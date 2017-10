Reseña de The Great Brotherwar de EVERTALE – Noise Art Records

El segundo trabajo de esta banda de Power Metal alemana viene cargada de grandes riffs, velocidad y sobre todo un buen gusto por el estilo ofreciéndonos temas muy clásicos, si bien es cierto, pero pegadizos y sobre todo con un gusto muy refinado por solos amplios y fuertes consiguiendo con ello que el disco se escuche de manera muy amena, ya que no hay cortes de relleno, cada tema nos ofrece atmósferas e himnos muy heavys pero con temas que enganchan a la primera.

Un trabajo muy apto para fans de Rhapsody en todas sus vertientes o Manowar, ya que es un Power o heavy Metal muy clásico, lo que gustará a los seguidores de este estilo en particular. Eso sí no debemos caer en la demarcación de decir que es un disco más, a pesar de ser un estilo muy conocido y asentado en lo que al Metal se refiere, cada uno de sus 13 temas posee diferentes estructuras que nos harán pasar un rato animado, por la fuerza que transmiten.

EVERTALE quiere ofrecer a sus oyentes una escapada entretenida de la vida cotidiana. O en resumen: ¡un espectáculo de Power Metal imaginativo! Esto es precisamente lo que consiguen con su mezcla de textos creativos, que penetran profundamente en el mundo de los grandes juegos, y su banda sonora para el viaje a través de paisajes épicos, batallas honorables y aventuras fantásticas. No sorprende que sus influencias no se encuentren solo en clásicos del género como Blind Guardian o Running wild, sino también en las incomparablemente grandiosas bandas sonoras del mundo de las películas y los juegos de computadora. “The Great Brotherwar” está lleno de paisajes indescriptibles, aquí hermosos, sublimes paisajes melódicos y grandes himnos y estribillos. Comparado con su precursor, las canciones llegan al punto más rápido y tienen más mordida, aunque EVERTALE no funciona según el libro. El emocionante espectáculo se completa con un sonido “crudo”, más duro, que le da al enfoque temático a un sonido más adecuado.

Temas:

1- Battle for Mankind (Intro)

2- Empire Rising

3- The Swarm

4- The Joining

5- For the King and the Crown

6- Oceans of Sand

7 – The Journey to Iskendria

8- Chapter 666 (We are the hammer)

9 – March of the Nord

10 – And the Dragons return

11- All hail the Crimson King

12 – The Great Brotherwar

13 – Take To The Sky (Van Canto Cover)

Miembros del grupo musical:

Matthias Graf – Matze – (Voces, Guitarras)

Matthias Holzafpel – Woody – (Guitarra Líder)

Marco Bächle (Bajo)

Cornelius Heck – Wombo – (Batería)

