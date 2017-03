WOLFHEART “Tyhjyys”

Lo nuevo de esta banda de Finlandia, que se han auto definido como Winter Metal, y que tampoco esta muy lejos de la realidad, por lo frío de sus riffs, pero que no se entienda esto como algo negativo, ya que entre sus estilos, gustan de tomar elementos del Doom y mezclarlos con su fuerza y agresividad, dando por tanto un sonido muy propio, frío, si cabe y también muy de su zona, en lo que al metal escandinavo se refiere.

El disco empieza algo dubitativo, con un tema instrumental “Shores of Lake”, que empieza en acústico, muy logrado dicho sea de paso, para luego dar paso a uno más en su línea denominado “Boneyard”, mucho más rápido y agresivo, y una potentes riffs que se mantienen a lo largo de sus más de siete minutos. Un corte con cambios muy intensos que enganchan, similar camino posee “World On Fire”, este quizás un poco más pausado, en ciertas partes, pero con otras más álgidas y veloces. “The Flood” nos devuelve a su vena más tranquila, y su coqueteo con el Doom, algo que también hacen hacia el final con el tema que da nombre al álbum, “Tyhjyys”, siempre cuidando las formas y el buen gusto, uno de los detalles que hacen que esta banda haya cogido carrerilla en el mundillo del Metal tan rápido, debido a que por su calidad, consigue canciones muy trabajadas en todos sus aspectos, otra cosa ya es el gusto de sus fans y allí, prefiero no meterme. Un tema pausado para coger aire y dejarse llevar.

“Tyhjyys” lleva al oyente a un paseo en el frío y lo deja a merced de majestuosos bosques del norte. Como una cosa viva, la música de Wolfheart respira ahora en sincronía con la imponentes fuerzas de la naturaleza; Implacable, destructivo y separado de los destinos de los hombres.

Pero si hay un tema que me ha dejado huella es “The Rift”, por sus riffs, mucho más pegadizos, gracias a una base más melódica, sencilla, que contrasta muy bien con las secciones rápidas, consiguiendo con ello despertar al oyente, o por lo menos conmigo, este corte marca un antes y un después durante su escucha. es por mucho, más intenso y versátil en melodías y sensaciones. Sin duda lo mejor del disco.

Ocho cortes, muy extensos y técnicos, dentro de un Viking Metal, que también es una definición que les resume muy bien su nueva propuesta. Interesante disco.

Web

Facebook

Tweeter

Instagram

Temas:

Shores Of Lake Boneyard World on Fire The Flood The Rift Call of the Wind Dead White Tyhjyys

Formación:

Tuomas Saukkonen – guitarra, voces | Mika Lammassaari – guitarra líder | Joonas

Kauppinen – batería | Lauri Silvonen – bajo, coros