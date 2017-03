Memoriam “For The Fallen” Nuclear Blast

Deseo iniciar esta reseña, con un poco de información que no viene mal para conocer el nacimiento y e porque de esta banda y que dicho sea de paso, viene bien para entender sus temas.

Cuando el baterista de BOLT THROWER Martin “Kiddie” Kearns falleció el pasado 14 de septiembre de 2015, los miembros de la banda de death metal más longeva de Gran Bretaña estaban absolutamente desvastados. Tres semanas después, el bajista Frank Healy, de las leyendas británicas del death metal BENEDICTION, perdió a su padre. Todo ese dolor dejó un agujero enorme en los corazones y las mentes de los ingleses. El fallecimiento prematuro de Kearns obligó a BOLT THROWER a tomarse un tiempo, mientras que Healy de BENEDICTION hcia 7 años de su último CD, «Killing Music». Los miembros clave de ambas bandas necesitaban una salida. Una manera de hacer frente a las dificultades emocionales. Así, el vocalista Karl Willetts y Healy se asociaron con el baterista de EX-BOLT THROWER Andy Whale y el maestro de riff Scott Fairfax para formar MEMORIAM.

“Necesitábamos seguir adelante”, reflexiona Healy. “Encontrar el cierre y la paz de la mente. Expresar la tristeza y sacarla a la luz. La formación de MEMORIAM y la música que creamos fue el vehículo para mí. Conseguir toda esa emoción fijada es la manera perfecta de hacer un tributo permanente a ésos que amamos y perdimos. Es un final feliz para mí como MEMORIAM me dio la salida para afligir. [Para] hacer algo positivo de toda la tristeza. ” y continua.

“Creo que la principal diferencia que nos separa [de BENEDICTION y BOLT THROWER]es el estilo y el sonido de la guitarra”, dice Healy. “Y las estructuras de las canciones. Los tres volvemos a los primeros días del [death metal], pero Scott es de la parte posterior de la escena death metal, y su juego es un poco más técnico. Esto, a su vez, ha creado lo que se ha convertido en nuestro sonido, porque tres de nosotros estamos bastante felices en nuestros estilos dentro del viejo death metal que nos gusta tocar. Mezclar eso en las canciones de Scott hace un sonido muy pesado pero interesante. ”

Con esto nos hacemos ya una plena idea de lo que vais a escuchar y del porque de la banda. Un Death Metal típico Old School, para abrir el cajón de los recuerdos. Es cierto que el disco posee secciones violentas, y veloces, pero son contadas, más precisamente en temas como; “Resistance”, con un inicio de medios tiempos que poco a poco recae en el caos total, o “Corrupted System”, que no deja títere con cabeza ya desde sus primeros riffs, violenta y agresiva de principio a fin y si cabe, mi favorita, por su enérgica propuesta, que es a la postre lo que más me gusta.

Es evidente dado el CV de los músicos y su experiencia, que en el disco encontremos facetas y sonidos que nos recuerden a las dos bandas mencionadas arriba, pero es cierto que en términos generales es un disco, más pausado de lo que me esperaba, más de medios tiempos, con toda la parte visceral del género, su voz de ultratumba y una base, eso sí muy melódica, gracias en parte a como comentaba Healy, la aportación de Scott y su visión más moderna del Death Metal.

Demaciáda calma, para mi gusto en un disco que merece una escucha profunda por lo espeso de sus temas y como no sea así, puede pasar desapercibido sus múltiples detalles, lo que sería una pena. Hasta el sonido es muy vieja escuela, pero insisto me pareció excesivamente lento para mi gusto.

Web

Facebook

Temas:

1. Memoriam 2:50

2. War Rages On 4:09

3. Reduced To Zero 6:37

4. Corrupted System 6:38

5. Flatline 7:35

6. Surrounded By Death 3:10

7. Resistance 3:52

8. Last Words 8:45

Formación:

Karl Willets | voces

Frank Healy | bajo

Scott Fairfax | guitarras

Andy Whale | batería