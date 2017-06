Review de Incorruptible de ICED EARTH del sello Century Media Records

Esta es una banda que no necesita casi presentación, por no decir que ninguna, ya que esta más que comprobada su calidad y buen tino al hacer nuevos discos, eso si, podrán gustar más o menos sus decisiones o cambios de músicos pero musicalmente es muy sólida y siempre con las ideas claras. es más para este nuevo disco Troy Seele fue sustituido por un joven de 24 años llamado Jake Dreyer, para como diría el mismo Schaffer, para incluir sangre joven en el nuevo trabajo.

Su nueva obra mantiene su peculiar esencia es decir, introducciones, temas largos, y poderosos cambios de ritmo, una base muy sólida y estremecedores riffs así como solos de guitarra que te helarán la piel según los desvelas. Es cierto que este nuevo disco es más compacto, en comparación a otros que he escuchado con temas mucho más variados, no digo con esto que suene igual, nada que ver, sino que la sensación es que los temas son muy cercanos unos con otros, lo que me d ala sensación de cercanía de compacto, haciendo con ello que la escucha sea apacible y divertida.

No deja de ser un disco con interesantes pasajes, como la poderosa entrada de “Great Heathen Army”, el tema a la postre más contundente del disco, o la rápida “Seven Headed Whore”, con muy interesantes solos, la potente rítmica de “The Relic (Part 1)” con un interesante cambio de ritmo, y una de mis favoritas por las sensaciones que transmite, dada la fuerza de sus guitarras y como va acelerando poco a poco y las voces con ella, también se van ajustando a las emociones, un corte muy atractivo. Además tenemos un tema instrumental de más de seis minutos con “Ghost Dance (Awaken The Ancestors)”, también muy original en su propuesta con algunos coros de fondo y que nos muestra distintas facetas a lo largo de su duración haciéndolo bastante entretenido, a pesar de ser instrumental no desentona para nada en la dinámica del álbum, al contrario le aporta un brillo especial.

Schaffer añadía. “Para mí, tengo esa sensación con Incorruptible”, Schaffer emite. “Al final del día, son los fans los que decidirán si va a ser un clásico. No tengo control sobre eso. Para mí, es un clásico y estoy bien con ello. Incluso si todo el mundo lo odia. He tenido momentos similares. Como con The Dark Saga, On Something Wicked This Way Comes y con Dystopia. Tengo esa sensación en Incorruptible. Es un buen momento para mí. Hay un resurgimiento de energía, poder y hambre de todos en la banda. ”

Me gusto por que el disco te engancha y consigue captar tu atención a la primera, ya que los temas suenan muy bien y resultan interesantes de descubrir, y una vez conseguido, te lanzas a escudriñar sus misterios poco a poco, quizás el tema más débil y que no termina de encajarme es el último “Clear The Way (December 13th, 1862)”, le falta como peso, sentido, pero es solo mi opinión.

Web

Facebook

YouTube

Iced Earth – “Incorruptible”:

1. Great Heathen Army (05:21)

2. Black Flag (04:56)

3. Raven Wing (06:25)

4. The Veil (04:47)

5. Seven Headed Whore (03.00)

6. The Relic (Part 1) (04:59)

7. Ghost Dance (Awaken The Ancestors) (06:35)

8. Brothers (04:45)

9. Defiance (04:08)

10. Clear The Way (December 13th, 1862) (09:30)

Line-Up:

Jon Schaffer: Rhythm, lead and acoustic guitars,

Keyboards/MIDI, Vocals

Stu Block: Lead Vocals

Brent Smedley: Drums

Luke Appleton: Bass Guitar, Vocals

Jake Dreyer: Lead Guitar

Discography (studio albums only):

Iced Earth (1990)

Night Of The Stormrider (1991)

Burnt Offerings (1995)

The Dark Saga (1996)

Something Wicked This Way Comes (1998)

Horror Show (2001)

The Glorious Burden (2004)

Framing Armageddon (2007)

The Crucible Of Man (2008)

Dystopia (2011)

Plagues Of Babylon (2013)

Incorruptible (2017)

Comentarios

Comentarios