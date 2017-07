Review de Deadweight de SKEIN publicado por Inverse Records

Todos los discos se hacen con ilusión, esa puede que sea la única coincidencia que hay entre todos los discos que salen al mercado a lo largo del año. Me explico, cada disco puede tener una infinidad de fines y objetivo. Ya sea desde entretener a los músicos, hasta tener un material para dar conciertos en tu barrio, pasando por sacar un recopilatorio de canciones de una extensa carrera ya sin imaginación, o simplemente explorar en nuevas músicas y sin olvidarnos una de las más comunes que es ni más ni menos que intentar ganar dinero. En el caso del segundo disco de la banda finesa Skein titulado Deadweight es el de dar un paso adelante para consolidar un grupo que tiene muchas ganas de dar que hablar.

Aun que la banda se formase en Tampere en el 2004, tan solo tienen un disco de larga duración, Of Winds Unfolding que vio la luz en el 2014 y donde ya pudimos ver cosas interesantes, como ese interés por unas letras trabajadas y entrelazadas entre ellas para hacer un disco conceptual y sobretodo esa facilidad para poder sonar tan melódicos o agresivos en los momentos que se necesitan. Después de tres años de trabajo han sabido pulir las partes flojas y potenciar sus armas para hacer de este Deadweight un disco mucho más completo y maduro que se inicia con la atrayente Seduction donde nos muestran su cara más melódica. Ya se puede apreciar los detalles en las partes instrumentales con esa base tan percutida y ese bajo protagonista siguiendo los pasos de los grupos Soen y Rishloo en la senda de las bandas que maman de esa influencia tan directa de los californianos Tool. Pero para romper con todo lo que habíamos comentado antes, empieza a sonar Lies Divine y aunque tengan algún pasaje más suave, en general muestran su faceta más agresiva desde el instrumental y sobretodo esa voz gutural tan potente y bien acoplada al resto. Demoledor con los riffs y a la vez brillos en los coros de voces limpias entre tanta rudeza.

Y después de ver las dos caras de la moneda, al Dr Jekyll y Mr Hyde, Skein irán intercalando durante el álbum canciones más tranquilas como puede ser The Fear is Love con ese piano marcando el tempo y la voz cálida de su cantante Sami Silvennoinen como centro de atención. O simplemente el tema que nombra el disco, Deadweigth posiblemente los dos minutos y medio más contundentes y agresivos del trabajo con ese final rompe cuellos en donde la batería muestra todo su poderío. Una de las canciones que más me han gustado es el tercer track, Bound en donde puedo apreciar sus dos facetas unidas a la perfección, con esa guitarra tan atmosférica mientras el coro de fondo escuda la voz limpia, hasta que al más estilo post Rock la voz rompe y el instrumental sube de intensidad. Pero todo lo que sube, también baja y la voz limpia vuelve aunque rasgada haciendo uno de los momentos más intensos del disco.

La producción del disco es de diez. No le puedo poner ni un solo pero, todos los instrumentos suenan casi a la perfección, la batería al perfecto volumen para destacar, pero sin tapar nada del resto. Pero bueno, no me tendría que sorprender ya que han apostado por uno de los mejores productores de Europa del norte, Tuomas Kokko con el que ya han trabajado grupos del nivel de Ghost Brigade y los inccreibles Swallow the Sun (grupo más que recomendable, en especial su álbum New Moon).

El bajo vuelve a comandar en Mare, tema donde se ven otra vez las marcas típicas de Skein, pero con un ritmo un tanto más arriesgado y una voz en uno de los mejores momentos del disco. A lo largo del trabajo cada letra ha ido explorando diferentes críticas sobre los abusos del poder y sus respectivas responsabilidades sociales y también alguna característica humana bajo un tinte de experiencias personales de los músicos que incrementan más la emotividad de los temas. El disco cierra con The Unknown que comienza igual que acaba, con unos susurros de una voz infantil, pero engañando a todos con ese comienzo, el tema tiene mucha fuerza. De verdad, que el trabajo que han hecho para compactar su sonido y hacer que todos vayan a una como una maquina es increíble y no al alcance de todos. Con momentos de lucimientos para todos los músicos pero sin dejar de ser la canción la máxima protagonista. Sin solos de guitarras por obligación, ni prisas por adelantar partes. Las canciones van evolucionando de una manera tan lógica y consiguiendo involucrarte tanto en ellas, que no tengo ninguna duda de que si siguen haciendo las cosas así. No tardaremos en conocer todo el nombre de Skein.

No voy a comentar la cantera que hay en Finlandia y la cantidad de grupazos que sacan cada año, pero a este paso voy a tener que ir allí a verlos a todos en vivo y ojala un directo en una sala mediana de Skein y mis queridos Delvoid que ya me hicieron adicto el año pasado. Disfrutar mucho este disco, porque Deadweight merece la pena, te sorprenderá.

Enlaces:

Facebook

Tracklist:

Seduction Lies Divine Bound Lies Mundane The Fear is Love Deadweight Mare In Circles The Unknown

Músicos:

Juha Höyssä – Bajo

Kari Ruissalo – Batería

Sami Silvennoinen – Voz

Jarno Ojala – Guitarra

Hiski Marstio – Guitarra

Comentarios

Comentarios