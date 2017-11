Crítica de Get Ready For The Getdown de SWEETKISS MOMMA de Sound Media Productions/Black Pike Favorites

Llamativo EP de cinco temas que nos presenta una buena dosis del mejor Roots o Southern Rock y como no procedentes de EEUU, más concretamente de Seattle. Una llamativa mezcla de lo mejor del Soul de los 60´s, el Rock de los 70´s y algo del Metal de los 80´s, dan un apacible y original sonido de la banda Sweetkiss Momma, que desde su “Old Dry Bones” con un Rock muy clásico nos hace recordar lo mejor de aquella época dorada. DE hecho resulta un tema muy bailable dentro de sus parametros. Pero es con “Go On, Get Off” donde la banda imprime uno de sus mejores cortes en dinamismo y sensaciones, ya que mezclan a la perfección estilos y toda su experiencia, con algo de Soul, incluso Jazz y como no su Rock, con denominación de origen como bandera.

La banda tiene planes de hacer una gira a finales de este mismo año por Europa, lo que no deja de ser una buena ocasión para los amantes del buen sonido americano.

“Just Have You” es un tema con un sonido más Rock clásico y “Woman Of Wickness” con ese inicio de Harmonica y su lentitud fuerte nos devuelve a lo mejor del Soul de finales de los 60 y ese Rock áspero de los 70,s creando una agradable combinación, además del buen sonido de bajo del corte convirtiéndolo en uno de los mejores del EP. El disco termina con un corte largo y casi instrumental con “Beween The Flood and the Fire”, algo llamativo ya que no es muy usual, pero que nos demuestra el buen hacer de la banda en todos los aspectos.

Bonito trabajo que como señalaba al inicio, nos ofrece una original versión del sonido de antaño, que nunca pasa de moda y que buenas bandas como Sweetkiss Momma nos recuerdan de vez en cuando.

Temas:

Old Dry Bones Go On, Gett Off Just Hve You Woman Of Wickedness Between The Flood And The Fire

Formación:

Jeff Hamel – voces, guitarra y Harmonica

Aaron Arnold – guitarra

Jake Melius – bajo

Tyson Lickert – batería

Dan Walker – teclados en los temas 2,3,4,5

Kim Hamel – voces en los temas 1, 2 y 5

Jt Hamel – voz en el tema 5

