Review de Shadows Inside de MISS MARY I del sello Sharptone Records

El sonido y la furia de MISS MAY I está profundamente arraigada en los corazones y las mentes de una legión de fans. Se trata de personas de diferentes orígenes, de diferentes edades, con diversas experiencias de vida, que se reúnen y se conectan con la combinación MISS MAY I de competencia brutal y entrega apasionada. La potencia de cinco piezas, que proviene de los fértiles campos de Metalcore del corazón de Estados Unidos, se ha convertido en una parte integral de la comunidad mundial de música pesada, traspasando fronteras y limitaciones, galvanizando a las multitudes y energizando a cada persona con la que se encuentran.

No sólo los jóvenes Warped Tour y los veteranos de Rockstar Mayhem resultaron ser una de las bandas más emocionantes del género, sino que han logrado la casi imposible tarea de mantener su formación original a lo largo del camino.

Estos son los mismos chicos que formaron MISS MAY I como adolescentes en 2007 – inspirado en la nueva ola de héroes American Metalcore como LAMB OF GOD, UNDEROATH y BLEEDING THROUGH, así como leyendas de hard rock y metal como PANTERA y WHITE ZOMBIE. Y en los ocho años transcurridos entre los álbumes de estudio de METALLICA, MISS MAY I puso en marcha cinco láminas de metal: : »Apologies Are for the Weak« (2009), »Monument« (2010), »At Heart« (2012), »Rise of the Lion« (2014), and »Deathless« (2015). Los tres de sus discos más recientes debutaron en el Top 5 del Billboard Hard Music.

El nuevo álbum de la banda, “Shadows Inside”, se duplica como un monstruo riff-fest y una declaración fuertemente vocal impulsada por cambios tanto dentro como fuera. No se equivoquen, este no es un álbum de cara a cara lleno de sentimiento artificial o vacío brillante. Es un disco en el que la banda se desafió el uno al otro para trabajar desde fuera de su zona de confort, para realmente afilar en lo que hace MISS MAY I vital, y entregar algo totalmente auténtico y crudo.

Es cierto que hay una tendencia en crecimiento dentro de este tipo de bandas, pero todo surge por una razón y porque el mercado lo pide, además de que es el desarrollo natural de un estilo como todos, que buscan su lugar y satisfacer no solo una tendecia sino consolidar un género, en ello estas bandas han ayudadado y continuan aportando su granito de arena en un estilo cada vez más en boga. Y discos como este no hacen más que deleitarnos y de poder disfrutar de un estilo más dentro del amplio abanico del Metal.

Cortes como “Crawl”, nos presentan su sonido más básico acompañado de una gran base melódica y curiosos cambios, así como un juego vocal que hacen de este estilo algo tan especial. Un corte muy a tener en cuenta por su dinámica, y vertiginosos cambios siempre dentro de una perspectiva muy cambiante con poderosos riffs, muy en una onda incluso progresiva, me atrevería a decir. pero también es un disco con mucha fuerza y rabia, y nada mejor para expresarlo que su corte inicial y su potente entrada en “Shadows Inside”, uno de esos temas, que hacen que todas nuestras miradas dejen lo que estaban haciendo y giren inmediatamente a buscar el nombre del corte. Una canción sublime, en velocidad, cambios, hasta coros y ese manejo de voces que tanta espectacularidad le da a sus temas, incluso con partes limpias, sin perder de ojo el engancharse de nuevo a la parte más rápida y agresiva del tema. Sublime y espectacular. No podía mejor manera de empezar y es que además el tema no es monotomo, posee varios cambios, lo que lo hacen muy original y versatil de escuchar. Y no perdamos de vista el solo hacia el final, un guiño al buen gusto.

También encontramos otro corte muy luminoso por sus sensaciones, en el tema “Death Knows My Name”, una especie de semi balada rebelde, con su peculiar sello personal. O “Under Fire” con su peculiar voz fuerte y los coros limpios, o la impredecible “Never Let Me Stay” pero si algo podemos sacar en resumen de este disco es la fuerza de sus interpretaciones y sus múltiples opciones con lo que llenan el disco de un gran abanico sonoro en el que resulta imposible de aburrirse.

Mezclado por Andrew Wade, el primer disco de la banda para SharpTone es realmente el mejor de todos, con nueva ambición y confianza. »Shadows Inside« es un monstruo de álbum y de una larga venida.

MISS MAY I celebra una década de metalcore salvaje y refuerzos melódicos, recién revitalizados y preparados para un renacimiento de carrera insurgente; Armado con un poder inconfundible, experiencia endurecida en la carretera, un catálogo de construcción constante, y un espíritu implacable, apoyado por una comunidad intransigente.

Vamos un disco muy recomendado y sobre todo muy original.

Temas:

1. Shadows Inside 3:56

2. Under Fire 3:17

3. Never Let Me Stay 3:20

4. My Destruction 2:55

5. Casualties 3:21

6. Crawl 3:27

7. Swallow Your Teeth 4:00

8. Death Knows My Name 2:59

9. Lost In The Grey 3:30

10. My Sorrow 3:40

Formación:

Levi Benton | voces

BJ Stead | guitarra

Justin Aufdemkampe | guitarra

Ryan Neff | bajo/voces

Jerod Boyd | batería

