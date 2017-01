POWERWOLF “Blessed & Possessed Tour Edition” Napalm Records

0

Tras el gran éxito cosechado con su último disco >Blessed & Possessed< el pasado año, la banda no solo ha tenido grandes ventas, sino que ha girado por toda Europa y América, y no contentos con ello, están de nuevo haciendo de las suyas por otras capitales del mundo y como no podía ser menos, todo esto es un caldo de cultivo para nuevas ideas y como no, llamativas ediciones, que al fin y al cabo no deja de ser un disco en directo lo más reciente posible, para que la ruleta del dinero no pare y con ello la banda y alrededores sigan ganando.

No digo que este mal, al contrario, es simplemente parte del negocio, pero por muy atractivo que nos lo quieran vender, no deja de ser un disco en directo con el extra del DVD o Blue Ray de turno para hacer más atractivo el paquete. Es cierto también que gracias a la alta tecnología, estos directos, tanto en audio como visuales han ganado mucho y nos dan una versión muy cercana de lo que nuestra banda favorita hace en directo y del aspecto visual, más aún ya que suele venir acompañado de entrevistas, y tomas en camerino y durante sus viajes que lo hacen de verdad una llamativa y original pieza de colección.

Powerwolf, no iba a ser menos, de bandas como Nightwish o Sabaton, que se unen a esta moda y nos ofrecen intensos directos de sus recientes giras, donde antes teníamos que esperar años para tener una pieza de estas, hoy no dan tiempo a que la banda a veces termine su gira, cuando ya están vendiendo sus directos como pan caliente.

En lo estrictamente musical, el disco posee una gran sonido, que es lo mínimo que podíamos esperar, y un gran repertorio de temas, que no solo se basa en su último disco, lo que es sin duda una agradable noticia, ya que podremos disfrutar de temas de toda su discografía, obviamente, están presentes la mayoría de sus canciones nuevas como era de esperar.

Así que 26 canciones, da para estudiar a fondo su trabajo y desarrollo a lo largo de los años y por qué son hoy en día una banda de referencia, sobre todo porque se lo han currado y mucho, no solo en el estudio, ya que si has sido afortunado o afortunada de verles den directo saben, de lo que son capaces y que se dejan todo sobre el escenario.

A lo largo del disco, nos sentiremos como uno más entre sus asistentes, y nos reiremos con sus salidas en las distintas salas donde se grabó este trabajo, detalles que dan los directos y el por qué gustan tanto a sus seguidores y fans más acérrimos.

Musicalmente no hay nada que objetar, ya que sonido y claridad están muy presentes, y es como escucharles en los discos que tenemos. Lo que nos hace una idea de lo brillantes que son cuando están de gira, una de esas bandas que por sonido y montaje visual, no debes dejar pasar.

Es grato poder oír temas no tan habituales, como “Kreuzfeuer”, “Werewolves Of Armenia” o la muy coreada “Lupus Dei” que da mucho juego en directo.

De los 26 temas 15, son en directo y el resto el álbum normal que ya salió el año pasado y que seguro mucho ya tienen, así que como su nombre lo indica, es simplemente el >Blessed & Possessed Tour Edition< en una edición especial con el disco normal y temas en directo, así que si no lo tenías, este es el momento de pillarlo y tener una joya doble, si lo tienes, pues ni modo tú mismo, pero las imágenes del DVD / Blue Ray, merecen mucho la pena. Por lo que o dejamos en una pieza de colección más, que al final para sus fans más acérrimos se vuelve imprescindible.

Algunos temas son de eventos tales como; Wacken, Summer Breeze, Graspop, Master of Rock, solo por citar algunos, así que quizás fuiste testigo de más de alguno de ellos. El disco posee una portada nueva y el DVD / Blue Ray es del directo del Festival Summer Breeze 2015.

Temas:

Intro Sanctified with Dynamite Coleus Sanctus Army Of The Night Amen & Attack Resurrection by Errection Armata Strigoi Kreuzfeuer Werewolves of Armenia In The Name Of God Blessed and Possessed All We Need is Blood Dead Boys Don´t Cry We Drink Your Blood Lupus Dei Blessed & Possessed Dead Until Dark Army Of The Night Armata Strigoi We Are The Wild Higher Than Heaven Christ & Combat Sanctus Dominus Sacramental Sister All You Can Bleed Let There Be Night