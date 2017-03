NO KONFORME “Delicias de una Falsa Democracia” Rock Estatal Records

Por una de esas casualidades de la vida, el 23 de Febrero, justo el día en que la justicia española se lucía con OTROS de sus ya tradicionales veredictos contra personalidades de nuestro país….los madrileños (Vallekanos, para más inri) NO KONFORME presentaban a los medios su nuevo disco, titulado “Delicias de una Falsa Democracia”. El álbum sale al mercado de la mano de Rock Estatal Récords, el próximo 3 de Marzo.

NO KONFORME es una experimentada Banda de Punk Rock formada en el año 2006 en el madrileño barrio de Vallecas. Con éste su tercer trabajo discográfico y la experiencia que dan más de 200 conciertos a sus espaldas, el grupo ha madurado y evolucionado tanto en lo musical como en las letras de sus canciones. Sin embargo, algo que no parece cambiar en ellos son las ganas que tienen estos músicos, de acabar con todo y no dejar títere con cabeza, ya que en los trece temas incluidos en el disco se dedican a repartir leña como si no hubiera un mañana…..

En la época en que vivimos y especialmente en el día en que se presentaba este “Delicias de una Falsa Democracia”, creo que tanto un servidor que escribe como muchos miles de españoles, tenemos un deseo enorme de salir a la calle y gritar ¡¡NO KONFORME!!… No estamos Konformes con lo que está

ocurriendo en nuestro país y éste álbum, con temas como “Falsos Ricos” o “Nos Mienten” capta ese sentimiento con una calidad fotográfica.

“Delicias de una Falsa Democracia”, a la venta a partir del próximo 3 de Marzo.

Temas:

1- DICEN

2- LA RESISTENCIA

3- VALLEKAS

4- ALAS DE PAPEL

5- CENIZAS DEL CAPITALISMO

6- LOS QUE VAN A MORIR

7- SEREMOS MILLONES

8- BATALLAS PERDIDAS

9- REFUGIADXS

10- NOS MIENTEN

11- FALSOS RICOS

12- PERROS DE PRESA

13- LOS FANTASMAS

Componentes: Luis Guitarra Sol., voz Sergio Bajo, coros Jose Batería, coros JC Bauer Guitarra Rit., coros