Crítica de Argos – Rompiendo el Silencio. Mérito, trabajo y mucho esfuerzo hacen que Argos puedan estar presentando en este 2017 “Rompiendo el Silencio”, su nuevo disco tras un camino que no ha sido de rosas precisamente. Siendo 2004 el año en el que dieron sus primeros pasos, en estos 13 años apenas 2 EPs y 1 álbum de estudio eran el bagaje de los madrileños, con alguna interrupción como banda en el trayecto y muchas dificultades que parecen solventadas tras ver el alto nivel de “Rompiendo el Silencio”.

Estamos ante una banda que sigue los pasos de tantas otras que se mueven entre el heavy clásico en su vertiente más melódica y el hard rock, invirtiendo tiempo (e imagino que dinero) en conseguir el mejor sonido posible, siendo grabados los instrumentos entre los famosos New Life Estudios donde pasaron bandas como Arwen o Gauntlet, y “Tres Notas”. Comentar que su teclista actual, Sergio López, no es el que grabó los teclados en el disco, siendo el artífice Javier Rancaño.

El disco tiene una vertiente muy melódica, con la voz de Javier Arias con cierto parecido a la de Pacho Brea, con ese sonido nasal interpretativo, siendo otras bandas como los ya extintos Furia Animal, Last Prophecy o Ankhara algunas con las que comparten estilo y propuesta musical.

No suelo coincidir con los temas elegidos como single, pero en esta ocasión “Hogar” me parece una sabia elección pudiendo servir como carta de presentación para todos aquellos que todavía no conocen a la banda (un poco más abajo tenéis el vídeo). Como decíamos al principio, el disco suena a banda consagrada, con todos los instrumentos a un nivel exacto de volumen y buena mezcla entre lo pegadizo de estribillos como “Basta Ya” y su letra crítica, mezclado con la épica de “Mi Mundo”, donde los cambios de ritmo incluso progresivos acompañan a Javier en una de sus interpretaciones más sentidas.

Me ha gustado mucho la ochentera “No Volverás”, donde bandas como Iron Maiden y Deep Purple se juntan para ofrecer un tema con un gran peso de teclado y bajo, sin restar méritos al fabuloso solo de guitarra a partir del cuarto minuto. Quien busque caña y potencia, disfrutará con “Nadie”, demostrando que si quieren pueden ejecutar heavy clásico a gran velocidad sin apenas despeinarse.

Sorpresa más que agradable la que me llevo con este disco de Argos. Un álbum con composiciones trabajadas, que sin inventar nada nuevo te atraen gracias a un sonido conseguidísimo, buenas composiciones y acertadas interpretaciones. Ojalá este sea el empujón definitivo para dar un salto en el difícil mundo de la música. Se lo merecen.

Tracklist

Letargo Mucho mejor Hogar Basta ya Por ti Mi mundo No volverás Dile que El Pacto Nadie Estarás ahí

Miembros

Daniel Hidalgo – Bajo

David Santamaría – Guitarras

Javier Rancaño – Teclados

Javier Arias – Voz, Guitarras

Marcos Minaya – Batería

