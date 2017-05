Review de Six de DREAM EVIL publicado por Nuclear Blast Records

Lo nuevo de los suecos Dream Evil llega al mercado haciendo lo que mejor saben hacer Heavy Metal puro y duro. Y como no en su nuevo discos encontraremos influencias de bandas como; Judas Priest, Accept, AC/DC, Saxon, Iron Maiden, Metallica, Manowar, Black Sabbath, Dio, Van Halen o Thin Lizzy hasta Pantera e incluso Morbid Angel sin perder incluso de vista a ABBA.

Los temas líricos del álbum abarcan todo, desde las fiestas llenas sexo, las drogas y la gloria del rock ‘n’ roll, sino también la paz, el amor y la comprensión, las batallas extraterrestres, la motocicleta y hasta el diablo mismo. El material musical del disco es fresco, no hay sobras de “In The Night” o los años intermedios, y los fans estarán de acuerdo en que es claramente DREAM EVIL. De hecho, fueron los fans quienes eventualmente escogieron las canciones que oyes en el álbum.

“Teníamos un jurado de heavy metal, que son fans que invitamos, para escoger las 12 canciones que vamos a tener en el álbum”, explica Nordström. “Y tenemos una regla; Si usted va a ser parte del jurado no puede ser capaz de tocar un instrumento musical. Sólo tienes que ser un fan de heavy metal. Hemos hecho esto desde “The Book Of Heavy Metal” y creo que es una buena idea porque los fans están comprando el álbum, así que ¿por qué no deberían escoger las canciones?.

Es cierto que el disco suena fresco e incluso me aventuro a comentar que en algunas partes suena a Hard Rock, como en el corte “The Murdered MInd”, un corte con amplios riffs y una melodía de medios tiempos muy llamativa y pegadiza, convirtiéndola en una de las mejores canciones del disco, precisamente por su sencillez. “Too Loud” es el típico tema que suena a Judas Priest por todos sus costados, cosas del oficio, por eso yo me quedo mejor con “Sin City”, otro corte clásico de Heavy Metal, que sin llegar a ser muy rápido posee una original base, con secciones lentas y otras más movidas y donde sobresale su peculiar coro, que es donde el tema se enciende y nos trasmite toda su fuerza. Y claro sin dejar de lado el llamativo solo que siempre es bienvenido.

El único problema que le encuentro es que es un disco que no posee ese tema o esos cortes que despierten nuestra curiosidad al completo, ya que esta cargado de buenos cortes es cierto, pero muy normalitos, muy del montón, y que esto no sea menospreciarlo, pero son todos temas muy clásicos que cuando les escuchamos nos hace recordar que ese riff, ese solo, ese coro, lo hemos escuchado antes. Salvo detalles como los descritos arriba y alguno más es un álbum que pasa de cerca y te deja poca huella.

DREAM EVIL – “SIX” (51:33) / Tracklisting:

1. Dream Evil (5:19)

2. Antidote (3:24)

3. Sin City (4:55)

4. Creature Of The Night (4:43)

5. Hellride (3:41)

6. Six Hundred And 66 (3:40)

7. How To Start A War (4:18)

8. The Murdered Mind (3:13)

9. Too Loud (3:45)

10. 44 Riders (4:57)

11. Broken Wings (4:09)

12. We Are Forever (5:11)

Line-Up:

Niklas Isfeldt – Lead vocals

Fredrik Nordström – Lead rhythm guitars

Mark U Black – Lead lead guitars

Peter Stålfors – Lead bass

Patrik Jerksten – Lead drums

