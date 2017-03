RIGHTEOUS VENDETTA – Cursed (Century Media)

Righteous Vendetta se caracterizan por ser una banda nacida en un pueblo de Wyoming y por tener la ciudad de Denver como única posibilidad para triunfar en esto de la música. Muchos meses componiendo, reescribiendo, tocando en directo y analizando casi cada acorde han dado como resultado este disco que está llamado a abrirles muchas puertas.

Y es que el metalcore que ejecutan te deja sin aliento y tiene ese punto underground que nunca hay que perder. Así lo demuestran en el arrollador tema de apertura y también en cortes como la que da título al disco-pura violencia sonora con estribillo melódico-, la arrolladora “Weight of the world”-que con sus cambios de ritmo te dejará seco- o la apoteósica “Never say never”.

Por el disco sobrevuela la sombra de Fear Factory en algún que otro pasaje pero siempre sale a flote una manera de entender el metalcore algo distinta a lo que solemos escuchar. Me explico, si todas estas bandas montan los temas con la estructura intro melódica-caña-estribillo comercial-caña-final, esta banda apuesta por intro melódica-caña demoledora-estribillo-caña demoledora-final. Es decir, cuando arrean lo hacen a tope y esto siempre es de agradecer. No en vano, la banda está llamada a convertirse en un referente dentro de este género y el tiempo nos dará la razón. Buen disco para los que tengan la mente algo más abierta y quieran disfrutar de varias opciones dentro del antedicho género.

Facebook

Tracklist:

1. War Is Killing Us All

2. Cursed

3. Weight Of The World

4. Daemons

5. A Way Out

6. Defiance

7. Psycho

8. Never Say Never

9. Doomed

10. Burn

11. Halfway

12. Become

13. Strangers

Componentes:

Ryan Hayes | Voz

Justin Olmstead | Guitarra

Justin Smith | Guitarra

Zack Goggins| Batería

Riley Haynie | Bajo