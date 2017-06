Review de The Place I Feel Safest de CURRENTS del sello Sharp Tone Records

Paree ser que el Metalcore, esta siendo una apuesta fuerte también en Europa, gracias al apoyo del sello Nuclear Blast y a sus compañeros de batalla como Sharp Tone Records, que apuestan fuerte por este estilo. En esta ocasión os traemos el debut de una banda dentro de este género, como lo son los jóvenes CURRENTS, que nos ofrecen una atractiva propuesta.

De hecho su debut empieza con una llamativa introducción “Apnea”, seguida de un apasionante corte denominado “Tremor”, en donde resalto los riffs y el juego que aportan Chris y Ryan en las guitarras, que son los que a la postre le aportan el brillo necesario a este tipo de estilos. En “Tremor” encontramos interesantes tramos bastantes llamativos, así como el juego vocal de voces limpias y extremas que tanto juego dan al estilo en cortes como “Night Terrors”. O los llamativos punteos hacia el final en el tema “Delusion”. Al final son estos pequeños detalles que debes prestar atención a lo largo del disco los que te llamarán la atención y a la postre te ofrecerán un interesante armazón con el que ir confeccionando todos los cortes de esta banda en su debut, dando por resultado final un disco potente, agresivo, pero hecho desde lo más profundo de sus temores y sensaciones, lo que da por tanto un disco natural y autentico, lleno de rabia, pero que no por ello esta ajeno de melodía y llamativos pasajes musicales.

A veces el tiempo es el ingrediente necesario para que una idea llegue a buen término. Tal es el caso de la banda de metalcore CURRENTS, que después de formarse en 2011 pasó los próximos años descubriendo su identidad y evolucionando hacia la próspera banda que son hoy. Después de un cambio de vocalista en 2015, añadiendo Brian Wille al grupo, Jeff Brown (batería), Chris Wiseman (guitarra), Ryan Castaldi (guitarra) y Dee Cronkite (bajo) solidificaron su alineación con miembros que compartieron una corriente común de energía que se movían entre sí hacia la misma visión.

Esa visión saldrá a la luz en el álbum de debut de la banda este verano. Hablando del próximo disco, Brown dice: “Definitivamente es oscuro en lo que a su forma lírica se refiere, aunque algunas de las pistas y la batería podría hacer que sea más optimista. En todo el álbum tratamos los pensamientos de Brian y la lucha contra sus demonios. Él podría tener un control creativo total. Resultó impresionante y estamos muy orgullosos de ello. Los instrumentos se juntaron durante más de 2 años de escritura. Fuimos al estudio con más de 50 canciones e ideas y se fue con 13 canciones que creíamos que eran nuestros mejores temas.”

El próximo disco marcará el debut de CURRENTS, álbum de larga duración, después de dos EP anteriores con su ex vocalista. El lanzamiento también los encuentra asociándose con su nuevo sello, SharpTone Records, que es el hogar de contemporáneos como ATILLA, EMMURE, MISS MAY I, WE CAME AS ROMANS y WHILE SHE SLEEPS entre otros.

Brown agrega: “SharpTone Records es un sueño absoluto hecho realidad.Todas las bandas tienen el sueño de ser firmado por un sello como este.Sin embargo, conseguir firmarlo hoy en día no significa mucho sin la gente adecuada detrás de usted. Aguardamos y pasó en muchas ofertas antes de hablar con Shawn (Keith) y Sal (Torres) en SharpTone.Los dos chicos tienen un verdadero amor y pasión por la música.Eso luego se tradujo a nuestra banda y se podría decir que estaban en esto para acompañarnos por el largo pasillo.La relación ha sido estupenda De increíble y no podemos esperar para ver lo que el futuro tiene resevado para la banda. ”

Creo que su futuro promete y no esta de más darle una oportunidad, no solo a la banda, sino al estilo en general.

Temas:

1. Apnea 3:25

2. Tremor 3:19

3. Night Terrors 3:45

4. Delusion 4:02

5. Withered 3:46

6. Dreamer 3:25

7. Forget Me 4:13

8. The Place I Feel Safest 3:52

9. Silence 4:07

10. Best Memory 4:25

11. Another Life 3:24

12. I’m Not Waiting 3:58

13. Shattered 4:37

Formación:

Brian Wille | voces

Chris Wiseman | guitarra

Ryan Castaldi | guitarra

Dee Cronkite | bajo

Jeff Brown | batería

