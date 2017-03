SUICIDE SILENCE “New Album” Nuclear Blast

Imagine un tren de bala de alta velocidad en las agonías de una carrera de 275 mph, ya que de repente hace un giro brusco sin un segundo para reducir la velocidad. Ese es el sonido de SUICIDE SILENCE.

El resultado es un disco a la vez crudo e íntimo, brutal y potente, desde desgarrador inicio del álbum con ‘Doris’, con un sonido que pone al oyente dentro de la habitación con Robinson y la banda, con la melancolía de ” Conformity “y la búsqueda del alma, la aventura épica de” Silence “y” The Zero “.

El continuo legado de la banda, consolidado y seguro con sus cuatro discos anteriores, SUICIDE SILENCE se ha esforzado por dejar su marca en el heavy metal con un catálogo diverso que demuestra la totalidad de quienes son como personas. Su quinto álbum es su triunfo más victorioso de lejos, pero no es en modo alguno su único logro.

Como lo demuestra más desafiante y definitivamente con el auto-titulado quinto álbum de SUICIDE SILENCE, lo mejor de la música, la literatura y todas las artes creativas nace del dolor, nacido en la verdad, sacado de la experiencia de una vida desgarradora. Ellos miran en las profundidades interiores del alma para arrebatar la belleza auténtica de las mandíbulas de una muerte de otra manera segura. Muchas bandas pesadas prestan sus labios a la idea de superar las probabilidades, perseverar a través de la adversidad, y encontrar la fuerza desde dentro, pero pocos la viven tan triunfalmente como SUICIDE SILENCE.

Temas:

1. Doris 4:27

2. Silence 4:40

3. Listen 5:32

4. Dying In A Red Room 4:45

5. Hold Me Up Hold Me Down 5:18

6. Run 4:25

7. The Zero 4:53

8. Conformity 5:53

9. Don’t Be Careful You Might Hurt Yourself 4:20

Formación:

Eddie Hermida | voces

Chris Garza | guitarras

Mark Heylmun | guitarras

Dan Kenny | bajo

Alex Lopez | batería