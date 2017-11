Crítica de The Heroin Diaries Soundtrack: 10th Anniversary Edition de SIXX:A.M. del sello Eleven Seven Music

Para celebrar el décimo aniversario de las exitosas memorias de Nikki Sixx sobre el NY Times, THE HEROIN DIARIES y la banda sonora de The Heroin Diaries de SiXX: A.M., Nikki Sixx y SIXX: A.M. vuelven a visitar su trabajo seminal que tan buenos resultados les dio y tan buenos recuerdos nos dejaron.

Nikki Sixx se puso sobrio hace dieciséis años. Hace una década compartió esta historia con el mundo. Y, sin embargo, con la crisis moderna de opioides que se avecina más grande que nunca; El viaje de Sixx hacia la sobriedad y las palabras y la música que inspiró siguen siendo conmovedoramente relevantes.

Cronicando el año de decadencia y depravación que casi le costó la vida a Sixx durante la grabación y gira del álbum seminal de Mötley Crüe 1987 GIRLS GIRLS GIRLS, el libro no solo se convirtió en un best seller mundial sino que también engendró la banda SIXX: AM y Sixx’s a nivel nacional. iHeart Media show de radio rock “Sixx Sense con Nikki Sixx”.

Dice Sixx: “Durante los últimos diez años he conocido a tantas personas que me han agradecido por The Heroin Diaries y dicen que les salvó la vida”, explica Nikki. “Pero la verdad es que escribir The Heroin Diaries me salvó la vida también”.

Viaje de regreso a esta historia del superventas del New York Times en una de las memorias de adicción más “angustiosas” (Rolling Stone) y “desgarradoras” (The New York Times) jamás publicadas y la banda sonora que inspiró. La estrella de rock una vez destrozada comparte entradas de diario crudas e hipnóticas desde el año en que cayó al suelo, y su valiente decisión de levantarse y comenzar a vivir de nuevo. En fotografías nunca antes vistas y en nuevos capítulos exclusivos, Nikki reflexiona sobre su década de sobriedad en esta edición expandida del décimo aniversario del libro.

SIXX: A.M. también celebra su décimo aniversario con el relanzamiento de The Heroin Diaries Soundtrack: 10th Anniversary Edition. Compuesto por James Michael (vocalista, productor, compositor), Dj Ashba (guitarrista, compositor) Nikki Sixx (bajista, compositor), el grupo inicialmente se unió para escribir, grabar y coproducir The Heroin Diaries Soundtrack, que vendió más de 300,000 copias, e incluye el sencillo número 1 “Life Is Beautiful”, que se convirtió en la canción de rock más escuchada de 2008.

Pero el disco merece una escucha profunda, ya que a pesar de su éxito “Life Is Beautiful” posee otros cortes muy buenos dentro de un género, digamos, Hard Rock, muy peculiar, como el tema “Pray For Me”, más rebelde que su éxito pero con una buena dinámica de riffs. “Tomorrow” es más lento, pero con una fuerte sensación, imprimida gracias a una firme rítmica en una semi balada que aporta sentimiento.

Una especie de disco conceptual que narra un arriesgado viaje con las drogas por uno de los músicos más controversiales que nos ha dado el Heavy Metal como es NIkki Sixx y que nos alegramos que siga ofreciéndonos grandes temas con su nueva banda y este disco es sin duda un trabajo para celebrar que se dedique a hacer lo que mejor sabe y dejando de la lado las drogas que siempre puede ser un viaje sin retorno.

Un gran trabajo que marco el inicio de una nueva época para sus componentes y que hoy recordamos y sobre todo que sigue muy vigente gracias a su alta calidad.

Temas:

X-Mas In Hell

Van Nuys

Life Is Beautiful

Pray For Me

Tomorrow

Accidents Can Happen

Intermission

Dead Man’s Ballet

Heart Failure

Girl With Golden Eyes

Courtesy Call

Permission

Life After Death

Life Is Beautiful 2017

Accidents Can Happen 2017

Girl With Golden Eyes 2017

Sixx:A.M. son Nikki Sixx, DJ Ashba y James Michael.

