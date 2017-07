Review de Anticult de DECAPITATED publicado por Nuclear Blast Records

Una de las primeras impresiones que nos deja la escucha del disco, es que la banda el nivel de fuerza y contundencia en lo que ha sonido se refiere, es un disco que suena menos compacto que los anteriores. es cierto que siguen su estilo extremo de Death Metal técnico, pero en esta ocasión la banda me suena más parecido a Emtombed, por las afinaciones y mezcla en general. Ya no es ese sonido tan agresivo de antaño, es como si hubieran afinado en otra escala.

Lo demás sigue intacto, me refiero al buen gusto por los arreglos y riffs imposibles, y esos cambios de ritmo cuando menos lo esperas. De hecho musicalmente es un buen disco de metal extremo y por tanto muy melódico siguiendo la senda compositiva de la banda y por tanto su buen gusto al crear nuevos temas. Pero es inevitable señalar esa perdida de peso en la mezcla y sonido final del disco. Que como suele suceder en estos casos y al tratarse de gustos, habrá detractores y gente feliz con el cambio.

“Uno de nuestros [songwriting]objetivos era no pensar demasiado”, revela Vogg. “Lo dijimos nosotros mismos, ‘Hey, es sólo música, así que no hagamos el proceso de escritura torturoso.’ Si un riff suena bien, entonces lo dejamos. Además, muchas de las partes en solitario fueron tomadas de las primeras tomas, las primeras ideas que tuve al atascarse en mi computadora portátil. No tuvimos miedo de dejar cosas como la primera toma en el álbum. Quiero decir, Anticult suena como Decapitated de la primera a la última canción, y que, para mí, es muy guay. Significa que tenemos nuestro propio sonido y nuestro propio estilo “.

El disco es algo corto, pero es algo también habitual en la banda, lo componen ocho cortes, con variados solos que harán las delicias de los amantes del estilo, otra cosa son sus fans más acérrimos que sin duda notarán las diferencias de lo nuevo con lo del pasado. Pero Vogg lo explica mejor en sus propias palabras. “[Otro] objetivo era hacer un álbum más corto”, dice Vogg. “No queríamos perder el tiempo. Las canciones son más comprimidas y una dan por tanto una mejor escucha. Los seguidores no necesitan esperar demasiado tiempo para el siguiente riff. Es por eso que es una escucha genial. Es por eso que los arreglos en Anticult son mejores que la última vez. Lo más difícil, en mi opinión, era mantener un buen ritmo. Antes, las canciones eran demasiado rápidas y perdieron el ritmo. Ahora, es diferente. Tenemos un montón de partes lentas que tienen el surco perfecto. Estoy seguro de que van a matar cuando toquemos en vivo.

Desde un punto de vista temático y lírico, Anticult se ocupa del resumen de quién y de lo que somos, como seres humanos. Concebido y escrito por Rasta, es el existencialismo en su máxima expresión. “Deathvaluation”, “Kill the Cult” y “Anger Line” se ocupan de las cualidades destructivas de la humanidad. Las letras hablan, como dice Rasta, “el reloj de arena de la vida.” En cuanto al título, Anticult, postula un mundo donde todo tiene entrada en nuestras vidas. Las fuerzas de la sociedad moderna tienen un impacto en todo lo que percibimos y hacemos. La idea detrás de ella es enfurecerse contra la llamada máquina. Ser un individuo. Y defenderte y definir tu propio código. Claramente, los polacos han aprendido mucho de las complejidades de la vida. Decapitated sufrieron de forma superlativa cuando perdieron al hermano menor de Vogg, Witold ‘Vitek’ Kiełtyka, en un accidente de autobús mientras viajaban en 2007 -y Anticult vuelve a preguntar si somos meramente el producto de nuestro ambiente.

“Podemos encontrar ‘cultos’ en todas partes y en todo lo que hacemos”, explica Vogg. “Anticult, desde un punto de vista, es una rabia contra todos estos valores. Un impulso. Te hace pensar: ‘¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Quién o qué tira de las cuerdas? ¿Y cuál es nuestro papel aquí? “Así que piense en el título como encontrar su propio ‘culto’. A este respecto, Anticult es, desde otro punto de vista, la iluminación. O No existir.

“Ponemos mucho tiempo y energía para hacer que este álbum suene como lo hace”, ofrece Vogg. “Espero que la gente también lo ame. Estoy seguro de que este álbum no decepcionará a los nuevos y viejos fans de Decapitated. Hay algo para todos ellos. Realmente no puedo esperar para volver a viajar. Quiero tocar canciones de Anticult a todo el mundo “.

Para terminar me queda la sensación de estar escuchando una nueva banda a pesar de que mantienen la técnica y melodía intactas, es algo imposible de ocultar y que llama mucho la atención al escucharlo y más aun si les conoces del pasado. Pero es ante todo un buen disco, solo que necesita varias escuchas para. amoldarse a la idea de que sí, son Decapitated en su nueva etapa.

Temas:

1. Impulse 6:01

2. Deathvaluation 4:23

3. Kill The Cult 4:40

4. One Eyed Nation 4:59

5. Anger Line 3:44

6. Earth Scar 5:09

7. Never 6:04

8. Amen 2:49

Formación:

Waclaw ‘Vogg’ Kieltyka | guitarra

Michal Lysejko | batería

Hubert Wiecek |bajo

Rafał ‘Rasta’ Piotrowski | voces

