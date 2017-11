Crítica de Long Way Back To The Moon de GALACTIC COWBOYS del sello Music Theories Recordings / Mascot Label Group

Un llamativo disco de una banda progresiva de los 90 que no descansa de ofrecernos interesantes trabajos y este por supuesto no iba a ser la excepción, un trabajo que se fraguó en el estudio de Doss en Houston, Texas a principios de 2016.

Este es un trabajo que merece cierta paciencia y dedicarle tiempo para poder con ello apreciar sus variados detalles, no es uno de esos discos que entran a la primera, debido sobre todo a su desarrollo y peculiaridad en la composición de sus temas y porque no decirlo, su peculiar y original sonido caprichoso, ya que dentro de un estilo tan peculiar la banda profesa distintas inspiraciones tan variopintas como por ejemplo el Thrash Melódico, el metal progresivo o por ejemplo las armonías de The Beatles, lo que como podéis imaginar da como resultado un sonido muy propio y por tanto no digerible a la primera.

Pero es un disco que te pone un reto, el descubrir sus entresijos lo que siempre es sinónimo de un buen reto musicalmente hablando. Yo particularmente me quedo con la rítmica de “Internal Masquerade” y el bajo de “Next Joke”, así como sus riffs enigmáticos, siendo uno de los temas que más me marco en su escucha, por poseer una base muy sólida y que te transmite desde sus primeros acordes.

Pero la mejor forma de definir este disco sería, la de una atractiva pieza con la que perderse por sus llamativos entresijos.

Temas:

In The Clouds Internal Masquerade Blood in my eyes Next Joke Zombies Drama Amisarewas Hate me Losingourselves Agenda Long way back to the moon Believing the hype Say goodbye to utopia

Formación:

Monty Colvin

Alan Doss

Ben Huggins

Dane Sonnier

Comentarios

