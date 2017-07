Review de Monuments de EDGUY publicado por Nuclear Blast records

Pues sí, EDGUY esta en sus bodas de plata por decirlo de alguna manera. 25 años de EDGUY – un aniversario de plata que exige celebración! Esto no significa que el chico de moda Tobias Sammet este clasificando su vestuario de arte escénico para la ocasión. No, significa algo más – algo mucho mejor: este otoño, Sammet y los miembros originales Dirk Sauer (guitarra) y guitarrista Jens Ludwig (guitarra), así como su groovy de sección rítmica de más de 20 años, Tobias Exxel (bajo) y Felix Bohnke (batería), presentará sus mejores éxitos en la gira »The Best Of The Best« . Como preludio a esto, el próximo paquete doble de CD / DVD “Monuments” saldrá a la venta el 14 de julio de 2017. Incluirá no sólo 22 elementos destacados cuidadosamente seleccionados del catálogo de la banda, sino también cinco (!) Pistas totalmente nuevas , Que exhiben a EDGUY en su mejor momento! La colección se completará con el inédito ‘Reborn In The Waste’, que data de 1995 como parte de las grabaciones de »Savage Poetry« .

No sólo eso, sino que EDGUY cobrará vida en su casa ya que »Monuments« también incluye un DVD, que contiene un concierto completo filmado en Sao Paulo en el mítico tour Hellfire Club de 2004, así como todos los vídeos promocionales del quinteto alemán. La edición limitada incluirá además un amplio libro de mesa de café con material que cubre toda la historia de EDGUY! Estas 160 páginas muestran innumerables fotos inéditas del archivo privado de los miembros de la banda y sus amigos. El líder Tobias Sammet explica: “Mientras recopilamos todo este material fotográfico juntos nos volvimos a dar cuenta de lo orgullosos que estamos de lo que hemos creado. Es probable que no haya muchos músicos que tengan la suerte de poder mirar hacia atrás en una historia de 25 años de banda al final de sus treinta años. Y sobre todo sin cambios en la alineación en los últimos 20 años! Esto es aún más increíble teniendo en cuenta que no somos de Birmingham, Nueva York o una metrópoli alemana, sino de una pequeña ciudad llamada Fulda, un lugar donde normalmente sólo saben sobre las ideas del negocio de la música por rumores. Quiero decir, como niños empezamos a tocar EDGUY muestra incluso antes de que hubiéramos visitado conciertos como fans nosotros mismos! Luego comenzamos a tocar en espectáculos fuera de nuestra ciudad natal, luego fuera de Alemania y de repente nos vimos recorriendo regularmente en Asia, América y Australia, porque aparentemente había gente a la que le gustaba nuestra música. Y se volvieron más y más. Para nosotros, esto siempre se sentía bastante normal, el siguiente paso era todo lo que importaba. No pensamos en lo que pasó mientras las cosas estaban sucediendo … ”

Pero si miras hacia atrás ahora, te das cuenta de lo afortunados que éramos! Ahora es el momento de celebrar nuestro aniversario con nuestros fans. Celebraremos nuestro cuarto de siglo con el lanzamiento de “Monumentos” y un directo en algunas ciudades seleccionadas! ¡Realizaremos una lista de mejores sets, un viaje a través de nuestro pasado, con mucho alboroto y a toda velocidad! ¡El primer cuarto de siglo ha terminado y queremos honrar estos años con nuestros fans! ¡A los próximos 25 años! ”

Ahora bien sus seis nuevos cortes, nos hacen ver el futuro de la banda asegurado y con esperanza, porque son temas sobre todo muy heavys y siguiendo su línea habitual de composición, lo cual es bueno y si algo funciona para que cambiarlo. Así que el mejor resultado que me deja escuchar estos nuevos cortes, es que tendremos Edguy para rato, si ya lo habían confirmado con su último disco »Space Police – Defenders Of The Crown« estos seis nuevos temas lo terminan de confirmar. “Ravenblack” posee unos arpegios en sus riffs muy pegadizos, siendo un tema contundente en sensaciones. “Wrestle The Devil”, es más pausado, medios tiempos y con un cierto sabor a Hard Rock que sinceramente les queda muy bien. “Open Sesame” es un corte más clásico de la banda, por tanto mas heavy, el estribillo y coros son bastante pegadizos lo que hace que sea un tema especial para los directos, un tema más desenfadado y alegre en texturas y solos. “Landmarks” es más rápido y nos lleva a su vertiente más potente en riffs y solos con un corte muy contagioso en sensaciones, por lo veloz de sus guitarras. La voz de Tobias nos muestra un gran estado de forma lo que nos hace prever grandes cosas en el futuro.”The Mountaineer” es el más llamativo para mi gusto y con un inicio que nos hará recordar el “I Want Out” de Helloween con unos estribillos muy similares. Pero será solo eso, luego el tema te lleva por otros caminos, pero es sin duda uno de los más sólidos en compases y armonias. Es cierto que los estribillos tienen ese recuerdo a Helloween, pero no deja de ser una grata casualidad. Muy logrados los cambios, en los que quedan solas las guitarras y en general uno de los mejores de su nueva camada. Con “929” la banda nos ofrece su versión más pausada y tranquila, de nuevo con un aire Hard Rock muy agradable y dinámico, que como insisto no se les da nada mal. Hacia el final tenemos un tema que ve la luz ahora y data de sus inicios allá por 1995 y no deja de ser un corte curioso para volver a revivir esos primeros años en los que descubrimos la banda y de paso contrastar su positiva evolución. De vez en cuando las bandas editan este tipo de cortes perdidos en el tiempo y que tras encontrarlos, deciden sacarlos a la luz en ediciones como estas y esta bien para coleccionistas y revivir viejos tiempos. Un corte que denota el paso del tiempo, muy básico, pero que ya intuía fuerza y calidad. Muy logrado la sección de teclados.

Del resto del disco, es lo que esperamos en toda recopilación, una buena selección de cortes a lo largo de su historia que dejara contentos a la mayoría, ya que siempre habrá algún tema que podrían haber incluido o no según el gusto de sus fans. Pero que cumple a la perfección su tarea y con el que repasamos la historia de una banda que es de curso obligatorio para entender esta segunda evolución del Heavy Metal a partir de los 90´s hasta ahora. Y que de cierto modo son los que han recogido el relevo generacional y por lo visto, por estado de salud, juventud e ideas, están nombrados a liderar esta generación también ya que los años y su calidad están en su mejor momento de madures. Y si no preguntarle a su líder que no deja de crear grandes obras, ya sea con Edguy o con Avantasia.

CD1

01. Ravenblack

02. Wrestle The Devil

03. Open Sesame

04. Landmarks

05. The Mountaineer

06. 9-2-9

07. Defenders Of The Crown

08. Save Me

09. The Piper Never Dies

10. Lavatory Love Machine

11. King Of Fools

12. Superheroes

13. Love Tyger

14. Ministry Of Saints

15. Tears Of A Mandrake

CD2

01. Mysteria

02. Vain Glory Opera

03. Rock Of Cashel

04. Judas At The Opera

05. Holy Water

06. Spooks In The Attic

07. Babylon

08. The Eternal Wayfarer

09. Out Of Control

10. Land Of The Miracle

11. Key To My Fate

12. Space Police

13. Reborn in The Waste

DVD

01. Mysteria

02. Under The Moon

03. Navigator

04. Wake Up The King

05. Land Of The Miracle

06. Lavatory Love Machine

07. Vain Glory Opera

08. Fallen Angels

09. The Piper Never Dies

10. Babylon

11. King Of Fools

12. Chalice Of Agony

13. Tears Of A Mandrake (feat. André Matos)

14. Out Of Control

Video Clips:

15. Love Tyger

16. Robin Hood

17. Two Out Of Seven

18. Ministry Of Saints

19. Superheroes

20. Lavatory Love Machine

21. King Of Fools

22. All The Clowns

Tobias Sammet | Voces

Jens Ludwig | Guitarra

Dirk Sauer | Guitarra

Tobias Exxel | Bajo

Felix Bohnke | Batería

