundo, eso lo encontraremos a lo largo de sus once cortes, lo que al final nos dejara una agradable sensación en un género que nunca pasa de moda, como el Hard Rock o el Rock más cañero y sobre todo son españoles y eso hay que tomarlo en cuenta, cuando a veces solemos valorar más lo que viene de fuera. Un disco cargado de potentes riffs. Incluso han conseguido un sonido añejo y algo setentero que les añade profundas sensaciones, para bien o para mal, ya eso dependerá de los gustos de los que estén del otro lado, pero no olvidéis su nombre Ghost Trip.

Temas:

01. Soldiers of Life

02. Pull the Trigger

03. Shout It Out Loud

04. Soon

05. Hittin’ the Ground

06. 80’s Rockstars

07. Like the Wind

08. Monster

09. Geisha

10. What Reality Stole

11. Fisherman

Formación: