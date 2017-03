DANKO JONES “Wild Cat” AFM Records

No estaba yo muy educado en su música y es algo que prometo cambiar, pero su nuevo disco es un bofetón de cómo hacer un gran disco de Rock, puro y sencillo, con riffs y melodías sencillas, pero muy pegadizas que entusiasman y contagian a la primera. Quizás allí está la clave del éxito de este disco, que viene compuesto por 10 temas, con el Rock por bandera y unos ingredientes, fáciles de recordar y reconocer y que son; entusiasmo, energía, diversión, ideas frescas y mucho corazón y amor por este sonido.

Claves que pueden parecer sencillas de copiar, pero que solo aptas para ser combinadas a la perfección por artistas que llevan este sonido, en el ADN como Danko Jones. Y es que hacía tiempo no me enganchaba un disco al completo en donde todos sus temas te transmiten algo y entusiasman, lo que a la postre se resume, en volver a escuchar su disco una y otra vez, debido al buen sentir de sus canciones.

Ya deja sus intenciones con el tema que abre el álbum, “Gotta Rock”, con un Danko entrando de golpe con su voz y sin instrumentos, dejando entrever que este disco se las trae. “My Little RnR”, es más pausado, pero dinámico e inquieto, con llamativos pasajes en donde mantiene la intensidad. Con “Going Out Tonight” la energía no para, y parece que Danko no nos quiere dejar descansar, ya que empieza de golpe con tres cortes muy intensos, pegadizos y de esos que nos harán mover el esqueleto. Todos con riffs y melodías muy clásicas dentro del estilo, pero muy bien acompañados de coros y detalles que te harán pasar un buen rato.

Con “You Are My Woman” nos ofrece su vertiente más comercial, pero igual, un tema muy rockero y más pausado. Mi favorito sin duda “Let´s start Dancing”, toda una ola de riffs, velocidad del más gamberro rock que te puedas esperar. Algo similar nos ocurre con “Diamond Lady”, porque son cortes muy vibrantes en emociones.

Creo que, tras varias escuchas, lo nuevo de Danko “Wild Cat”, entusiasma porque todos sus temas entusiasman por igual, ya que son cortes vibrantes dentro de un Rock más gamberro y rebelde.

Temas:

Gotta Rock My Little RnR Going Out Tonight You Are My Woman Do This Every Night Let´s Start Dancing Wild Cat She Likes It Success In Bed Diamond Lady

