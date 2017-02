Neverend “Silent” (Deluxe edition 2016) – Crazy Sandwich

Seis años lleva este proyecto musical en marcha y desde entonces parecen haber glosado las distintas cualidades de sus influencias musicales de amplio espectro. Del pop al funky pasando por el rock, la banda mete en su caleidoscopio sonoro todo lo que le gusta arrojando como resultado una música distinta.

El inicio con “Silent” es lo suficientemente interesante como para engancharte. Temazo de apertura que nos recuerda a Tool y a otras bandas del mismo palo pero, eso sí, con unas pinceladas de otros géneros que le dan más profundidad al sonido de la banda. Nos gusta igualmente la rabia electrónica de “Apocalypse”, la melodía oscura de “Sickness”, la pegada rítmica y ochentera de “Ruins”, la delicadeza sonora de “The wheel”, y el cierre con “Unavoidable” donde nos recuerdan a bandas tan dispares como a unos Metallica, en su versión más tranquila, o a Muse. Las dos versiones en acústico que cierran esta edición deluxe son altamente recomendables para desnudar a ambos temas de la pomposidad musical que les acompaña en sus versiones originales.

Siempre hemos dicho, y así seguiremos haciéndolo, que las influencias son para tener una base pero no para basar tu sonido en ellas. Neverend logran en este disco jugar a favor de esos grupos que les influyen pero siempre con un resultado espléndido en el que no hacen otra cosa que no sea ir dándole forma a su propio sonido. El esfuerzo es de los que merecen la pena. Recomendable.

Tracklist:

01- Silent

02- Burnt Memories

03- Apocalypse

04- Too Late

05- Sickenss

06- Ruins

07- Raven

08- The Wheel

09- The Signing

10- Unavoidable

Bonus Tracks:

11- The Signing (Acústica)

12- Ruins (Acústica)

Componentes:

Mar Sousan | Voz

David Callejas | Batería

Javier Gómez | Bajo

Jorge Campos | Guitarra

Héctor Perezagua | Teclados