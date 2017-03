Double Crush Syndrome “Die For Rock N’ Roll” Nuclear Blast/Arising Empire

Una interesante banda de Punk, Rock, Heavy, de esas que te hacen saltar del sofá, según escuchas sus primeros riffs, o como diría un buen amigo mío y que la califico al instante, una de esas bandas de “Me cago en todo”, nada más cerca de la realidad.

Excelente agrupación de la nueva hornada de Nuclear Blast y su sello hermano Arising Empire, que nos sorprende con bandas noveles, que mezclan a la perfección estilos y dan como resultado discos y temas apasionantes como este álbum >Die For Rock N´Roll< cuyo título no podía ser más expresivo.

En una pequeña entrevista comentaban; Ahora, ¿qué podemos esperar del álbum de debut oficial? ? “Nos vemos en la tradición de bandas como Kiss, Ramones, Skid Row, Motörhead, Mötley Crüe, sin siquiera intentar sonar como ellos.

Es nuestra versión de Rock n’Roll, naturalmente con una enorme influencia punk en la instrumentación, coros fuertes con un factor pop innegable, y el poder de destruir una pequeña ciudad. Una pequeña ciudad por canción que es! “, Dice Brings, sin ni siquiera el menor indicio de una sonrisa. ¿La banda carece de sentido del humor? “No en absoluto, DCS es muy irónico, y hay un cierto grado de anarquía que sucede en el escenario. Pero no somos de por sí una banda divertida tomamos lo que hacemos muy en serio! Sin embargo, todo el mundo se supone tiene que divertirse, en el escenario y en la audiencia! ”

Dicho esto, queda claro, lo que vais a escuchar y podéis esperar de su disco debut que con 14 temas te dejara cuando menos exhausto, ya que son temas cortos, pero llenos de adrenalina y mucha energía, fáciles de digerir y la mayoría de ellos pegadizos hasta más no poder. Muchos de sus mejores temas poseen vídeo, lo que os recomiendo que les echéis un vistazo y os enchufara más a su sonido.

Cortes como “Gimme Everything”, es todo un himno y una declaración de intenciones, que sin duda en directo sonara brutal. Riffs pegadizos, directos, sencillos si cabe, pero al fin y al cabo, lo que importa es lo que transmiten y en eso han sabido hacerlo a la perfección en look y sonido, la banda a dado en el clavo con un disco directo a tus cinco sentidos. De hecho las bandas que citan no es por accidente y cubre un amplio espectro de mercado, que es a la postre el que abarca su sonido, de allí que encaje muy bien en un amplio sector del espectro musical y del gusto de los amantes de este tipo de bandas y música.

El tema que da nombre al disco, “Die For Rock N´Roll” lo resume todo en poco más de dos minutos intensos, morir por este sonido y perder el control con el Rock. En el disco hay temas para todos los gustos, pero no esperes baladas, esta banda resume todo lo sucio de las arriba mencionadas con un tinte irónico y aunque lo nieguen algo de humor negro que muy bien les ha quedado, todo cocinado a fuego lento con lo mejor de todos esos estilos.

Me he divertido mucho escuchándolo y seguro vosotros también.

Temas:

1. Gimme Everything 3:06

2. Die For Rock ‘N’ Roll 2:56

3. Unfriend Me Now 2:42

4. She’s A Pistol 3:16

5. On Top Of Mt. Whateverest 3:39

6. Yeah! Pain! 2:45

7. I Wanna Be Your Monkey 3:15

8. Slow Suicide 3:10

9. Can’t You Be Like Everyone Else 3:08

10. Blood On My Shirt 2:20

11. Revolution 3:45

12. And They Say We Are The Freaks 3:57

13. Fuck You IS My Answer 2:12

14. Right Now 3:43

Formación:

Andy Brings (voz, guitarra)

Slick Prolidol (bajo, coros)

Julian Fischer (batería)