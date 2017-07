Review de Live Beyond The Spheres de BLIND GUARDIAN publicado por Nuclear Blast Records

BLIND GUARDIAN es una de esas bandas únicas y especiales que representan la perfección absoluta, la creatividad y la pasión desde que se formaron en 1984. Entregando una mezcla fascinante de opulento bombast, complejidad progresiva y belleza sinfónica. BLIND GUARDIAN estableció su estilo hace mucho tiempo pero nunca se estancó – siempre permaneciendo de mente abierta y aventureros. ¡Por eso BLIND GUARDIAN está siempre por delante de los tiempos!

Durante la gira europea de 2015 se registraron 30 espectáculos en total, con una duración media de 2 horas y 15 minutos por espectáculo. “Además de eso, también hay la misma cantidad de conciertos que grabamos después durante los shows en todo el mundo”, refleja Hansi. “Esta fue una tarea realmente difícil porque ya teníamos diez grabaciones de la gira europea que podrías lanzar como bootlegs de alta calidad. Esas grabaciones ya eran casi perfectas. Esta alta calidad fue la razón decisiva para que sólo usáramos canciones de esta primera parte de la gira. Veamos si también usaremos el resto del material en el futuro. ¡Tenemos muchos diamantes en bruto en nuestros archivos en vivo! “.

Sobre todo, Hansi sigue siendo un perfeccionista: “En general, diría que hemos tenido una muy buena carrera a lo largo de esta gira y que casi todos los shows fueron perfectos, pero cuando escuchas las grabaciones en directo en el estudio te das cuenta de que Casi todas las tardes, por lo menos un miembro de la banda tuvo un mal día, cambiamos constantemente “, se ríe Hansi.” Al final del día, después de que cada uno de nosotros había revisado cada canción y concierto de esos 30 programas nuevamente Y de nuevo, sólo había algo así como dos o tres versiones de cada canción que eran adecuadas para ser utilizado para un álbum.Teníamos que decidir entre esas versiones finales, que la más impresionante fue.Esta fue una tarea casi interminable! ”

“A veces hay algo en un espectáculo, digamos que es mágico …”

Independientemente de esos desafíos, el esfuerzo valió la pena porque las canciones elegidas finales tienen una energía increíble, “Esos pequeños errores parecían no tener importancia en la evaluación final”, explica el carismático vocalista. “Tan pronto como escuches las canciones, sabrás lo que quiero decir.” Todo el mundo que conoce a BLIND GUARDIAN sabe que esta banda crea momentos mágicos. “A veces hay algo en un show, llamémosle ‘MAGIC’, que nos da a todos Un escalofrío por nuestra columna vertebral. No se puede prever esos momentos y no están restringidos a ciertas canciones “, refleja Hansi. Al final, resume: “Estamos muy satisfechos cuando la gente canta junto a nosotros, se diviérten y regresan felices”. Así que no hay nada más que añadir excepto que uno debe esperar la experiencia más monumental en vivo de Todo el año – para citar a Hansi: “Suena colosal!”

No soy muy seguidor de estos formatos en directo debo seros sincero, pero es cierto también que tras leer las palabras de la banda, queda poco por objetar, y si les has visto en directo, sabes y conoces de primera mano de lo que son capaces, una banda en donde cualquier apelativo se le queda corto, ya que son alucinantes en directo. Es cierto lo que citan sus miembros, poseen una magia especial y saben transmitirla en directo.

22 cortes en directo y una gran presentación en distintos formatos, hace que sea una pieza única de colección para sus seguidores más fieles. Pero por muy buena que sea la banda, la duración del directo se me hace pesada por mucho que digan y que sean los mismisimos Bliand Guardian.

Pero al cesar lo que es del cesar, la grabación y el sonido que vas a encontrar es perfecto y sino muy cerca. Una gran producción que como habrán leído al inicio han cuidado al detalle y no queda más que disfrutarlo. Este tipo de trabajos no me dicen nada, pero seducen a un amplio público y esta aquí por ellos y merece la pena el esfuerzo.

Tracklist:

01. The Ninth Wave 10:23

02. Banish From Sanctuary 6:09

03. Nightfall 6:33

04. Prophecies 5:40

05. Tanelorn 6:28

06. The Last Candle 8:11

07. And Then There Was Silence 15:48

08. The Lord Of The Rings 5:12

09. Fly 5:58

10. Bright Eyes 5:42

11. Lost In The Twilight Hall 6:55

12. Imaginations From The Other Side 7:43

13. Into The Storm 4:33

14. Twilight Of The Gods 5:57

15. A Past And Future Secret 4:26

16. And The Story Ends 7:11

17. Sacred Worlds 7:59

18. The Bard’s Song 4:36

19. Valhalla8:35

20. Wheel Of Time 9:33

21. Majesty 8:39

22. Mirror Mirror 6:46

Hansi Kürsch | Voces

André Olbrich | Guitarra

Marcus Siepen | Guitarra

Frederik Ehmke | Batería

