Reseña de Performance de BOURBON KINGS – El Dromedario Records

Esta es una curiosa banda, procedente de la escena Hip Hop y Metalcore de la comarca de Pamplona, por lo tanto podemos definir que Bourbon Kings son una banda de Rap Metal – Nu Metal formada en 2014 en Villana, Navarra y que para que os hagáis una idea deánbula muy cerca de bandas como Limp Bizkit, en su estilo y dinámica para hacernos entender más claramente.

Su segundo trabajo >Performance< se grabo entre mayo y agosto de 2017 en El Sótano Estudios, Artica (Navarra) bajo la supervisión de Iker Piedrafita. quién también asumió las labres de mezclas y masterización. La producción corrió a cargo de del mismo Iker y de la propia banda. La portada es obra de Losu Berriobeña.

Este es por tanto un estilo que no se reserva nada, y al ser cantado en español imaginaros que podréis escuchar de todo, en lo que a lírica se refiere, pero es lo que es e incluso hasta necesario y deseado, ya que son letras muy críticas.

Musicalmente posee lo mejor de ambos estilos, y ya depende de los gustos, de cada quién, ya que son dos estilos muy opuestos que han encontrado su punto de unión. Su propuesta musical es como su propio nombre lo dice, Bourbon en estado puro.

Una de las claves del trabajo, sin ser uno de mis estilos fuertes, es que engancha y se escucha con facilidad, ya que han sabido trabajarse un disco que va directo al grano, pero además han sabido crearle una interesante base musical, en donde no abusan de ningún estilo, sino que hacen un balance muy llamativo de dos estilos complicados como el Rap y el Metal. Este balance, permite que el disco fluya, cree interés y por tanto para una persona como yo, que insisto, no es el estilo que más me cautiva, consigan atraparme en sus redes y disfrutar de una propuesta bastante interesante musicalmente hablando.

También insisto que encuentro muchas similitudes entre el disco >Chocolate Starfish and the hod dog flavored water< de los muy conocidos Limp Bizkit, pero a parte de ello es una propuesta bastante atractiva. Rescato el solo de “Reír Llorando”, la fuerza de “Una Sola Oportunidad”, por citar algunas.

Temas:

Intro Una sola oportunidad Tienes mucho que callar Vergüenza Rómpelo Todo el mundo lo sabe /Siempre) La misma mierda Reír llorando La Ley del más fuerte Otra vez No soy real (Bonus track) – Da Boozer (Bourbon Shake Boost)

Miembros del grupo musical:

Aaron da Boozer (voels);

Jon Bourb On (bajo, voces);

Julen Bread (guitarras);

Dj Paik (turntables, sampling, programming);

David Topper (batería)

