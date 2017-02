STRIKER “Striker” SAOL / Record Breaking Records

La banda canadiense de Heavy Metal clásico, vuelve con su quinto disco, justo un año después de editar >Stand in the Fire< y lo hace con un disco homónimo, que usualmente se hace con el primero, ellos lo hacen con el quinto y no pasa nada. Parece muy pronto para editar nuevos temas, pero parece que las ideas y creatividad son muy altas en la banda y les ha dado para sacar un nuevo álbum en poco tiempo, pero tampoco debe asustarnos este modo de trabajo, ya que en los 70´s y 80´s era lo habitual.

Un disco que podemos definir como muy clásico dentro de su estilo y con ciertas reminiscencias a los 80´s por su sonido, y esa sensación al recuerdo del pasado es quizás otro de sus atributos, recordándonos que por que los años pasen, no así la esencia y el sentir de un estilo que dejo en aquellos años a muchos de los mejores exponentes del estilo y que no es que se repitan con el tiempo, sino que fue una cosecha que marco una generación, la sigue marcando y lo seguirá haciendo por los años, salvo que caiga un meteorito y desaparezcamos, pero seguro que volverá entre las cenizas cientos de años después, porque seguro quedarán discos como estos para recordarnos que lo bueno no tiene por qué pasar de moda o dejar de hacerse.

Striker, es una de esas bandas, que sigue una línea y no necesita salirse de ella, porque le funciona y lo hace bien. Mentiríamos si decimos que todos sus cortes son excelentes, pero de pocos discos se puede decir eso, en cambio, la banda se esmera por ofrecernos trabajos y dentro de ellos grandes cortes hay que decirlo, en el disco que nos remite, tenemos por ejemplo “Born To Lose”, que es de los mejores que nos ha ofrecido la banda en su historia. Un corte pegadizo, con riffs constantes y un coro que se pega a la piel como la miel y ya no olvidarás, además de que la base y rítmica son, aunque sencillas, muy melódicas, y a veces ahí está la clave para un tema sea un éxito o se olvide por completo. Son de esos cortes pesados, pero con un aura comercial, como todas las bandas, que pega, se nos queda y engancha a la peña, dentro de un sonido tradicional, pero acertado.

Antes teníamos el tema “Pass Me By”, que me hizo recordar a los Anthrax de los 80´s del disco >Amont The Living> coqueteando con el Thrash más melódico sin dejar su sonido base, el Heavy, pero en este corte han querido combinar una forma de cantar en plan “Bring The Noise”, pero que se queda como único estamento y detalle en el álbum. Pero por otra parte el tema que abre el disco, “Former Glory” es sin duda un viaje al pasado de bandas de la época de la zona de la Sunset Boulevard de Hollywood, que les ha quedado bien. Un tema muy básico pero que nos gusta por los recuerdos que nos produce de bandas como Stryper, por ejemplo. Un tema perfecto para radio formulas por lo simple y pegadizo que resulta.

Luego tenemos detalles significativos, como el bajo al inicio de “Shadows In The Light”, la base rítmica que engancha con un sonido envolvente en “Rock The Night”, para mí uno de los mejores temas del disco, porque suena compacto, el solo es armonioso lo que nos engancha desde el principio. “Over The Top” es otro de los más sólidos del disco, por la fuerza que imprime desde el principio, y los constantes cambios de ritmo que posee, siempre prevaleciendo una contundente que al final predomina, y un buen solo, punzante, largo, de los que se hace notar. Parece que la banda se dejó lo mejor para el final con “Freedom´s Call”, otro tema fuerte, con varios cambios de ritmo que denotan la calidad de los músicos pero apostando fuerte por temas contundentes, básicos quizás, pero con mucha rabia, que mueven a la peña y gusta a la mayoría. El puente, previo al coro, me parece muy forzado, pero es cuestión de gusto personal.

Con “Curse Of The Dead”, la banda le vuelve hacer un guiño, al Thrash Metal más melódico, ya que recordemos que su base sigue siendo muy Heavy, pero que gusta por la valentía del tema y los originales riffs y como no la base fuerte y rápida durante todo el tema.

Y para cerrar “Desire”, un tema muy en la onda Hair Metal, bastante meloso, pero con un rasgueo de guitarra durante todo el corte que engancha y que sin ser el mejor del disco, nos hace pasar un buen rato. Recuerdo que con este tema, me venían a mi memoria bandas como Poison o los más recientes Steel Panther.

Striker, vuelve un año después, haciendo lo que mejor sabe hacer, un disco básico y sencillo, pero como citaba antes, puede que allí este a clave de que n disco guste más o menos. Heavy Metal para todos los gustos.

Temas:

Former Glory Pass me by Born to lose Cheating death Shadows in the light Rock the night Over the top Freedom´s call Curse of the dead Desire

Formación:

Voces – Dan Cleary

Guitarras – Tim Brown

Bajo – William Wallace

Batería – Adam Brown