DIRT RIVER RADIO “The Cocksucking Blues” / “Postcards From The Road” Teenage Head Music

“The Cocksucking Blues” y “Postcards From The Road”

La banda australiana de Rock and Roll Dirt River Radio se encuentran terminando su nuevo álbum. Disco que contendrá un puñado de nuevos temas con la esencia del más puro Rock, además de la actitud que ha hecho de este sonido algo tan singular con el paso de los años y que mueve a millones de personas en todo el mundo.

Por si fuera poco la banda esta planeando volver a Europa por segunda vez y con ello presentar su nuevo trabajo. La banda se encuentra poniendo los toques finales a lo que será su tercer álbum titulado >Sun City White<. Hemos tenido la oportunidad de escuchar un par de temas, el primero “The Cockcucking Blues” con un sonido muy tradicional de Rock, que incluso nos hace recordar a sus compatriotas AC/DC, Rose Tattoo o The Beasts OF Bourbon.

El segundo corte de este sencillo es “Postcards From The Road” un tema muy animado con tintes country muy divertido y pegadizo, pero siempre con una base de Rock, marca de la casa, en donde en esta ocasión son las guitarras acústicas las que se llevan todo el protagonismo.

Como primera toma de contacto, y a modo de abrir el apetito la banda ha conseguido con creces su cometido, lo que nos da pie a pensar que su nuevo trabajo vendrá cargado de buen Rock, en todo su amplio espectro. A pesar de ser australianos, han conseguido ese sonido y ese sabor sureño típico de USA, que tantos adeptos posee en el mundo, sin duda será un trabajo que esperaremos con ansia para poder degustarlo en su totalidad y con ello traeros una reseña más amplia de su nuevo >Sun City White<.

Temas:

The Cocksucking Blues Postcards From The Road

Componentes:

Heath Brady…Vocals & White Hot Lead Guitar.

Danger Alexander…Vocals & Rough As Lead Guitar.

Ross Hetherington…Drums and broken Cymbals

Mark Down Prices…Smooth Bottom End & Vocals

Sarah Fagan…Vocals

Kellie Fernando-Bird…Vocals

