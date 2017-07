Review de The Forest Seasons de WINTERSUN publicado por Nuclear Blast Records

La agrupación finlandesa regresa con su tercer disco, tras una amplia campaña de Crowdfunding y sin duda nos ofrece su mejor trabajo hasta la fecha.

»The Forest Seasons«. Su lanzamiento es acompañado por una masiva campaña de crowdfunding que la banda montó para financiar el nuevo disco de WINTERSUN. La campaña ofreció “The Forest Package”, que incluye no sólo el nuevo álbum de estudio, sus pistas separadas aisladas y un folleto digital de 5k, sino también remixes de los discos anteriores de WINTERSUN. Además, hay un álbum en vivo, grabado en Tuska Open Air 2013. Después de terminar esta campaña con una cantidad impresionante de varios cientos de miles de euros, la banda también confirmó a su nuevo guitarrista Asim Searah, que tocará su debut en vivo en este año en los Festivales de verano

Mezclado y masterizado por la propia banda, “The Forest Seasons” invita a la audiencia a embarcarse en un viaje musical a través de un bosque místico con sus 4 colosales pistas y un tiempo total de 54 minutos.

La primera pista de esta nueva aventura sonora, ‘Awaken From The Dark Slumber (Spring)’, comienza con una melodía misteriosa y soñadora, acompañada de sonidos de animales silvestres. Con las guitarras de conducción y los tambores que golpean, la canción serpentea a través de un imparable curso de 15 minutos. Los coros masivos, la hermosa y furiosa guitarra de influencia asiática y los sonidos orquestales – todas las cosas por las que WINTERSUN son amados – se unen en esta monumental pista de apertura y permiten al oyente experimentar el despertar del bosque.

El segundo es ‘The Forest That Weeps (Summer)’, que también comienza con una intro acústica calmada y sombría hasta que te despiertes al atormentar guitarras bajas, continuando la melodía de plomo anterior. Aún más pequeños detalles sonoros se elevan por todos lados y llevan a través de los duros versos a los majestuosos coros vocales limpios de la pista, seguidos por un interminable entrelazamiento instrumental. Al final, después de alcanzar su pináculo en la forma del coro final incluyendo un coro aún más masivo (feat. ENSIFERUM, TURISAS, MOONSORROW, TÝR, etc.), “The Forest That Weeps (Summer) ” regresa abruptamente a su tema original y se desvanece lentamente …

He de añadir que este corte posee una de las secciones rítmicas más brutales y excelentes que he escuchado en lo que va del año, gracias precisamente a esos majestuosos coros y la sección que le continua lenta y misteriosa en plan folk con una base delicada de instrumentos folkloricos al que luego le secundan siguiendo la misma base las guitarras y la batería consiguiendo con ello aumentar la fuerza, pero manteniendo las sensaciones de la base, lo que hace del tema, uno de los más sobrecogedores del disco.

El silencio está reinando … Un viento tembloroso se está acercando … ‘Eternal Darkness (Autumn)’, la 3ª pista, te sorprende y mantiene lo que promete su título con sus elementos del Black Metal, ¡golpes devastadores y voces ásperas! Los amenazantes sonidos orquestales evocan la atmósfera depresiva y triste que capta al oyente y luego te deja atrás con un paisaje sonoro lleno de melodías melancólicas maravillosas hasta que la canción llega a un final implacable y siniestro, recapturando su comienzo brutal.

Las melodías folclóricas tradicionales conducen a la parte más emocional, más triste y también concluyente de »The Forest Seasons”, “Loneliness (Winter) “. Una de las interpretaciones vocales más impresionantes y variadas de Jari, apoyada por los melodiosos tonos de guitarra, te guía a través de un paseo lleno de tristeza y desesperanza, antes de que este paseo de una montaña rusa de casi 1 hora llegue a su fin …

¡Este álbum es definitivamente el opus más variado de WINTERSUN hasta la fecha y cementa su estado como uno de un grupo amable! Sus complejidades significan que necesita algún tiempo para entrar, pero entonces usted será recompensado con un viaje fantástico para su mente. Jari Mäenpää ha demostrado una vez más tener el toque mágico para la construcción de obras de arte musical.

»The Forest Seasons” esta cargado de texturas, variados matices y una base rítmica y melódica como pocas veces habréis escuchado acompañado de un juego vocal variado y dinámico que ubicara este trabajo con el pasar d elos años en todo un referente del estilo y este será un paso de gigante en la carrera de Wintersun que incluso ya pude comprobar en persona en el pasado Tuska Festival tocando en casa y mostrándonos sus nuevos temas y todo su potencial.Un álbum que os recomiendo sobre manera ya que su Melodic Death Metal es sin duda uno de los mejores discos que he escuchado hasta la fecha y serio candidato a disco del año, recordar mis palabras.

Facebook

Temas:

1. Wintersun – Awaken From The Dark Slumber (Spring) 14:40

2. Wintersun – The Forest That Weeps (Summer) 12:18

3. Wintersun – Eternal Darkness (Autumn) 14:08

4. Wintersun – Loneliness (Winter) 12:54

Formación:

Jari Mäenpää | vocals (studio guitars & programming)

Kai Hahto | drums

Jukka Koskinen | bass

Teemu Mäntysaari | guitars

Asim Searah | guitars

Comentarios

Comentarios